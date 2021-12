Max & ik – autosportliefhebbers over Verstappen en de ontknoping in de Formule 1

Pieter-Christiaan (49):

‘Max Verstappen is een sympathiek supertalent’

Pieter-Christiaan is prins van Oranje-Nassau en liefhebber van F1:

‘Jaren geleden heb ik meegedaan aan een reclamespotje voor de fanclub van Jos Verstappen. Drie mensen werden staande gehouden door de politie omdat ze te hard reden: één in de bebouwde kom, één op een provinciale weg – dat was ik – en één op de snelweg. Aan het eind racete Jos voorbij.

„Het spotje is één keer uitgezonden, ik meen op RTL4. Gelukkig werd ik niet herkend, want het had best gedoe kunnen geven. Meedoen aan een commercial is not done. Ik keek die dag met samengeknepen billen.

„Als jongen las ik blaadjes als het Duitse Das auto en in mijn studententijd haalde ik mijn racelicentie in een Renault Fuego uit 1972. Een toerwagen is wat anders dan een Formule 1-auto. Dáárin heb ik één keer gezeten: in een tweezitter met Robert Doornbos op het circuit van Assen.

„Max Verstappen is een sympathiek supertalent. Dat hij het de laatste races wat lastig had, maakt het ongekend spannend. Alles staat of valt met een goede strategie en een goede uitgangspositie. Ik kijk de race thuis met mijn zoon en dochter. Als hij wint, trek ik een fles bubbels open.”

Stéphane Kox (27):

‘We kennen elkaar uit het kartcircuit, reden vaak op dezelfde baan in Genk’

Stéphane Kox is Formule 1-pitreporter bij Viaplay:

‘Via mijn vader, professioneel coureur Peter Kox, ben ik met de racesport in aanraking gekomen. Paardrijden heb ik ook even gedaan, maar racen lag me beter. Eerst in een kart, inmiddels al jaren in een auto. ‘Probeer het gewoon’, had mijn vader gezegd. Op de limiet rijden, daar zit voor mij de kick. Je probeert continu je grenzen te verleggen, wetende dat het goed mis kan zijn als je ze overschrijdt.

„Klappers heb ik wel gemaakt, ja. De heftigste was de keer dat een remschijf explodeerde. Vloog ik met 170 kilometer per uur in de muur. De auto’s zijn wel berekend om zulke klappen op te vangen, maar je ingewanden kunnen ernstig beschadigen. Toch kon ik na één nacht in het ziekenhuis weer naar huis. Het was een wonder dat ik niks mankeerde, zei de dokter.

„Ook in 2022 blijf ik racen, al wordt het een druk jaar als pitreporter. De master die ik zou doen na mijn bachelor rechten, heb ik vooruitgeschoven. Als ik iets doe, wil ik het goed doen.

„Max zal ik dan ook weer tegenkomen. We kennen elkaar uit het kartcircuit, reden vaak op dezelfde baan in Genk. Was-ie echt nog een klein mannetje. Het leuke is dat ik zijn ontwikkeling daardoor op de voet heb kunnen volgen. Het blijft bijzonder wat hij doet.”

Bart Chabot (67):

‘Het wordt koele kikker Verstappen tegen sluwe vos Hamilton’

Bart Chabot is auteur/vaste gast Formule 1 Café Ziggo Sport:

‘Mijn vader leerde mij de racesport kennen. Ik was acht of negen toen we naar Zandvoort gingen. Pa had een kaartje geregeld voor het binnenterrein. Kinderlijke verwondering alom.

„Als kind woonde mijn moeder in Maarn. In de buurt woonde Carel Godin de Beaufort, de eerste Nederlandse Formule 1-coureur. De jonkheer scheurde op zondag na de race in zijn Porsche door de straten, vertelde mijn moeder. Buurtbewoners vonden dat zó geweldig dat ze klapstoeltjes langs de weg zetten om het spektakel te aanschouwen.

„De liefde voor de Formule 1 heb ik op mijn vier zoons overgedragen. Drie van hen kijken de wedstrijd zondag in New York. De vierde, Maurits, gaat met Yolanda en mij mee naar een hotel om onze trouwdag te vieren. Als Max wint trekken we een mooie fles champagne open. Wordt hij geen kampioen dan is die van wat mindere kwaliteit. Sinds Hamilton hem op Silverstone eruit tikte op volle snelheid – een levensgevaarlijke manoeuvre – is Max voor mij de morele winnaar.

„Het wordt koele kikker Verstappen tegen sluwe vos Hamilton. Of anders gezegd: de punkrocker tegen de gevestigde grootmachten. Vóór het seizoen heb ik tegen mijn gezin gezegd: Max wordt wereldkampioen. Daar blijf ik bij.”

Debby Gerritsen (43):

‘Ik haal ook een kick uit hard rijden’

Debby Gerritsen is journalist, podcast- en bladenmaker:

‘Ik ben mijn hele leven al Formule 1-fan. Het begon toen ik een jaar of tien was. Op zondag mochten we thuis kiezen: mama in de keuken helpen of Studio Sport kijken met papa op de bank. Nou, daar hoefde ik niet lang over na te denken.

„Bij de start van de Formule 1 gaat mijn hartslag omhoog. Dat had ik als meisje al. De motoren gaan aan en dan dat ronkende geluid – magisch. Ik haal ook een kick uit hard rijden. Ooit ben ik in één dag op mijn motor naar Zuid-Frankrijk gereden.

„Mijn vader was chef werkplaats in een garage. Hij heeft mij vaak proberen uit te leggen hoe een motor werkt, maar dat gaat er bij mij niet in. Van techniek weet ik weinig, maar de snelheid en de romantiek die rond de Formule 1 hangen vind ik te gek. Het liefst zou ik een jaar lang als pitchreporter willen werken.

„Dit weekend zit ik gewoon thuis voor de buis. Vrienden mogen mee kijken, mits ze hun mond houden. Ik ga ook veel met mijn vader appen – ‘doet je hart het nog?’ – en na afloop analyseren we de race.”

Luna Bloem (19):

‘Ik kijk alle Formule 1-wedstrijden’

Luna Bloem is Nederlands kampioen karten 2021:

‘Ik was acht toen ik voor het eerst in een kart stapte. We waren met het gezin op vakantie in Gran Canaria. Mijn vader heeft vroeger aan motorcross gedaan, dus dat leek hem een leuk uitje. Nou, ik was meteen verkocht.

„Niet lang daarna kreeg ik een kinderkart. Ik ging trainen en wedstrijden rijden en werd dit jaar voor het eerst kampioen op het NK. Door die overwinning mag ik meedoen aan het WK, dit weekend in Bahrein, niet ver van waar Verstappen zijn rondjes rijdt. Tussen de bedrijven door ga ik zijn race natuurlijk ook volgen.

„Veel mensen vragen: ga je nou Formule 1 rijden? Daar moet ik om lachen, want dat is een heel andere tak van sport. Ik ben ook best druk met mijn hbo-managementopleiding. Ik wil het autoschadebedrijf van mijn ouders overnemen.

„Ik kijk alle Formule 1-wedstrijden. Liefst live, maar als ik zelf moet rijden, achteraf. Sinds Max is de spanning toegenomen. Hij is eigenwijs, trekt zijn eigen plan en volgt niet altijd de aanwijzingen van zijn team op. Liever dan finishen als tweede achter Hamilton, valt hij uit na alles te hebben gegeven.”

Jeroen van Inkel (60):

‘Hij is in mijn ogen een product van zijn vader en van zijn eigen talent en doorzettingsvermogen’

Jeroen van Inkel is presentator van de weekendshow Rinkeldekinkel op Radio 2:

‘Ik ben gek van auto’s. Misschien wel omdat ik ben opgegroeid in een gezin zonder auto. Thuis deden we alles op de fiets. Nu pak ik juist voor alles de auto. Formule 1 heeft me altijd getrokken. Als kind zat ik voor de tv toen Roger Williamson op Zandvoort verongelukte. Tragisch, maar indrukwekkend. Juist in het gevaar van de sport school voor mij de magie.

„Later ben ik F1-helmen gaan verzamelen. Hier in mijn werkkamer staan er zes. In de berging nog zeven. De meeste zijn gedragen door F1-coureurs. Via commentator Olav Mol kwam ik in contact met ze en zo heb ik wat kunnen ritselen. Ook die van Jos Verstappen. Ik ben nog op zijn bruiloft geweest. Heb hier ook nog het geboortekaartje van Max liggen. Die koester ik, dat begrijp je.

„Hij is in mijn ogen een product van zijn vader en van zijn eigen talent en doorzettingsvermogen. Leg foto’s van de afgelopen jaren naast elkaar en je ziet hem groeien. Hij werd breder, kreeg baardgroei, een dikkere nek. En hij perfectioneerde zijn houding: ‘Mij maak je de pis niet lauw’.

„Ik keek altijd al F1, maar sinds ‘Max’ kijken ook mijn twee dochters en schoonzonen mee. We hebben dan vijf schermen aanstaan: de tv voor de race, plus twee tablets voor rondetijden en twee voor de onboard-cams van Max en Lewis.”

Jörgen Raymann (55):

‘Het zijn topsporters die met snelheden van 360 kilometer per uur hun leven in de waagschaal leggen’

Jörgen Raymann is cabaretier:

‘Chauvinisme, daarmee is mijn voorliefde voor Formule 1 ontstaan. Een Nederlander die nog niet eens zijn rijbewijs had toen hij al in de F1 reed, daar wilde ik meer van zien. En zo ben ik blijven kijken. Alleen, want mijn vrouw en dochters vinden het tien keer niks. Gelukkig kan ik tijdens de race appen met een vriend in Suriname. We zijn racebuddy’s.

„Je hoort weleens dat F1 een ontoegankelijke rijkeluisport is, waarbij ze alleen maar rondjes rijden. Maar ik heb vooral respect voor de coureurs. Het zijn topsporters die met snelheden van 360 kilometer per uur hun leven in de waagschaal leggen. Twee uur lang totale concentratie. Laten we daar vooral van genieten. De meeste mensen hebben tegenwoordig al moeite een YouTubefilmpje van vijf minuten uit te kijken.

„Ik gun Lewis Hamilton de wereldtitel ook. Iets minder dan Max, maar als ik zie hoe sociaal-maatschappelijk betrokken hij is, met zijn regenbooghelm, zijn inzet voor Black Lives Matter en opmerkingen over Saoedi-Arabië en Qatar … daar kan Max nog wat van leren. Misschien heeft dat ook met de leeftijd te maken. Lewis loopt al wat langer mee, al denk ik bij hem soms ook: zit niet zo te bitchen.”