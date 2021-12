Marco Borsato ligt onder vuur van 'juice channels'. Wie zitten daar achter?

Ze zit tegen een witte muur en praat in een camera. Terwijl ze haar hand door haar lange blonde haar haalt spreekt ze haar kijkers toe. „Ik weet wat jij verwacht als je op deze video klikt, want ik loop de boel flink op te naaien op Insta en op YouTube over ‘Stalko’ Borsato. D’r is een hele hoop dat ik weet, laten we daar eens mee beginnen. Mijn tactiek is nooit de sprint, ik ben van de marathons. Wat ik doe is, zo weinig mogelijk...”. Het beeld verspringt even door een knip. „Is zo waarheidsgetrouw mogelijk een verhaal maken voor jullie.” Weer een knip. „Ik wil momentum opbouwen en de mensen voorbereiden op wat er gaat komen.” Ze buigt naar voren en komt heel dicht naar de kijker toe. „Dit is heftig, maar dat is wel wat ik bedoel.”

Yvonne Coldeweijer (35) is maker van roddelrubriek De Popcornshow. Met het programma op YouTube, dat ze zelf omschrijft als ‘juice channel’ (‘juice’ is Amerikaanse slang voor roddel), bereikt ze wekelijks honderdduizenden kijkers. Coldeweijer is al een decennium op sociale media actief met haar vlog Life of Yvonne, maar is pas recent doorgebroken naar het grotere publiek. Na haar successen met #Fix, een liefdesvraagbaakshow voor scholieren, houdt de Brabantse nu de traditionele roddelpers in haar greep met sappige beweringen over sterren. Met name haar uitzendingen over de relationele crisis van André Hazes junior en haar beweringen over vermeende buitenechtelijke escapades van zanger Marco Borsato maken haar in de ogen van haar fans tot de nieuwe roddelkoningin van Nederand.

Coldeweijer, die tien jaar geleden als musical- en kindster Keet! enige bekendheid genoot, werd lang niet serieus genomen door de gevestigde roddelpers, omdat ze zich niet aan journalistieke erecodes van hoor en wederhoor zou houden, claimt Den Aantrekker. Guido den Aantrekker, hoofdredacteur van Story, een roddeltijdschrift dat zelf geregeld voor de rechter gedaagd wordt, fileerde haar werkwijze al eens in Talpa’s Shownieuws. „Ze is voortdurend aan het bashen”, stelde hij. Haar methodes vond hij onkies. „Die haters, aangevoerd door een stel rancuneuze no-no’s op het internet, moeten zich kapot schamen!”

Scepsis verdwijnt

Deze houding begon eind oktober te veranderen toen Coldeweijer correct voorspelde met welk vliegtuig André Hazes junior uit Spanje zou terugkeren op Schiphol. Deze aankondiging leidde tot een oploop van celebrity-journalisten bij de taxi-standplaats van de luchthaven.

De aanvankelijke scepsis over Coldeweijers toegevoegde waarde bij collega’s nam daarmee behoorlijk af. Toen Coldeweijer daarna ook nog een ‘sappig’ verhaal bracht over vermeend vreemdgaan van Borsato, inclusief een beeldende beschrijving van deze activiteit in een weiland – onder toeziend oog van een koe – steeg haar attentiewaarde nog verder.

Coldeweijer is niet de enige vlogger die zich manifesteert in het digitale roddelsegment. Ook andere online hushhush-kanalen storten zich op het celebrity-nieuws. Neem bijvoorbeeld Roddelloog, een online kanaal dat wordt uitgebaat door reclamebureau Rumag, en Roddelpraat, het YouTube-platform van ex-politicus Jan Roos en ex-televisieverslaggever Dennis Schouten, die onverbloemd het privéleven van de sterren bespreken.

„Wij maken entertainment en zijn niet politiek-correct. Wij maken iets dat mensen nergens anders meer zien. We maken harde grappen over bekende types. Is het journalistiek? Het is vooral satire wat mij betreft”, zo verklaart Jan Roos zijn methode.

Satire of niet, de sites beweren soms zaken die door de meer gearriveerde leden van de roddelpers niet worden gebracht. Roddelpraat beschuldigde Marco Borsato bijvoorbeeld zonder bewijs van seksueel grensoverschrijdend gedrag richting een minderjarig meisje. De zanger hulde zich aanvankelijk in stilzwijgen, maar ervaart al wel de gevolgen. Zo werd een eerder aangekondigd duet afgezegd en is hij niet meer te zien een kerstactie van War Child. Eind deze week reageerde Borsato alsnog, via zijn advocaat Geert-jan Knoops. De zanger heeft het OM verzocht onderzoek te doen naar „de bron van het kwaad”. Daar kun je volgens zijn advocaat een ontkenning in zien. Een aangifte wegens smaad deed de zanger nog niet, omdat hij eerst zegt te willen weten waar de aantijgingen vandaan komen.

Anders dan haar collega’s van Roddelpraat durfde vlogger Coldeweijer het niet aan om deze beschuldigingen te brengen. Ze vond dat het slachtoffer zelf naar buiten moest treden. Op haar Instagrampagina zei ze bovendien dat ze de zaak wilde overdragen aan misdaadreporter John van den Heuvel, een zwaargewicht uit de misdaadjournalistiek. Van den Heuvel laat desgevraagd weten geen contact met Coldeweijer te hebben gehad en ook niet bezit te zijn van een dossier over Borsato.

Testcase

De kwestie Borsato wordt beschouwd als een testcase voor de houdbaarheid van deze digitale uitdagers van de roddelpers. Durven zij het aan om ook ernstige beschuldigingen te verspreiden zonder ruggesteun van een uitgever of juristen?

Roddelloog, gepresenteerd door Farja Farvardin (alias Fawry Not Sawry) en René Watzema, besteedde ook aandacht aan de Borsato-saga. De heren berichtten dat de zanger een emigratie naar Italië zou voorbereiden. Watzema zegt dat er prudent wordt omgegaan met bronnen die zich aandienen met verhalen. „Farja krijgt heel veel informatie in de mailbox. We kijken wat er vertrouwelijk is en hoe we het kunnen verifiëren.”

Hij verklaart het succes van zijn kanaal uit de manier waarop Roddelloog omgaat met bronnen. „Wij hebben geen belangen. Bronnen vertrouwen Farja daarom. Ze gunnen hem het nieuws. Ze kennen hem van rode lopers en feestjes. Bij Boulevard en Shownieuws zitten redacties met chefjes en hoofdredacties die belangen behartigen van tv-sterren uit de stal van de zender. Dat vertraagt en vertroebelt de besluitvorming”, zegt hij. Journalisten noemen ze zich zelf niet. „Nee, Farja is bevriend met de meeste mensen en wil niemand een naar gevoel bezorgen.”

Evert Santegoeds, hoofdredacteur van Privé, meent dat juice channels van „tijdelijke aard” zullen zijn. Santegoeds wijst erop dat de online partijen niet over middelen beschikken om zich te kunnen weren tegen sterren die advocaten inhuren die claims kunnen indienen. Volgens Santegoeds zijn de advertentie-inkomsten uit de kanalen niet voldoende om zelf topjuristen in te kunnen huren. „Op een dag krijgen ze rechtszaken en die strijd kunnen ze uit de opbrengsten van advertenties niet financieren, ook al win je een zaak”, zegt Santegoeds.

De Privé-hoofdredacteur meent dat het huidige succes toevalstreffers zijn. „Yvonne had een bron in de buurt van Hazes maar die is ook weer opgedroogd inmiddels”, zegt hij.

Over hun inkomsten zijn de drie partijen niet duidelijk. De drie juice channels verdienen geld met advertenties op YouTube.

Roos en Schouten, die naar eigen zeggen worden geboycot door grote adverteerders, hebben inkomsten uit bijdrages die donateurs storten op backme.org, een betaaldienst voor freelancers, waarvan Roos medeaandeelhouder is. Hoeveel Roos overhoudt wil hij niet zeggen. „Negentig procent van het geld gaat naar de makers”, zegt hij.

Coldeweijer heeft verdiensten uit een horloge- en sieradenlijn die ze promoot in haar video’s. Daarnaast levert ze via berichtenservice Petje Af ‘nieuwtjes’ die alleen toegankelijk zijn voor leden met een betaald account. Een abonnement voor deze dienst kost tien euro per maand. Naar verluidt zouden er al 2500 leden zijn. Coldeweijer wil niets bevestigen. „Ik praat niet met linkse mainstream media.”