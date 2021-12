Links Frankrijk kan verdeeldheid niet doorbreken

Het was best een verrassing toen Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs en presidentskandidaat voor de socialistische partij, er woensdagavond op het journaal van TF1 voor pleitte om alsnog een linkse primaire, een voorverkiezing, te organiseren. Diezelfde ochtend had Hidalgo op France 2 immers nog het voorstel van Arnaud Montebourg, presidentskandidaat van de kleine linkse partij Remontada, voor zo’n primaire afgewezen.

„Een unie die als kunstmatig wordt ervaren gaat niet werken,” zei Hidalgo bij France 2. „Als we dit niet doen, zal er straks geen links meer zijn in dit land,” klonk het ’s avonds bij TF1.

Links in Frankrijk zit in zak en as in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van april volgend jaar. Hoewel de linkse kiezers nog altijd een aanzienlijk blok vormen, is de verdeeldheid op links zo groot dat geen enkele kandidaat momenteel kans maakt om de tweede ronde te halen.

Lees ook: De stoelendans voor het Élysée is begonnen: het gevaar voor Macron komt van rechts, links is verdeeld

Een burgerinitiatief, La Primaire Populaire, had vorige week meer dan 230.000 handtekeningen verzameld om eind januari alsnog een brede linkse voorverkiezing te organiseren om met één kandidaat naar de presidentsverkiezingen te trekken. Maar geen enkele kandidaat was tot dusverre bereid om aan zo’n voorverkiezing mee te doen.

De nood is hoog. Hidalgo, de kandidaat van de ooit machtige socialistische partij, krijgt in de peilingen nog drie procent van de kiezers achter zich. De radicaal-linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon (oud-socialist, nu La France Insoumise) peilt acht procent, Yannick Jadot van de groene partij EELV zeven procent, Arnaud Montebourg 2,5 procent en de communistische kandidaat Fabien Roussel twee procent.

Voorstel afgeschoten

Alles samen is dat een zeer respectabele 22,5 procent, waarmee de tweede ronde in theorie in zicht komt. Maar de kans dat links zich achter één enkele kandidaat gaat scharen is altijd klein tot nihil geweest. Hidalgo’s woorden waren nog niet koud of haar voorstel werd al afgeschoten door Jadot, Mélenchon en Roussel.

Jadot herinnerde eraan dat hijzelf dit voorjaar alle linkse partijen bijeen had gebracht om te praten over een gemeenschappelijke kandidaat. „Ik heb de hand uitgestoken,” zei Jadot daar afgelopen zondag nog over, „maar niemand heeft hem aangenomen, niet Jean-Luc Mélenchon, niet Anne Hidalgo.” Dit najaar deed Jadot een nieuwe poging om links te verenigen, maar dan wel achter zijn eigen persoon. Hidalgo’s antwoord was toen dat „alleen de sociaaldemocratie links kan verenigen”.

Als we dit niet doen, zal er straks geen links meer zijn Anne Hidalgo presidentskandidaat voor socialisten

In beginsel is iedereen het eens dat een gemeenschappelijke kandidaat essentieel is wil links meespelen in de presidentsverkiezingen. Het probleem is dat iedereen die kandidaat wil zijn. „Als de socialistische partij van oordeel is dat om te winnen de best geplaatste kandidaat alle steun moet krijgen, dan staat onze deur wijd open,” reageerde Éric Coquerel, een parlementslid van La France Insoumise van Mélenchon.

Volgens Julien Bayou, voorzitter van de groene partij EELV, heeft Hidalgo met haar voorstel toegegeven dat de Parti Socialiste niet langer in staat is om te leiden. „Het project van de toekomst is de ecologie. Wij hebben onze primaire al gehad, en de kandidaat is Yannick Jadot,” aldus Bayou. Voor de groenen speelt ook mee dat zij in 2017 hun kandidaat al eens hebben teruggetrokken, om de socialistische kandidaat Benoît Hamon te steunen. Die strandde toen in de eerste ronde met 6,36 procent van de stemmen.

Hoog genoteerd

Lees ook: Franse presidentskandidaat Valérie Pécresse: ‘de doodsteek’ voor de Republikeinen of een nieuwe Merkel?

De kans is dus groot dat links toch verdeeld de verkiezingen in gaat, op een moment dat de radicaal-rechtse kandidaten Marine Le Pen en Éric Zemmour samen bijna dertig procent peilen, en de kandidaat van de conservatieve partij Les Républicains, Valerie Pécresse, in de laatste peilingen zestien tot twintig procent scoort. De zittende president Emmanuel Macron peilt rond de 25 procent.

Eén persoon kan mogelijk nog verandering brengen in de situatie op links. Het gonst al dagen van de geruchten dat Christiane Taubira, de populaire minister van Justitie onder oud-president François Hollande, overweegt om zich kandidaat te stellen. Taubira staat hoog genoteerd op de lijst van kandidaten die door de Primaire Populaire zijn aangedragen. Maar de socialisten verwijten de zeer linkse Taubira nog altijd dat haar kandidatuur in 2002 ervoor heeft gezorgd dat Lionel Jospin toen in de eerste ronde bleef steken, waardoor Jean-Marie Le Pen van het Front National voor het eerst de tweede ronde haalde.