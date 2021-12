Lina Wertmüller rebelleerde tegen elke vorm van hypocrisie

Haar naam dook de laatste jaren steeds weer op als het ingebakken seksisme en andere vormen van ongelijkheid en ondervertegenwoordiging in de Oscargeschiedenis werden aangekaart: Lina Wertmüller, of voluit Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich. De in 1928 in Rome geboren filmmaker en scenarist was in 1976 de eerste vrouw die voor een Academy Award voor Beste Regie werd genomineerd voor haar film Seven Beauties, iets wat pas in 2019 met de uitreiking van een ere-Oscar werd goedgemaakt. „Het verbaasde me niets dat ik de eerste vrouw was die voor een Oscar werd genomineerd”, zou ze later in interviews verklaren, „wel dat ik ‘m niet won.”

Wertmüller was een kleurrijke, niet makkelijk vast te pinnen cineaste. In haar jeugd werd ze van de ene na de andere katholieke school gestuurd, verslond hongerig strips, met name Flash Gordon was favoriet. Ze begon haar carrière in het avantgarde(poppen)theater van de jaren vijftig, en debuteerde in hetzelfde jaar dat ze als regieassistent van Federico Fellini meewerkte aan zijn 8 ½ (1963) als filmregisseur met The Basilisks. Bij haar was het altijd ‘en/en’. Deze week overleed ze op 93-jarige leeftijd aan de gevolgen van ouderdom in haar woonplaats Rome.

Scène uit ‘Seven Beauties’:

Complex en politiek incorrect

Haar decennium was dat van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Ze maakte zowel extravagante spaghettiwesterns als een hele serie taboedoorbrekende films met acteur Giancarlo Giannini. Hij was haar muze of misschien wel alter ego, zoals Marcello Mastroianni (die haar ooit bij Fellini introduceerde) dat voor haar filmische mentor Fellini was. Maar Giannini vertegenwoordigde niet de archetypische latin lover, maar een ander soort Italiaans machismo: maffioos, viriel, problematisch, ironisch. Wertmüllers films zijn zowel sociaalkritisch als komisch. Complex, politiek incorrect voor de term werd uitgevonden. Je wrijft in je ogen als je ze ziet: dat er in zoveel ogenschijnlijke kleurrijke chaos zoveel ideeën kunnen schuilen. Ze zijn anarchistisch, feministisch, rebelleren tegen elke vorm van hypocrisie, wat ze nog lastiger te classificeren maakt. In The Seduction of Mimi (1972) speelt Giannini het titelpersonage, nu eens een nobele ridder die een vrouw uit de handen van belagers bevrijdt, waar hij even later zelf tot seksueel geweld vervalt.

Datzelfde heen en weer switchen tussen seksuele machtsverhoudingen, dat spel met stereotypes en genderrollen zie je ook in Love and Anarchy (1973), gesitueerd in het fascistische Italië van vlak voor de Tweede Wereldoorlog, en Swept Away (1974), in 2002 herverfilmd door Madonna en Guy Ritchie. In Seven Beauties – in deze krant destijds een „schaamteloze parabel” genoemd – switcht Giannini tussen de rol van nihilist, deserteur, verkrachter, moordenaar, opportunist en overlever zonder naar de sympathie van de toeschouwer te hengelen. Het is een van de meest onthutsende films van een Italiaanse maker waarin het fascistische verleden wordt omgewoeld als een vuilnishoop van onverwerkte sentimenten en instincten.

In de documentaire Behind the White Glasses (2015), een verwijzing naar haar onafscheidelijke witomrande bril, vergelijkt Giannini Wertmüller zowel met Atilla de Hun, Fidel Castro als Napoleon, „iemand die altijd weet wie ze tegenover zich heeft.” Dat was niet alleen strategie, maar ook de bron van haar onuitputtelijke, onconventionele artistieke vindingrijkheid. Of het nou acteurs, verhalen of toeschouwers waren, ze vond op het hoogtepunt van haar creativiteit altijd het juiste doek om haar ongebreidelde fantasieën op te projecteren.