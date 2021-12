Liane Moriarty werd pas voor literaire festivals uitgenodigd toen de tv-serie naar haar roman Big Little Lies een hit werd

In Nederland is de Australische schrijfster Liane Moriarty niet zo bekend. Veel bekender is de schoolpleinwereld die ze creëerde voor de HBO-serie Big Little Lies (2017, 2019), waarin topactrices als Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern en Meryl Streep de moeders vertolken. Die schoolpleinwereld is glamoureus maar duister: geleidelijk wordt duidelijk dat één van die prachtige vrouwen verkracht is en een andere door haar man wordt mishandeld – en ook wie de verkrachter is én wie de moord pleegde die al in aflevering één is aangekondigd.

Moriarty’s roman Big Little Lies (2014) combineert – méér nog dan de serie – haar lichte humor en scherp geobserveerde personages met een duistere ondertoon die je regelmatig de adem beneemt. Witherspoon en Kidman, altijd op zoek naar interessante vrouwenrollen, want die zijn schaars, kochten binnen een maand na het verschijnen van het boek samen de filmrechten. Kidman kocht vervolgens ook de rechten van Moriarty’s roman Nine Perfect Strangers (2018), over een groep mensen in een wellnessresort. Die serie ging afgelopen augustus in première op Amazon Prime; Kidman speelt zelf de gekke Russische resortmanager.

Inmiddels zijn de filmrechten van alle negen volwassenenromans van Moriarty verkocht (ze schreef ook nog drie kinderboeken). Van de boeken zelf zijn wereldwijd meer dan twintig miljoen exemplaren verkocht, waarvan ruim vierhonderdduizend in Nederlandse vertaling. Als Nicole Kidman in Sydney is, zoekt ze de schrijfster op om koffie te drinken. Maar nog steeds als Moriarty een boekwinkel binnenstapt, voelt ze zich wee van onzekerheid of haar boeken er zullen staan, bekent ze in een videogesprek. „Jarenlang ging ik boekwinkels in”, vertelt ze, „en keek ik slechts hoopvol rond”.

Moriarty is duidelijk vaak geïnterviewd (ze geeft af en toe antwoorden die ik ken uit mijn digitale knipselmap), maar ze komt huiselijk over: eerder moederlijk vriendelijk dan onbereikbaar zelfverzekerd. Als op driekwart van het gesprek mijn verbinding wegvalt, blijkt ze te zijn blijven wachten tot ik mijn oude laptop opnieuw heb opgestart.

We hebben het over al haar werk, maar de directe aanleiding voor het gesprek is haar negende roman, Apples Never Fall (2021), vorige maand vertaald verschenen als Appels vallen niet. Dat boek gaat over een tennisfamilie met vier volwassen kinderen, oud-tennistalenten, waarvan de moeder ineens verdwijnt, waarna de vader van moord wordt verdacht. Het is een boek waarin tennis een hoofdrol speelt maar waar eigenlijk geen wedstrijd in voorkomt, en waarvan de premisse dus samen te vatten is in één zin waarvan je meteen gretig denkt: o, hoe zít dat dan?

Zo’n sterke, intrigerende premisse is, net als de combinatie van lichtheid en duisternis, een kenmerk van Moriarty’s romans. Neem The Husband’s Secret (2013, Het geheim van mijn man), over een vrouw die op zolder een brief van haar echtgenoot vindt waarop staat dat ze die pas na zijn dood mag openen. Gaat ze hem lezen? Wat staat erin? Het boek schoot destijds binnen enkele weken naar nummer één in de New York Times-bestsellerlijst – allemaal mensen die het wilden weten. Het jaar daarop kwam Big Little Lies in die lijst op één binnen.

Een script verdampt

Moriarty was eerder een succes in de Verenigde Staten dan in Australië. Veel Amerikaanse lezers namen toen de moeite haar te schrijven dat Pasen niet in de herfst valt, vertelt ze. „Pasen is in het voorjaar, je hebt het fout, doe je onderzoek”, doet ze lachend zo’n briefschrijver na.

Inmiddels is ze ook in Australië enorm succesvol. „Vooral door de serie van Big Little Lies, en doordat Nicole Kidman een Australische is. Maar voor mij is The Husband’s Secret mijn doorbraakroman. Want dat die op één kwam in de New York Times-bestsellerlijst had niets met een verfilming te maken, dat voelt alsof het alleen door mij kwam.”

Ze wil niet overstappen naar scriptschrijven, vertelt ze. Hoe heerlijk ze het ook vond om Kidman door haar bedachte personages te zien spelen. „Je kon veel van wat ik had geschreven op haar gezicht zien”, zegt ze bewonderend. „Maar ik heb graag de leiding over ‘mijn wereld’. En ik vind het geweldig dat ik kan opschrijven wat personages denken, terwijl ik ze dan iets heel anders laat doen.”

Bovendien: een script verdámpt, vindt ze. Voor het tweede seizoen van Big Little Lies (het boek was de basis voor het eerste seizoen) schreef Moriarty een script van vijftigduizend woorden, de omvang van een kleine roman. „En toen alles af was, dacht ik: waar is mijn boek?” Haar script was in feite in de serie verdwenen, aangepast en wel. Ze kon het ook niet uitgeven als vervolg op haar boek, omdat in seizoen één al wat verhaallijnen veranderd waren. „Het was een heel leuke ervaring, maar ik denk niet dat ik nog eens een script schrijf.”

Schuld en verlossing

Moriarty schreef als kind al verhalen. Dat werd thuis aangemoedigd: ze heeft vier jongere zussen en een jongere broer, en haar vader Bernie betaalde haar en haar twee jaar jongere zus Jaclyn extra zakgeld om verhaaltjes in schriften te schrijven. Voor een voorschot van één dollar creëerde de kleine Liane een handgeschreven (nooit uitgegeven) trilogie getiteld The Mystery of Deadman’s Island.

Liane Moriarty (55) is een Australische romanschrijfster. Vorige maand verscheen de Nederlandse vertaling van haar negende roman: Appels vallen niet. Haar romans Big Little Lies en Nine Perfect Strangers zijn verfilmd tot televisieseries met Nicole Kidman in de hoofdrol. Moriarty woont in Sydney met haar tweede echtgenoot Adam en hun twee kinderen George (14) en Anna (11).

Bernie Moriarty, die een luchtsurveillance-bedrijf had, overleed vorig jaar, vlak voor de eerste lockdown. „De uitvaart was rond de tijd dat ze de pandemie uitriepen. Op een bepaalde manier was dat heel mooi, want als je iemand verliest wil je het liefst dat de wereld tot stilstand komt en dat gebeurde nu echt.” Ze is hem dankbaar dat hij zijn kinderen het belang van creativiteit bijbracht. „Hij heeft ons geleerd schrijven serieus te nemen.”

Toch kwam Liane pas op het idee om écht een boek te schrijven toen haar zus Jaclyn in 2000 ineens een young adult-roman publiceerde. Ze waren allebei in de dertig, Liane werkte inmiddels als freelance reclametekstschrijver, haar tekst stond op de achterkant van pakken Sultana Bran-ontbijtgranen. „Mijn oma was daar heel trots op. En ik heb tv-spotjes geschreven voor telecombedrijf One.Tel. Dat ging kort daarna failliet. Het was een groot, bekend bedrijf in Australië, ik had aandelen, ik ben ook geld kwijtgeraakt.”

Wat Liane ook kwijt was, in die tijd, was haar zelfvertrouwen om voor de lol verhaaltjes te schrijven. Daarom ging ze na Jaclyns succes creative writing studeren aan de Macquarie University in Sydney. Daar concipieerde ze haar debuutroman Three Wishes (2004).

Als Jaclyn haar niet vóór was geweest, had ze nooit een boek gepubliceerd, zegt ze. „Ik denk dat ik het nodig had te zien dat ‘echte mensen’ zoiets kunnen doen.” In 2012 debuteerde ook haar vijftien jaar jongere zus Nicola trouwens met een roman, zodat de drie schrijvende zussen nu regelmatig goedmoedig strijden wie welke familie-anekdote mag gebruiken in fictie.

Familie is belangrijk voor Liane Moriarty. Vraag haar naar de thema’s in haar werk en ze begint aarzelend over schuld en verlossing. Vul aan dat al haar romans over familie gaan, vaak grote families, en ze antwoordt: „Eh, ja, ik beschouw dat geloof ik niet als een thema, ik beschouw dat als… gewoon, het leven.”

Het was altijd druk bij Moriarty thuis, en niet alleen doordat het gezin zes kinderen telde. Toen de jongste vijf was, nam hun moeder Diane pleegkinderen in huis, voordat die geadopteerd zouden worden. Over de jaren heen hebben er meer dan veertig kinderen bij de Moriarty’s gewoond – sommigen dagen, anderen maanden. Kinderen met een weinig vrolijke familie-achtergrond, meestal.

Komt daar die duistere ondertoon in Moriarty’s boeken vandaan? „Ja, dat is zo’n vraag die mensen vaak stellen”, zegt ze. „Misschien. Ik heb in elk geval geen echte verhalen gebruikt, ik kan me die sowieso niet herinneren, maar misschien besefte ik wel dat niet iedereen zo’n gelukkige kindertijd had als ik.”

Mensen vragen haar ook vaak, vertelt ze, hoe haar reclamewerk haar schrijven heeft beïnvloed. „In een poging een antwoord te verzinnen heb ik wel gezegd: niemand wil reclameteksten lezen, dus ik ben getraind om vloeiend en makkelijk te schrijven, om de lezer te verleiden door te lezen. Misschien dat ik daardoor een meer commerciële schrijver geworden ben. Ik weet niet of het waar is.”

Met een „commerciële schrijver” bedoelt ze dan een schrijver in het genre ‘commerciële fictie’, dat beschouwd wordt als een mindere kunstvorm dan ‘literaire fictie’, als het al kunst mag heten. En ja, legt ze desgevraagd uit, je kunt ‘commerciële fictie’ schrijven zonder veel te verkopen. „Ik schrijf in een makkelijk te lezen stijl, over hedendaagse situaties – zo zijn er bepaalde regels die mij meteen in de categorie commerciële fictie plaatsten. Ook voordat ik goed verkocht.”

Tikkerdetikkerdetik

In haar boek Nine Perfect Strangers gaf Moriarty het perfecte weerwoord aan mensen die neerkijken op romans die niet literair genoeg zouden zijn. Eén van de hoofdpersonen is een schrijfster van liefdesromans die in een recensie is neergesabeld omdat ze afgezaagd formule-proza zou schrijven. Aan het eind van het boek (kleine spoiler) laat Moriarty deze schrijfster trouwen („Oh, reader, of course she married him eventually”) en gelukkig worden, terwijl de recensente al haar geld kwijtraakt door cryptomuntenfraude en doodongelukkig doorleeft. „Maar omdat ze neerkeek op netjes afgehechte, goed aflopende verhalen”, schrijft Moriarty met gretig sarcasme, „vond ze dat prima”.

Misschien hou ik niet van de term ‘vrouwenboeken’ omdat ik automatisch denk: die zijn dus minder goed’

Nee, zelf heeft ze niet zo’n recensente meegemaakt, zegt ze. „Ik speelde ermee dat commerciële fictie vaak de kritiek krijgt dat het goed afloopt, zeker romantische fictie, terwijl: bij dat genre hóórt dat. Maar ja, literaire fictie hoeft niet eens een einde te hebben, je kunt gewoon ergens stoppen. Ik weet nog dat ik een keer een bestsellerlijst van een online boekwinkel zag, nog voor mijn boeken goed verkochten, en daar stonden al die liefdesromans op, en ik dacht: jullie zijn hier altijd al geweest, hè? Altijd maar goed verkopen en nooit eens uitgenodigd worden op literaire festivals.”

Zelf werd ze daarvoor trouwens ook pas uitgenodigd toen de tv-serie Big Little Lies een hit werd, zegt ze tussen neus en lippen door. Tot zover het ‘literaire’ karakter van zulke festivals.

Dat ze niet altijd serieus genomen is als auteur komt ook, denkt ze, doordat ze een vrouw is en haar lezers over het algemeen ook. „Sommige mannelijke lezers willen misschien liever traditionele thrillers met meer actie. Mijn man grapt altijd: wat jij doet is zo makkelijk, je gaat gewoon achter je computer zitten en je doet tikkerdetikkerdetik, gevoelens, gevoelens, gevoelens, tikkerdetikkerdetik.”

Omdat haar onderwerpen traditioneel vooral vrouwen interesseren, wordt er wel op haar boeken neergekeken, denkt ze. Erger nog: „Misschien denk ik zelf ook dat ze daardoor minder waard zijn. Ik denk dat veel vrouwen gevoelens van misogynie geïnternaliseerd hebben. Misschien hou ik niet van de term ‘vrouwenboeken’ omdat ik automatisch denk: die zijn dus minder goed. Mannen schrijven over serieuze zaken.”

Terwijl: zij schrijft over huiselijk geweld, over mannen die hun vrouw in elkaar slaan. Er zijn lezeressen die Moriarty verteld hebben dat haar werk hun de moed gaf hun man te verlaten. Ja, zegt ze als ik haar eraan herinner, dat zet die hele discussie over literaire tegenover commerciële fictie meteen weer in perspectief. „Eén vrouw vertelde me dat ze Big Little Lies voor al haar vrienden had gekocht en had gezegd: lees dit, het gaat over mij. Haar manier om te vertellen wat er in haar eigen relatie aan de hand was.” Bij signeersessies – ze baalt enorm dat die nu niet kunnen plaatsvinden – ontmoet ze vaak vrouwen die even snel zeggen dat haar boeken hen door een moeilijke tijd hebben geholpen. „Dus wat maakt het dan uit dat het commerciële fictie is? Look what it did! Daar ben ik trots op.”

