Lage inkomens krijgen 200 euro extra compensatie voor dure energierekening

Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum krijgen 200 euro extra compensatie voor de stijgende energieprijzen. Dat maakte demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken, VVD) vrijdagmiddag bekend na afloop van de ministerraad.

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor deze regeling, waarmee maximaal 800.000 huishoudens worden geholpen. Mensen die recht hebben op de extra compensatie krijgen dit bedrag via de gemeente. Het is de bedoeling dat de uitbetaling in het eerste kwartaal van 2022 begint.

Ieder huishouden zelfde bedrag

Eerder zegde het kabinet al 3,2 miljard euro toe voor een eenmalige verlaging van de energiebelasting. Hierdoor betalen huishoudens met een gemiddeld verbruik op jaarbasis ruim 400 euro minder. Omdat huishoudens met lage inkomens hier mogelijk te weinig van zouden profiteren, besloot het kabinet een aparte compensatieregeling te maken.

Volgens het ministerie krijgt ieder huishouden dat recht heeft op de extra compensatie hetzelfde bedrag. Maatwerk is voor gemeenten „niet uitvoerbaar”, zo staat in een verklaring. Mensen die in de bijstand zitten, krijgen het bedrag automatisch. Anderen die menen recht te hebben en niet automatisch worden bereikt, kunnen zich bij hun eigen gemeente melden. In deze categorie vallen bijvoorbeeld IOW-gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandig ondernemers met een laag inkomen.