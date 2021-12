Laat Friesland ‘schaatsmekka’ Thialf aan zijn lot over?

Met lichte tegenzin gaat Thialf-directeur Marc Winters voor naar de Noordbocht, een ring boven de schaatsbaan en de tribunes aan de noordzijde van het beroemde ijsstadion in Heerenveen. Hij stopt bij een muur met een klein deurtje. „We noemen dit het kattenluik”, zegt Winters, terwijl hij als een cipier naar de juiste sleutel zoekt. „Van de brandweer mag hier nog geen gewone deur in.”

Achter het luik wordt een enorme ruimte zichtbaar, kaal, zonder een stopcontact of waterleiding. Meer dan 1.300 vierkante meter vloeroppervlak staat hier al sinds de oplevering van het ‘nieuwe’ Thialf, nu bijna vijf jaar geleden, leeg. In potentie zou Thialf aan de Noordbocht geld kunnen verdienen, zegt Winters. De ruimte verhuren aan bedrijven bijvoorbeeld. Maar dan heeft hij eerst 1,5 miljoen euro nodig voor de afbouw. Uitgesloten. Nergens is geld voor. Winters vergelijkt Thialf met een dure auto die cadeau is gedaan aan iemand die leeft van een bijstandsuitkering. „Dat is leuk, tot je de weg op gaat en moet tanken.”

Thialf verkeert in ernstige financiële nood. Opnieuw. Sinds het schaatsstadion in 1986 een dak kreeg, geniet het dankzij carnavaleske tribunetaferelen en wereldrecords de status van ‘schaatsmekka’. Maar net als hossende menigtes vormt geldnood een rode draad in de historie van de ijshal. Twee keer, in 1987 en 2002, moest Thialf van een faillissement worden gered. Ook nu is geld nodig om het stadion voor sluiting te behoeden. Ondanks flinke bezuinigingen en toezeggingen van de provincie Friesland, gemeente Heerenveen, sportkoepel NOC-NSF en schaatsbond KNSB om jaarlijks 1,4 miljoen euro bij te dragen, komt Thialf elk jaar minstens 1 miljoen euro tekort.

Dat bedrag moet van het Rijk komen, vinden de regionale overheden. Zij hebben genoeg gedaan. Zo denken (ex-)topschaatsers als Sven Kramer, Ireen Wüst, Rintje Ritsma en Mark Tuitert er ook over. Thialf is als topsportcentrum immers van nationaal belang en ijshallen zijn nu eenmaal net zwembaden: er moet geld bij. Of zij hun zin krijgen, is twijfelachtig. Van de gevraagde 20 miljoen euro voor de lange termijn wil de Tweede Kamer 1 miljoen euro toezeggen om komend jaar goed door te komen. Staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie, Sport) vermoedt dat zelfs deze noodsubsidie problematisch is, omdat ze in strijd zou zijn met Europese mededingingsregels.

En dus vecht Thialf, minder dan twee maanden voor de Winterspelen in Beijing, opnieuw voor zijn toekomst. Ondanks dat bestuurlijk Nederland overtuigd is van de cruciale functie die Thialf vervult voor de schaatssport en bovendien allang bekend is dat exploitatie van ijsstadions moeizaam is. Hoe kan dat?

Schaatshart van de wereld

Vrijdag 27 januari 2017. ‘Simply the best’ van Tina Turner schalt door een verduisterd Thialf, laserlicht beweegt over het ijs. Het roept herinneringen op aan de jaren negentig, toen de popdiva hier twee concerten gaf. Vandaag is koning Willem Alexander de belangrijkste aanwezige. Hij is naar Heerenveen gekomen om het nieuwe Thialf officieel te openen.

Twee jaar heeft de renovatie geduurd. Met luxueuze lounges, drie gescheiden luchtstromen voor optimale klimaatbeheersing en een fonkelnieuwe ijsvloer is Thialf weer het onbetwiste ‘schaatshart van de wereld’. Ook wat betreft duurzaamheid kent het stadion zijn gelijke niet. Er liggen vijfduizend zonnepanelen op het dak en dankzij een thermoskanconstructie is het gebouw uitstekend geïsoleerd. De energiekosten, voorheen meer dan een miljoen euro per jaar, worden minstens gehalveerd. Binnen een paar jaar zal Thialf „zelfvoorzienend” zijn, is de belofte.

Rintje Ritsma moet de opening missen. De veelvoudig allroundkampioen wordt geweigerd bij de ingang omdat hij zich niet vooraf heeft aangemeld. Wel in het publiek zit voormalig Fries gedeputeerde Hans Konst. Hij is niet meer verantwoordelijk voor Thialf – Konst werkt weer als arts sinds hij de provinciale politiek ruim een jaar eerder heeft verlaten – maar zonder hem was dit feestje niet gevierd. Of pas veel later. „Als ik het me niet aangetrokken had, was het nieuwe Thialf er niet geweest”, formuleerde Konst het in de Leeuwarder Courant.

In 2011 wordt Konst namens de provincie verantwoordelijk voor Thialf. Het is een probleemdossier. De hal is hopeloos verouderd. Het stadion is koud en donker, het ijs is slecht en energie lekt aan alle kanten weg. Het dak is zo poreus „als een spons”, in de woorden van toenmalig directeur Jarko Nieweg. Concurrerende ijshallen in het buitenland, zoals die in Salt Lake City en het Russische Kolomna, zijn Thialf voorbijgestreefd. Er moet iets gebeuren.

Bestuurlijk Friesland praat dan al jaren over nieuwbouw of renovatie, maar concreet worden de plannen niet. Thialf-eigenaren Aegon en Essent, schaatssponsoren die bij een eerdere reddingsactie aandeelhouder zijn geworden, zien grootschalige investeringen in het stadion niet zitten. Mede-eigenaar gemeente Heerenveen heeft er het geld niet voor en aanvankelijk is de lijn op het Provinsjehûs in Leeuwarden dat subsidiëring van sportaccommodaties geen provinciale verantwoordelijkheid is, zeker niet in crisistijd.

Dat verandert in het jaar dat Konst zich met Thialf gaat bemoeien. Het stadion is „van groot belang voor Fryslân” en dus is het provinciebestuur bereid „mee te investeren in nieuwbouw of verbouw van Thialf”, zo staat te lezen in het coalitieakkoord uit die tijd. Wel stelt de provincie, die even daarvoor 1,3 miljard euro heeft ontvangen uit de verkoop van energiebedrijf Nuon, duidelijke voorwaarden. Zo moet zijn „aangetoond dat de exploitatie sluitend is en [dat] het bedrijfsleven bereid is een belangrijke rol te spelen.” Bovendien wordt een stevige bijdrage vanuit het Rijk onontbeerlijk geacht en spelen overheden „geen rol in de exploitatie van Thialf”.

Aan geen van die voorwaarden wordt voldaan. Exploitatieprognoses zijn wankel. Harde toezeggingen uit Den Haag blijven uit. Ook uit commerciële hoek komt voorlopig geen cent op tafel. Maar waar het provinciebestuur van schaatsprominenten voorheen nog wel eens het verwijt kreeg te treuzelen, blinken de Friese politici plotseling uit in daadkracht. Begin 2012 spreekt Friesland zich uit voor grondige renovatie van Thialf, tien maanden later maakt de provincie 50 miljoen euro vrij voor het project en in juni 2013 geeft Provinciale Staten definitief hun goedkeuring. Niet alleen voor de ‘vernieuwbouw’, ook voor de overname van de Thialf-aandelen van Aegon en Essent. Kosten: 4 miljoen euro. Dezelfde provincie die lange tijd vond dat subsidiëring van sportaccommodaties niet tot haar taken behoorde, is daarmee in één klap financier én eigenaar geworden van Thialf – en daarmee verantwoordelijk voor toekomstige financiële tegenvallers.

Ook daarna laat het provinciebestuur zich niet afremmen. Drie van de vier commissarissen die namens Friesland toezicht houden op Thialf, waarschuwen al snel dat de provincie teveel risico neemt in de aanbesteding van het renovatieproject en pleiten voor een nieuwe procedure. Zij vrezen dat de provincie zal opdraaien voor kostenoverscheidingen óf flinke concessies moet doen om binnen budget te blijven, wat de toekomstige exploitatie in gevaar brengt.

Maar Friesland besluit dat het risico op vertraging groter is. „Van uitstel zou afstel kunnen komen en dat wilden wij niet”, zegt Konst. „Thialf was technisch aan zijn eind.” De commissarissen nemen het zo hoog op dat ze opstappen.

De Friese daadkracht rond de ‘vernieuwbouw’ kan niet los worden gezien van plannen voor nieuwe ijshallen in Almere en Zoetermeer, die in 2012 naar buiten komen. De KNSB schrijft zelfs een ‘beauty contest’ uit om te bepalen waar in de toekomst grote toernooien zullen plaatsvinden. De plannen berusten op financieel drijfzand, blijkt later, maar de paniek en het ongeloof in Friesland zijn groot.

Het heeft de besluitvorming geen goed gedaan, concludeert de Noordelijke Rekenkamer in oktober van dit jaar in wat Konst „een zurig rapport” noemt. Emotie en wensdenken stonden een goede risicoafweging in de weg volgens de Rekenkamer, terwijl in het Provinsjehûs „alom bekend” was dat het moeilijk zou worden om Thialf rendabel te krijgen. Eerder maakte een extern onderzoek al gehakt van de exploitatieprognose waar de provincie zich in 2013 op baseerde. Een scenario voor als de ramingen te optimistisch zouden blijken? Nooit opgesteld. Afschrijvingskosten werden bovendien buiten de exploitatieprognose gehouden, omdat daar geen financiële ruimte voor was. Met andere woorden: geld voor vervangingsinvesteringen is er niet.

Concurrerende ijsbaan

Al in 2019, twee jaar na de officiële heropening, moet het provinciebestuur de Staten informeren dat het ijsstadion „tegen zijn financiële grenzen aan loopt”. Energiekosten zijn te hoog, terwijl de inkomsten uit horeca en topsportevenementen tegenvallen. Voor concerten is de akoestiek in Thialf niet geschikt. Ook verdient het ijsstadion jaarlijks zo'n 2,5 ton minder aan recreatieve schaatsers dan begroot. Hoofdoorzaak? De recente uitbreiding van de Elfstedenhal in Leeuwarden, een concurrerende ijsbaan waarin de provincie ook 10 miljoen euro heeft geïnvesteerd.

Met een flinke reorganisatie lukt het Thialf-directeur Winters de kosten wat te drukken. Cruciale medewerkers, onder wie Beert Boomsma, twintig jaar lang ijsmeester, stappen op. Gefrustreerd over de eeuwige tekorten en het feit dat de hal op veel punten tekortschiet, niet is afgebouwd in feite. Ook na de reorganisatie lukt het Thialf niet zwarte cijfers te schrijven, ondanks verhoging van de tarieven. Tot overmaat van ramp moet Thialf in de zomer van 2020 de zonnepanelen uitschakelen omdat de constructie niet brandveilig is volgens de verzekeraar. Een noodkrediet van 3 miljoen euro, door gemeente en provincie verstrekt, houdt de hal sindsdien overeind.

Vraag is hoe het verder moet als er geen (structureel) geld komt uit Den Haag. Van het provinciebestuur hoeft Thialf niet veel meer te verwachten. „Der is gjin plan B”, zei gedeputeerde Friso Doustra (CDA) vorige maand in de Leeuwarder Courant. Marc Winters vreest dat het in dat geval „een paar jaar doormodderen” wordt, met het risico dat „het licht uitgaat” zodra een machine aan vervanging toe is. Eeuwig zonde, vindt hij, want met Thialf kun je veel meer doen. Winters: „Je kunt hier het Papendal voor olympische wintersporten van maken en commerciële initiatieven ontplooien. Maar dan moet de basis op orde zijn. Ik kan nu de rekeningen maar net betalen.”