Jeneverstoker Bols stapt in de tequila

Vergeet oude mannen in pak die sigaren roken en jenever van Lucas Bols nippen – dat beeld is achterhaald, voor ’s lands bekendste jeneverdestillateur. Het Amsterdamse drankbedrijf ziet zichzelf liever als een hip drankmerk voor jongeren en volwassenen die bereid zijn thuis, in een bar of restaurant prijzige cocktails te drinken. Overal ter wereld.

In die missie neemt het bedrijf een volgende stap: Lucas Bols neemt de Mexicaanse tequilastoker Tequila Partida over. Het bedrijf probeert zo een belangrijkere plaats in te nemen op de cocktailmarkt én op de sterke drankenmarkt in de Verenigde Staten. Tequila zit in Amerika’s populairste cocktail: de Margarita.

Hoeveel de deal exact kostte, blijft vaag. Lucas Bols meldt dat het 10 miljoen dollar heeft betaald voor de overname plus een onbekend bedrag dat afhankelijk is van groeidoelstellingen. Lucas Bols steeg donderdag met 1,2 procent op de AEX. De overname wordt in 2022 officieel beklonken.

Dit is geen „shotjestequila” van een beetje zout likken, achteroverslaan en citroen happen, zegt Eric Wilmer, analist bij ABN Amro en ‘Bols-watcher’. Deze tequilastoker maakt een chiquere variant (een fles kost circa 40 tot meer dan 100 dollar). Het is een „ultra-premium” drank, zegt hij.

Toverwoord

Wilmer noemt het een „logische stap” dat Lucas Bols Tequila Partida koopt. In de Benelux, de enige plek waar echt jenever gedronken wordt, liep de consumptie van jenever al jaren terug. Dus stippelde het bedrijf een jaar of zes, zeven geleden een nieuwe strategie uit. Die bevat twee componenten: jenever breder aan de man brengen – buiten Europa, in de VS. En de destillateur richt zich meer op de cocktailmarkt, die populair is.

Het bedrijf trok een breed repetoire uit de kast met als toverwoord ‘cocktails’. Zo worden over de hele wereld barman- en vrouwkampioenschappen georganiseerd (met als vaste ingrediënt in de cocktails jenever van Bols) en zijn er cocktailcursussen op YouTube. De overname van Passoa van het Franse drankenconcern Rémy Cointreau vorig jaar, nadat Bols eind 2016 al deels eigenaar was geworden, paste naadloos in diezelfde strategie. Ook Passoa wordt gebruikt voor een hip drankje: pornstar martini.

Op het gebied van likeuren is Bols nu nummer drie van de wereld, zegt analist Wilmer, maar in de markt van sterke dranken moet de Amsterdamse destillateur veel andere bedrijven boven zich dulden.

Het bedrijf lijkt te profiteren van de ingeslagen weg. Volgens de halfjaarcijfers van 2021, die vorige maand gepresenteerd werden, is de nettowinst (7,7 miljoen euro) fors gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (1,9 miljoen). De omzet ligt 70 procent hoger (45,6 miljoen euro). Met name in de Verenigde Staten is de omzet flink gestegen. Paradepaardjes van de nieuwe strategie: Bols Cocktails en Passoa.