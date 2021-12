Is 10.000 stappen per dag genoeg?

Ergens in ons achterhoofd zit sinds een jaar of tien het idee dat je iedere dag 10.000 stappen moet lopen om gezond te blijven. Het idee wortelde diep toen de slimme horloges populair werden. Die kunnen stappen tellen. En sommige horloges komen uit de verpakking met een taakstellende norm van 10.000 stappen waaraan de drager moet voldoen.

Toch droeg de stappentelfunctie bij aan het verkoopsucces van de smartwatches. Dat past in een traditie, want de 10.000 stappen begonnen ooit als een marketingtruc.

Het Japanse bedrijf Yamasa bracht in 1964 de Manpo-kei op de markt – een mechanisch apparaatje dat alleen stappen telde. Manpo-kei is Japans voor 10.000(man)-stappen(po)systeem(kei). Manpo-kei werd een doorslaand succes. Overal in Japan werden 10.000-stappen-wandelclubs opgericht.

Dat mooie ronde getal was mooi voor de verkoop, maar Japanse gezondheidsdeskundigen hadden wel berekend hoeveel calorieën je verbruikt om 10.000 stappen te zetten. Er waren zorgen over de dikker wordende Japanners. Er zat enig gezondheidsdenkwerk achter.

Toen de 10.000 stappen eenmaal de norm waren, kwam de vraag op of die 10.000 echt gezond zijn. Of: het gezondst.

4 of 5 kilometer per uur

Allereerst: we weten inmiddels heel goed wat gezond bewegen is. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil dat iedereen per week minstens 150 minuten matig-intensief beweegt. En tweemaal per week krachttraining doet. Voldoe je daaraan als je trouw je 10.000 stappen per dag zet? Waarschijnlijk wel, maar het is niet gegarandeerd, want wandelen met 4 km/uur valt officieel niet onder de matig-intensieve activiteiten. Wandelen met 5 km/uur net wel.

Andersom kun je zeker aan de WHO-beweegnorm voldoen zonder de 10.000 stappen te halen. De stappenteller telt niks als je zwemt of racefietst. De 10.000-stappennorm staat dus tamelijk los van de algemeen geaccepteerde WHO-beweegnorm.

Maar het gezondheidseffect van de 10.000 stappen is uiteindelijk toch redelijk wetenschappelijk onderbouwd. De eerste onderzoeken namen de 10.000 stappen als norm. Ziekte en sterven van de 10.000-stappers werden, over perioden van jaren, vergeleken met mensen die gemiddeld veel minder liepen – 2.500 tot 4.000 stappen per dag. Daar rolde moeiteloos uit dat 10.000 stappen op een dag best gezond is. Voor het hart, voor de bloedvaten, tegen diabetes, tegen te dik worden, tegen depressie.

Kan het niet wat minder?

Maar in de westerse wereld zetten de meeste mensen op een gewone dag ongeveer 5.000 stappen. Of zelfs veel minder. 10.000 is best veel. Kan het niet wat minder? Hoeveel is eigenlijk het gezondst?

In een recent artikel in het tijdschrift Sports Medicine is al het bruikbare onderzoek uit het verleden gebundeld. Uit die meta-analyse komt dat iedere 1.000 stappen per dag erbij de kans op een voortijdige dood steeds met ongeveer 12 procent verlaagt. De eerste duizenden stappen erbij hebben dus absoluut gezien het meeste effect. Het gezondheidseffect begint ver onder de 5.000 stappen en loopt door tot 17.000 stappen. Wil je je kans een voortijdige dood halveren, vergeleken met mensen die 2.700 stappen zetten? Dan is iets meer dan 8.000 stappen per dag genoeg. Bij 10.000 stappen is de kans 56 procent lager. Imposant! Meer stappen verlaagt de kans verder. Niet veel meer (16.000 stappen: 66 procent kansreductie), maar doorlopen is dus het gezondst.