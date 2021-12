‘Ik zit in de voorhoede. Ik wil vechten voor wat juist is’

Wie een tijdje met Paul Polman praat, kan er niet omheen. Hier spreekt een optimist. „Hoopvol”, noemt hij zichzelf liever. Bedrijven, gelooft hij, kunnen het verschil maken tussen een leefbare en een onleefbare aarde. En daar kunnen ze nog geld aan verdienen ook.

Toegegeven, het is nog lang niet zover. „De meeste bedrijven denken nog: ik moet minder slecht zijn”, zegt Polman via Zoom vanuit zijn huis in Londen. „Ze denken: ik moet mijn CO 2 -uitstoot met 15 procent verlagen, of zorgen dat er 30 procent minder plastic in de oceanen terechtkomt. Maar minder slecht is nog steeds slecht.”

Polman (65) gelooft dat het anders kan. Al is het maar omdat hij vindt dat hij bij Unilever hiermee een begin heeft gemaakt. Van 2009 tot 2019 was hij topman van de levensmiddengigant met wortels in Rotterdam. Al snel na zijn aantreden kwam hij met een – zeker voor die tijd – zeer ambitieus duurzaamheidsplan.

Het leverde hem de status op van ‘duurzaamheidspaus’ in het bedrijfsleven. Maar aan het einde van zijn termijn was er ook tegenslag. Polman moest Unilever in 2017 beschermen tegen een vijandige overnamepoging door de Amerikaanse concurrent Kraft Heinz – een heel ander bedrijf dan het idealistische Unilever. Dat lukte, maar vervolgens kocht Unilever om de aandeelhouders te plezieren voor miljarden aan eigen aandelen in, een maatregel die Polman niets vindt.

En in Nederland raakte Polman beschadigd toen het hem niet lukte van Unilever een Nederlands bedrijf te maken, na een gevoelige discussie over de afschaffing van de dividendbelasting. Onder zijn opvolger Alan Jope werd Unilever volledig Brits.

Nu Polman de „ketenen van Unilever” heeft afgeworpen, zoals hij in een eerder interview zei, kan hij zich weer volledig wijden aan zijn favoriete onderwerp: een duurzaam bedrijfsleven. Hij schreef een boek met de Amerikaanse duurzaamheidsexpert Andrew Winston: Netto positief: Hoe moedige bedrijven floreren door meer te geven dan te nemen. Volgende week verschijnt het in een Nederlandse vertaling.

Het is een „how to-boek”, zegt Polman. Hoe bedrijven zodanig kunnen veranderen dat ze de wereld meer opleveren dan schade toebrengen. Ofwel ‘netto positief’ worden. Het eisenlijstje is niet mis: zulke bedrijven nemen verantwoordelijkheid voor álle negatieve impact die ze veroorzaken – ook diep in de toeleveringsketen. Ze durven samen te werken met concurrenten om problemen op grotere schaal aan te pakken. In het boek noemt Polman een samenwerking tussen Unilever, McDonald’s en Coca-Cola om schadelijke koelkasten uit te faseren. Ze zijn gericht op de lange termijn en wegen ieders belangen mee: van werknemers tot klanten tot „toekomstige generaties en de planeet”. Winst maken is een resultaat van deze werkwijze, geen doel op zich.

Praktisch voorbeeld: een netto positief bedrijf neemt méér CO 2 weg dan het uitstoot.

Het klinkt haast utopisch. Bestaat er in uw ogen al een bedrijf dat netto positief is?

„Nee, er zijn nog geen bedrijven die dat consistent zijn. Zelfs Unilever is dat nog niet. Maar ik zie wel elementen. Dat Microsoft bijvoorbeeld zegt: we gaan alle CO 2 compenseren sinds we begonnen zijn, in 1975. Dat is netto positief.”

Minder hoopvolle mensen zeggen: bedrijven zullen alleen echt veranderen als overheden dat afdwingen, met wet- en regelgeving.

„Bedrijven worden geleid door personen: díé moeten overtuigd zijn om het goede te doen. Natuurlijk zijn er mensen die hun eigenbelang vooropstellen, die corrupt zijn. Maar je kunt genoeg mensen vinden die zeggen: dit is belangrijk. Uiteindelijk, om de grote problemen op te lossen, is ook de overheid nodig. Die moet regels maken. Maar het heeft geen zin om te zeggen: de verantwoordelijkheid ligt dáár, niet bij mij.

„Van de mensen in het bedrijfsleven is 20 procent al overtuigd: de Feike Sijbesma’s van deze wereld [de voormalige baas van chemieconcern DSM]. De volgende 60 procent wil wel, maar weet niet hoe. Die mensen denken: als ik dit doe, heb ik dan concurrentienadeel? Kost het me geld? Ben ik niet te klein? Of: ik heb er geen tijd voor, want ik moet mijn eigen bedrijf boven water houden.”

Dat is toch ook een legitiem punt?

„Ja. Voor die 60 procent hebben we dit boek geschreven.”

En de overige 20 procent?

„Wat je ziet, is dat bedrijven die achterblijven – op leiderschap, op eigen initiatief – nu al minder en minder gewaardeerd worden op de beurs.”

In hun boek verwijzen Polman en Winston naar een metastudie van New York University waaruit blijkt dat bedrijven met aandacht voor duurzaamheid financieel beter presteren.

Is de dwingende hand van de markt sterk genoeg, of moeten overheden ook meer regels opleggen?

„Het moet allebei. Maar overheden gaan niet snel genoeg, of komen met regels die verandering juist remmen.”

En gaat de markt wel snel genoeg? Als groene beleggers uit een vervuilend bedrijf stappen, stappen anderen wel weer in, zeker op de korte termijn.

„Natuurlijk. Gaat het snel genoeg? Nee. Heb je mensen die daar misbruik van maken? Ja. Een goede stap vind ik de nieuwe Europese taxonomie [een ‘handboek’ dat voorschrijft wat telt als een duurzame economische activiteit]. En ook de komst van de International Sustainability Standards Board [die gaat voorschrijven hoe bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid]. Maar is het perfect? Nee.”

In Nederland werd Shell door de rechter verplicht de CO 2 -uitstoot verregaand te verlagen. Is dat een goede route om bedrijven tot verandering te dwingen?

„Dat is één weg. Het is ontzettend uitdagend wat ons te doen staat de komende tien jaar. Het recht kan daarbij een wapen zijn. Ook Marjan Minnesma [van Urgenda] heeft het goed gebruikt. Ik steun dat volledig.”

Shell zegt: we zijn het er niet mee eens dat de rechter zich bemoeit met onze bedrijfsvoering en andere bedrijven buiten beschouwing laat.

„Ja, iedereen heeft zijn mening.” Met een klein lachje: „Ik vind het ook niet eerlijk als ik een bekeuring krijg voor te hard rijden. Als een vonnis je niet aanstaat, dan is dat oké, dan ga je in hoger beroep. Maar dat er een rechtssysteem bestaat dat ons beschermt, is goed. Dat is democratie.”

Paul Polman, die in zijn jonge jaren in Twente ooit priester wilde worden, is iemand die vol overtuiging spreekt. Bij elk antwoord komt hij met het ene na het andere voorbeeld aanzetten: feiten, cijfers – en vaak over Unilever. Ook het boek staat er vol mee.

Die overtuigingsdrang maakte Polman direct een opvallende bestuursvoorzitter. Al op zijn eerste dag deed hij iets radicaals: hij schafte de presentatie van de kwartaalcijfers af. Ook met winstprognoses maakte hij korte metten. Voor kortetermijnwinst hoeven beleggers niet bij Unilever te zijn, was de boodschap. „Ik dacht: ze zullen je niet ontslaan op de eerste werkdag”, grapte hij erover tegen The Washington Post.

Een jaar later, in 2010, kwam hij met het Unilever Sustainable Living Plan (USLP), met meer dan vijftig duurzame doelstellingen voor 2020. Om een idee te geven van het ambitieniveau: Unilever zou de milieuvoetafdruk in de hele keten (productie en gebruik door consumenten) halveren en overstappen op 100 procent duurzaam geproduceerde grondstoffen.

De kritiek was niet mals. Runde Polman een multinational of een ngo? „Ik zou de aandeelhouders vergeten, vooral bezig zijn met de Verenigde Naties, niet met het bedrijf”, zegt Polman.

Geleidelijk wist Polman de scepsis te overwinnen en werd zijn duurzaamheidsevangelie serieuzer genomen. Steevast eindigde Unilever bovenaan duurzaamheidslijstjes, de VN kroonden Polman tot Champion of the Earth en de paus vroeg hem om duurzaamheidsadvies. Toen bleek dat de financiële resultaten niet uit de pas liepen, lieten aandeelhouders hem begaan. In zijn tijd heeft Unilever voor aandeelhouders een rendement (total shareholder return) van 292 procent gerealiseerd, schrijft hij in het boek. „Veel meer dan de 131 procent van de FTSE-index”, de index met de grootste honderd bedrijven aan de beurs van Londen.

Niet alles in het Sustainable Living Plan lukte. De milieuvoetafdruk was bijvoorbeeld in 2020 niet met de helft, maar met 32 procent verminderd. En ook het doel van 100 procent gecertificeerde palmolie – een belangrijke grondstof voor zo’n beetje alle levensmiddelen, van pindakaas tot shampoo – bleef steken op 69 procent. Maar doelen móéten ook niet te gemakkelijk haalbaar zijn, is de visie van Polman.

Hoe kijkt u terug op de duurzaamheidsdoelen van destijds?

„Nou, als je kijkt naar de problemen die we nu hebben, was het USLP misschien niet agressief genoeg. Maar mensen zeiden toen: je moet niet zulke ambitieuze doelen stellen, daar word je op aangevallen. Dat gebeurde ook. De meeste bedrijven kiezen doelen waarvan ze weten dat ze die gaan halen. Ook al weten ze dat het niet genoeg is. Ik heb een andere filosofie.”

Polmans laatste periode als bestuursvoorzitter werd getekend door de mislukte poging van Unilever een volledig Nederlands bedrijf te maken. Dat was in 2018, en destijds was Unilever nog Nederlands-Brits, een nv én een plc, met beursnoteringen in beide landen. Om Polmans plan voor ‘unificatie’ te laten slagen, moest driekwart van de aandeelhouders van de Britse plc instemmen, in Nederland was dat maar de helft. „De keuze voor Nederland was de juiste, maar ook de moeilijkste.”

De Britse aandeelhouders zagen de verhuizing uiteindelijk niet zitten. Een van de redenen: onzekerheid over de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting, een belasting voor buitenlandse beleggers.

Het dividenddebat ergerde Polman, bleek toen hij eind 2018 een kribbig interview gaf aan het Algemeen Dagblad. Over het veelbesproken sms’je dat Polman aan Rutte zou hebben gestuurd, waarin hij de premier zou hebben verteld dat het Nederland-plan niet doorging, zegt hij tegen de journalisten: „Bel je iemand op om zes uur ’s ochtends?” En over de suggestie dat hij misschien de geschiedenis in zou gaan als de man die een belasting voor buitenlandse aandeelhouders wilde afschaffen: „Ik denk dat jij in een te klein land woont en te klein denkt.”

Een week later werd bekendgemaakt dat Polman op 1 januari 2019 zou stoppen. De mislukte unificatie zou aan hem blijven plakken, en hij noemt het zonder aarzelen als het moment waarop hij als leider tekort is geschoten.

Waarom wilde u van Unilever een Nederlands bedrijf maken?

„Het leek ons beter onderdeel te blijven van de Europese Unie, vanwege de Brexit. Unilever past, met onze langetermijnvisie, ook beter in Europa dan in de Angelsaksische wereld. Dat vind ik nog steeds.”

Wat ging er mis?

„Ik heb altijd gezegd: je kunt de Britse aandeelhouders niet vragen om belasting te gaan betalen die ze nu niet betalen. Als je Unilever in Nederland wil houden, is dat niet mogelijk met dividendbelasting. Het werd heel politiek. De kranten doken erop. Toen was het: Unilever manipuleert de overheid om de belasting naar beneden te krijgen. Terwijl Nederland een belastingparadijs is op het randje van de moraliteit. En nu ben je Shell ook kwijt. Ik vind dat jammer voor Nederland.”

Wat had u als leider anders kunnen doen?

Polman zoekt even naar een antwoord. „Het misrekenen van de politiek, het politieke spelletje... Als je dat van tevoren had verwacht, dan had je het waarschijnlijk op een andere manier aangepakt. Dan waren we misschien sneller Engels geworden.”

2030 wordt door velen gezien als een deadline om onder de grens van 1,5 graden opwarming te blijven. Bent u onderaan de streep bezorgd of optimistisch?

„Ik ben hoopvol. Technologie gaat altijd sneller dan we denken. Een andere reden: de kosten van wél handelen zijn lager dan de kosten van niet handelen, waardoor meer mensen in actie komen. Daardoor zie je nu ook de financiële markten wakker worden. En ten slotte: de jonge generatie, die eist ook een stoel aan tafel.

„Het draait nu om: hoe kunnen we versnellen? Daarin zit ik misschien een beetje in de voorhoede, maak ik mensen ongemakkelijk. Sommige mensen hebben die moed niet, of ze hebben hard gewerkt en willen nu op de golfbaan staan. Ik wil vechten voor wat juist is. Ik kan een boel dingen doen die me misschien een langer leven geven. Maar ik ben in de positie om te zorgen dat ik overheden sneller kan laten gaan, bedrijven sneller kan laten gaan. Als ik dat niet doe, voel ik dat ik een onverantwoord leven leid.”

CV Paul Polman (Enschede, 1956) studeerde economie aan de universiteiten van Groningen en Cincinnati (VS). Vanaf 1979 klom hij op bij het Amerikaanse Procter & Gamble, een van de grootste concurrenten van Unilever, tot hij in 2006 overstapte naar het Zwitserse Nestlé om daar financieel directeur te worden. Van 2009 tot 2019 stond hij aan het roer van Unilever (50,7 miljard euro omzet in 2020, 150.000 werknemers). Na zijn vertrek richtte Polman een stichting op, Imagine. Daar werkt hij „aan transformatie van industrieën, helemaal gericht op klimaatverandering en ongelijkheid.” Daarnaast zit hij in de besturen van verschillende universiteiten, waar hij probeert de MBA-programma’s te veranderen. „Nu krijg het een beetje het type Milton Friedman on steroids. De manier waarop wij mensen opleiden, heeft ons deze leiders gegeven. Dat moet anders.” Polman is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij woont in Londen en in Zwitserland.