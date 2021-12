Pieter-Rim de Kroon: ‘Ik overwoog een winterslaap, maar zo zit een creatief mens niet in elkaar’

De film Silence of the Tides van cineast Pieter-Rim de Kroon (66) zou vorig jaar al zijn uitgekomen. Inmiddels is de releasedatum van de film over het internationale Waddengebied zes keer uitgesteld. Ook de gedroomde 9 december bleek recent weer niet mogelijk.

Wat zijn de problemen van dit moment?

„Tijdens alle lockdowns vroegen mensen me vaak of ze geen YouTube-linkje konden krijgen of dat ze de film op DVD of tv konden zien. Ik heb altijd nadrukkelijk gezegd ‘nee, nee en nog eens nee’.

„De magie van deze film moet je in de bioscoop ervaren, op het grote doek, zowel visueel als akoestisch. Het is de eerste Nederlandse film met een levensechte Dolby Atmos soundtrack. Pas dan, in de bioscoop, onderga je waar de film over gaat: het ritme van de getijden van de Waddenzee, de eb- en vloedstromen, de stilte maar ook de storm. Die sensatie krijg je thuis nooit.”

Wat gaat er goed, wat niet?

„Ik denk dat de film door corona alleen maar urgenter is geworden. Ik heb van corona geleerd beter en scherper om me heen te kijken, naar alles wat dichtbij is. Vanuit mijn werkplek kijk ik over de weilanden en de dijk naar het Markermeer. Dat uitzicht is als een grote openluchtstudio. Ik noem dat het ‘observatorium voor het blote oog’.

„Jammer was dat alles erop wees dat het goed zou gaan. De première in Leeuwarden was een succes, de distributie door Cinema Delicatessen wees in de goede richting. Er kwamen heel wat awards, dus het kon eigenlijk niet meer stuk…”

Wat is je grootste zorg?

„Iedereen hoopte dat de matinees een goede oplossing zouden bieden, maar dat bleek helaas niet het geval. De cijfers vallen tegen. De film werd in Duitsland getoond tijdens de overstromingen van juli. Iedereen legde een verband tussen de film en dit natuurgebeuren. De vraag die de film oproept is of er ook extremen in het Waddengebied gaan komen. Onze toekomst is tastbaar onzeker.”

Wat heb je nodig om te zorgen dat 2022 beter wordt dan 2021?

„Tijd kan ook je vriend zijn. Eerst wilde ik een winterslaap gaan houden, maar de creatieve mens zit niet zo in elkaar. Dus concentreerde ik me op een nieuwe film, Cloud Busting, ook voor het grote doek. Een ode aan licht en wolken, aan de Engelse schilder John Constable en de relatie tot klimaatverandering. En we hebben een nieuwe releasedatum: 10 maart 2022. Hopelijk hebben dan de boosters hun werk gedaan.”