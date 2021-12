Hof: Trump mag documenten over Capitoolbestorming niet achterhouden

De Amerikaanse oud-president Donald Trump mag documenten over de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers niet verborgen houden van de commissie die onderzoek doet naar de opstand van 6 januari. Dat heeft een Hof van Beroep in Washington bepaald, meldt AP.

Het Hof verwierp het argument van Trump dat de documenten, die de onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden heeft opgevraagd, zouden vallen onder een presidentieel privilege van geheimhouding. Daar is volgens de rechters „geen basis” voor.

Volgens de commissie zijn de documenten, waaronder bezoekersinformatie van het Witte Huis, telefoongegevens en notities van adviserus, van cruciaal belang om de gebeurtenissen van die dag te onderzoeken. Ze moeten inzicht geven in het doen en laten van Trump in de aanloop naar 6 januari en op de dag zelf.

President Joe Biden besloot eerder dat de documenten, die eigendom zijn van de uitvoerende macht, niet onder een presentieel privilege vielen en dat de Nationale Archieven ze mochten overdragen aan het Congres. Trump stapte daarop naar de rechter.

Unieke parlementaire behoefte

Het Hof was het echter met Biden eens dat „er een unieke parlementaire behoefte is aan deze documenten, en dat ze direct relevant zijn voor het onderzoek van de commissie naar de aanval op de wetgevende macht en zijn grondwettelijke rol bij de vreedzame overdracht van de macht”. Het oordeel is een tegenslag voor Trump bij een juridische strijd met de commissie over toegang tot documenten en getuigen.

Het Hof van Beroep, dat het eens was met een lagere rechter, had de Nationale Archieven opdracht gegeven te wachten met het overdragen van de documenten terwijl de zaak liep. Het geeft Trump nog twee weken de tijd om in beroep te gaan bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. De kans is groot dat de oud-president dat doet. Het negenkoppige Hooggerechtshof heeft een meerderheid van zes conservatieve hoge rechters, onder wie drie die zijn voorgedragen door Trump.

Leden van de onderzoekscommissie verwelkomden de uitspraak. „We zullen de waarheid vinden”, lieten zij weten in een verklaring.