Hoe een zuinigerd toch geld uitgeeft

Wat doe je als je je zuinig wil voordoen, maar toch geld wil uitgeven? Je bedenkt een fonds. In Nederland zijn we hier een ster in. De kabinetten-Rutte bedachten telkens een nieuw investeringsvehikel waarmee in een mooie toekomst geïnvesteerd zou worden. Zo was er de Nederlandse Investeringsinstelling (Rutte II) en het Toekomstfonds (Rutte II). Zo is er InvestNL (Rutte II/III) en het Nationaal Groeifonds (Rutte III). Allemaal heel anders van opzet. Maar het politieke verhaal klinkt mij telkens hetzelfde in de oren: kiezers, we zijn niet alleen maar zuinig, we investeren ook in ons mooie land.

Nu zijn er wéér nieuwe fondsen in de maak, lekt uit de formatie van het nieuwe kabinet. Met weer een andere opzet, zo lijkt het. Een klimaatfonds moet de overgang naar een klimaatvriendelijke economie financieren. Een stikstoffonds moet boeren uitkopen. Het zou deze keer gaan om vele tientallen miljarden euro’s, die eenmalig worden uitgegeven. Hoe lager de rentestand, des te guller kabinetten worden.

Zuinig zijn en tóch veel extra geld uitgeven: die dubbele boodschap viel de afgelopen maanden te horen bij regeringspartij VVD. Die wil de „ruimte” benutten die de lage rente biedt, maar verder „onszelf begrenzen”. Structurele uitgaven moeten gewoon gedekt worden, zei VVD-Kamerlid Eelco Heinen tijdens de financiële beschouwingen in oktober. „We zijn een zuinig land, maar we moeten niet gierig worden,” vatte hij de twee op het oog tegenstrijdige wensen samen.

Nederland staat niet als enige land in deze spagaat van zuinig-kwistig. Het nieuwe Duitse kabinet wil de strenge schuldennorm die Duitsland zichzelf na de crisis van 2008 oplegde niet loslaten. Toch wil ook het Duitse kabinet veel extra geld uitgeven aan klimaatbeleid. Een van de voorstellen: nu meer lenen (de schuldenrem geldt door corona even niet) en het geld in een klimaatfonds stoppen om klimaatbeleid te bekostigen. Intussen discussieert de Europese Unie over een andere list: moet er een groene gouden regel komen, die uitgaven voor klimaat uitzondert van de Europese begrotingsregels?

Na de crisis van 2008 ging het politieke gesprek in Europa over bezuinigen. Na de coronacrisis over voldoende ruimte maken voor uitgaven om het klimaatprobleem aan te pakken.

Daar is op zichzelf niks mis mee. Er ís door de lage rente ruimte, onze staatsschuld kan zonder problemen wat toenemen, en de problemen zijn het waard (klimaat, woningnood, onderwijs, stikstof). Maar ik snap ook waarom sommige economen mopperen. De begrotingsdiscipline is het laatste jaar weg. Alles kan. En als je klimaatuitgaven uitzondert, krijg je dan gesjoemel met wat klimaatuitgaven zijn?

De vraag is natuurlijk: zijn de regels nog wel goed? Wil Duitsland niet eigenlijk van zijn strenge schuldennorm af? En de vraag is ook: kan het niet normaal? ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis vroeg in oktober aan de VVD wanneer uitgaven nog incidenteel zijn. De nieuwe fondsen zouden vele kabinetten lang geld gaan uitgeven. Met andere woorden: is dit niet gewoon een structurele investeringsagenda?

Je moet uitgaven die aantoonbaar goed zijn (onderwijs, klimaat) niet nalaten om te voldoen aan boekhoudregels. Maar alle uitgaven moeten wèl worden gewogen alsof ze worden gedaan in schaarste: zijn ze ècht nuttig? Want geld mag nu niet schaars lijken, in de toekomst is het dat zonder twijfel weer wel.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

