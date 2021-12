Hij is de derde mens ter wereld die genas van hiv

Drie jaar bleef hij stil: de ‘Düsseldorf Patient’, de derde man van wie wordt aangenomen dat hij is genezen van hiv. De eerste, de ‘Berlin Patient’, werd wereldwijd ambassadeur van hiv-genezing. Nummer twee, de ‘London Patient’, onthulde anderhalf jaar geleden zijn identiteit in The New York Times.

Nu zit nummer drie voor het eerst tegenover een journalist, op een zaterdagavond eind november in een hotellobby in Utrecht. Hij heet Marc, is Duitser, 52 jaar. Een kale man met een lange baard en een rustige stem. Zijn man zit tegen hem aan, op de parelkleurige tweezitter. Hun voeten hebben ze in Birkenstocks gestoken.

„Ik wil geen icoon worden zoals Timothy Ray Brown”, zegt Marc over de Berlin Patient die in 2009 als eerste genezen werd verklaard, maar een jaar geleden overleed aan kanker. „Wij zijn geen activisten, zoals Adam Castillejo”, zegt zijn man over de London Patient, die in 2019 genezen werd bevonden en aankondigde de „ambassadeur van hoop” te willen zijn. „We hechten aan ons privéleven.”

Toch zitten ze hier. Voor een groot deel als gunst aan de artsen en wetenschappers die al decennia op zoek zijn naar een geneesmiddel tegen het virus dat zonder behandeling leidt tot aids en de dood. Hij hoopt de jonge generatie hiv-onderzoekers met zijn verhaal te motiveren daarnaar door te blijven zoeken.

Bang voor hiv is Marc nooit geweest. Foto Dieuwertje Bravenboer

Genezing: de heilige graal

Met hiv is tegenwoordig goed te leven. Veel dragers van het virus hebben genoeg aan één pil per dag om even oud te worden als mensen zonder hiv. Maar genezing blijft een heilige graal: goede screening en behandeling is lang niet overal beschikbaar. Vorig jaar stierven wereldwijd circa 680.000 mensen aan aids en werden 1,5 miljoen mensen geïnfecteerd.

Van de 80 miljoen mensen die hiv kregen sinds het begin van de epidemie veertig jaar geleden, zijn er nu drie genezen verklaard. Maar hun ‘geneesmiddel’ is absoluut niet geschikt voor de gemiddelde hiv-drager: de drie mannen hadden een vorm van bloed- of lymfeklierkanker en ter behandeling ondergingen ze een stamceltransplantatie. Die is extreem riskant. Hun afweersysteem werd eerst helemaal afgebouwd, en daarna weer opgebouwd. Als gevolg daarvan werden ze ook hiv-vrij. Maar dat was bijzaak. Mooi meegenomen.

Toch is het belangrijk voor het hiv-onderzoek dat Marc nu zijn verhaal doet, zegt Anne Wensing, arts-viroloog aan het UMC Utrecht, die met collega en moleculair viroloog Monique Nijhuis coördinator is van het Europese onderzoeksprogramma naar hiv-genezing via stamceltherapie, IciStem. „Hij laat zien, net als Adam, dat Timothy’s genezing geen wonder was, maar een mechanisme.” De behandeling biedt volgens Wensing en Nijhuis „aanknopingspunten” om minder ingrijpende vormen van hiv-genezing te onderzoeken.

Marc wil niet dat zijn achternaam in de media komt, ook niet de naam van het dorp waar hij woont. Noch zijn gezicht – dadelijk staan „Amerikaanse of Engelse journalisten” aan zijn deur te kloppen. Die zijn het ergst, waarschuwde de London Patient hem.

De mannen leiden een rustig bestaan aan de rand van een dorp net over de grens met Duitsland, in Noordrijn-Westfalen. Ze lopen graag met hun hond door de bossen en velden. Marc, elektrotechnicus, doet graag tai chi en chi gong. Hij heeft geen socialemedia-accounts en leest Die Zeit graag van papier.

Zijn arts, dr. Björn Jensen, durft Marc nu ook „genezen” te noemen, waar hij vorig jaar nog sprak van „remissie” – waarbij het virus wordt onderdrukt. „In principe laait hiv na het stoppen van de medicatie na enkele dagen of weken weer op”, zegt Jensen. In uitzonderlijke gevallen heeft dat een jaar geduurd. Marc is nu drie jaar af van de hiv-medicijnen. „Van hiv ben ik genezen, maar met de kanker kan nog van alles gebeuren”, zegt Marc. „Er is ook van alles gebeurd.”

Nooit bang voor hiv

Marc werd in 1969 geboren als enig kind van een rijksambtenaar en een huisvrouw en ging als eerste in de familie studeren aan de universiteit, elektrotechniek. Toen hij rond zijn dertigste zijn eerste vriendje kreeg, kwam hij uit de kast bij zijn ouders. „Dat sloeg in als een bom”, vooral bij zijn vader. „Ze dachten: wat zullen de buren zeggen?”

In januari 2008 hoorde hij dat hij hiv had. Hij was eigenlijk in het ziekenhuis voor een onderzoek aan zijn lever waarmee al sinds zijn studie iets mis was. Het was een „verse” hiv-infectie, aldus zijn dokter, van hooguit enkele maanden. „Hij zei: je zult het niet geloven, maar hiv is prima te behandelen. En wij zullen nog meemaken dat we hiv kunnen genezen.” Bang voor hiv is Marc daarom nooit geweest.

In 2011 belandde Marc opnieuw in het ziekenhuis, met een longinfectie die vaker voorkomt bij mensen met hiv. Maar ze vonden meer: een „verward” bloedsysteem. Leukemie, een acute vorm. Opnieuw stelden de artsen hem gerust: zijn leukemie zou goed te behandelen zijn met chemotherapie.

„En wij hadden elkaar inmiddels ontmoet”, Marc wrijft over de knie van zijn man. „Dus ik was er met m’n hoofd niet helemaal bij.” Vanuit zijn ziekenhuisbed in Düsseldorf was hij via een datingapp in contact gekomen met de man die nu naast hem zit. Toen hij Marc in het ziekenhuis bezocht, viel hij direct voor zijn vastberaden karakter: „Hij denkt één keer over de dingen na, neemt een besluit, en gaat weer door.”

De volgende dag kwam hij weer op bezoek. De dag daarna weer. Marc: „Ik kon daarom niet bij de pakken neer gaan zitten, want ik wist: vanavond komt hij weer. De dokters waren verbaasd waarom ik er zo goed uit bleef zien tijdens de chemo’s. Dat is dus de kracht van liefde.”

Hiv-onderzoek 51 patiënten onder de loep

De ‘Düsseldorf-’ en ‘London Patient’ zijn opgenomen in het internationale onderzoeksprogramma IciStem, waarin hiv-genezing wordt onderzocht bij mensen die een stamceltransplantatie nodig hebben vanwege hun behandeling van bloed- of lymfeklierkanker. IciStem houdt een database bij van donoren en coördineert wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels zijn 51 patiënten opgenomen in het programma. De ‘Berlin Patient’, Timothy Ray Brown, is met terugwerkende kracht nummer één: de eerste persoon die van hiv genas. De helft van de patiënten is binnen een jaar na de stamceltransplantatie overleden, ook buiten IciStem, vanwege infecties door de transplantatie of omdat de kanker terugkwam. IciStem biedt aanknopingspunten voor onderzoek naar minder ingrijpende vormen van hiv-genezing, zegt moleculair viroloog Monique Nijhuis aan het UMC Utrecht, die betrokken is bij IciStem. Bijvoorbeeld voor gentherapie. „Dan probeer je stukjes dna uit stamcellen te halen, zoals hiv zelf, of de receptor waarmee hiv een cel binnenkomt.” Na het uitbreken van de coronacrisis, draaide de belangrijkste bron van financiering, het Amerikaanse Foundation for AIDS Research (Amfar), de subsidiekraan dicht. „Van de een op de andere dag”, zegt Nijhuis. „Dat had ik nog nooit meegemaakt.” Het Aidsfonds geeft subsidie om IciStem draaiende te houden, maar er is op dit moment geen geld meer voor verder onderzoek, zoals klinische studies. De stichting Amfar had IciStem 1,56 miljoen euro beloofd voor een onderzoek. Daarmee konden patiënten die stamcellen hadden gekregen zonder de genmutatie, in plaats van hiv-medicatie. Toen de subsidie in maart 2020 stopte, was negen ton daarvan binnen, en moest het onderzoek worden afgebroken. „Heel jammer”, zegt IciStem-coördinator Anne Wensing, „want het zou ons leren of we hiv ook zouden kunnen genezen bij patiënten bij wie het aantal virusdeeltjes in het lichaam nog maar heel klein is. De antistoffen zouden dan het laatste beetje hiv kunnen wegvangen.” Dat blijft dus nog bij een theorie.

Stamceltransplantatie

Marc herstelde, maar in 2012 kwam de kanker terug. „Ze zeiden: chemo volstaat niet meer, een beenmergtransplantatie is nodig.”

Na het volledig afbreken van het afweersysteem van de patiënt worden in diens bloedsysteem stamcellen van een donor ingebracht. De stamcellen bouwen een heel nieuw afweersysteem op. Kleine infecties kunnen door het verzwakte afweersysteem al levensgevaarlijk zijn. Ook kunnen de nieuwe cellen het lichaam aanvallen. De donor en patiënt moeten daarom goed ‘matchen’.

Met de juiste stamcellen kan iemand ook immuun worden voor hiv. Sommige mensen hebben namelijk in hun dna een bijzondere genmutatie, waardoor hun lichaamscellen ongevoelig worden voor hiv. De drie genezen mannen hebben alledrie zulke donorcellen gekregen.

Vóór zijn stamceltransplantatie zag Marc op tv een documentaire over Timothy Ray Brown. Marc besefte dat hij de tweede genezen hiv-patiënt kon worden. Het idee stemde hem euforisch.

Om dat te bereiken, moesten ze niet alleen een geschikte stamceldonor voor hem vinden, maar één die tegelijk ook de genmutatie in zijn dna heeft. Het zoeken duurde enkele maanden en chemokuren langer. Dat risico was Marc bereid te nemen. „Het zou de kers op de taart zijn.”

Ze vonden uiteindelijk niet één, maar drie donormatches. Op Valentijnsdag 2013 vond de stamceltransplantatie plaats. Marc ziet die datum als zijn tweede geboortedag; hij heeft nu twee verjaardagen. Zijn donor noemt hij zijn tweede moeder. Zij is een Duitse vrouw, Marc en zij werden op twintig kilometer afstand van elkaar geboren.

Dat is niet helemaal toevallig. De benodigde genmutatie komt het vaakst voor onder Noord-Europeanen. En alle donoren van de Berlin, London én Düsseldorf Patient waren Duits – „waarschijnlijk omdat Duitsland een grote database heeft met stamceldonoren, de DKMS”, zegt dr. Jensen.

Het duurde even voordat Marc en zijn donor elkaar konden ontmoeten. Zij kreeg in de tussentijd borstkanker. Toen ze allebei waren genezen, zijn ze met hun partners gaan eten.

Na de transplantatie moest Marc wegens zijn bijna afwezige immuunsysteem koste wat het kost infectie-vrij blijven. Alles was gevaarlijk. Uitlaatgassen, voedsel buiten de vriezer, andere mensen. Hij liep een jaar lang buiten met een FFP3-masker. Nu zou niemand ervan opkijken. „Maar toen was ik de alien van het dorp.”

Toch begon zijn nieuwe immuunsysteem zijn lever aan te vallen, waarvoor hij cortisol kreeg, dat diabetes veroorzaakte, waardoor hij insuline moest spuiten. Zijn botten werden broos en hij brak een heup.

Door deze complicaties durfden artsen pas vijf jaar na de stamceltransplantatie te stoppen met hiv-medicatie, in november 2018. Bij de London Patient duurde dat een kleine anderhalf jaar. „Eigenlijk was Marc de tweede persoon die genas van hiv”, zegt Jensen. „Maar we wilden zo min mogelijk risico nemen.”

Timothy Ray Brown maakte het nieuws over zijn ‘opvolgers’ nog net mee: hij overleed eind 2020 nadat de kanker was teruggekomen. Marc heeft hem nooit ontmoet. Hij werd wel eerder uitgenodigd voor congressen waar Brown ook zou zijn, maar hij was er toen niet klaar voor.

Eind november betrad hij wel het podium van zo’n hiv-congres, in Utrecht. De dag ervoor ontmoette hij Adam Castillejo in het restaurant van het hotel. Voor het eerst keken twee genezen hiv-patiënten elkaar in de ogen.

Marc krijgt tranen in zijn ogen als hij denkt aan alle artsen en wetenschappers die hem backstage wilden ontmoeten. „Toen pas realiseerde ik me dat ze eindelijk de persoon zagen achter het patiëntnummer. Het was hartverscheurend mooi.”

‘London patient’ Adam Catillejo: ‘Ze zeiden: je hebt nog zes maanden te leven’ Adam Castillejo, de ‘London Patient’, genas als tweede mens van hiv. Foto Dieuwertje Bravenboer De dag na het interview met de ‘Düsseldorf Patient’ sprak NRC ook met de ‘London Patient’, Adam Castillejo, de tweede persoon die genas van hiv. Castillejo – die opgroeide in Venezuela en nu in Londen woont – was net als Marc voor een hiv-congres in Nederland. „Toen de dokter me de diagnose hiv gaf in 2003, keek ik uit het raam naar het bakstenen gebouw aan de overkant van de straat en hoorde alleen maar ‘bla, bla, bla.’ Ik dacht dat ik doodging, net als de mensen die ik op tv had gezien. Ik was een van hen nu. In 2011 hoorde ik dat ik kanker [hodgkinlymfoom] had. Ik belandde in een cirkel van chemo en herstel. Mijn kanker was zó agressief. Mijn financiële situatie verslechterde en ik zag m’n leven uiteenvallen. Ik kreeg een black-out, was vier dagen vermist. Ik weet nog steeds niet wat ik in die dagen heb gedaan. „In 2015 zeiden de doktoren dat ik nog zes maanden te leven had. Ik dacht: nee. Jullie gaan me niet vertellen dat ik zo zal sterven. Er veranderde iets in mij. Ik zocht een ander medisch team, een second opinion. Zo hoorde ik over beenmergtransplantatie. Toen ze een donormatch vonden, zeiden ze: en we kunnen je ook van hiv genezen. Pf, dat was een momentje, hoor.” „De overlevingskans van de transplantatie was 10 procent, zeiden de artsen, maar al was het 1 procent, dan nog grijp je zoiets met beide handen aan. We zijn mensen. We zijn bang om te sterven. Ik wil mijn donor nog wel eens ontmoeten. Alleen al om te zeggen: ‘Bedankt voor de kans dóór te leven.’ Ik zie mijzelf als herboren op 13 mei 2016. Dat is nu mijn tweede verjaardag. „Toen ik van de artsen met de hiv-medicatie mocht gaan stoppen, koos ik m’n verjaardag uit, in de herfst van 2017. Wat is een krachtiger cadeau om jezelf te geven? „In de toekomst wil ik de ‘London Patient Foundation’ oprichten om het belang van mentale gezondheid te promoten voor hiv- en kankerpatiënten. Ik zie mijzelf nog steeds als deel van de hiv-gemeenschap. Bijna 40 miljoen mensen zijn de afgelopen veertig jaar gestorven aan hiv. Het zou egoïstisch van me zijn hun niet dat sprankje hoop te bieden. Ik heb berichten gekregen van over de hele wereld over hoe hun geliefden op hun sterfbed zeiden dat ze hoopten dat hiv binnenkort genezen kon worden. Voor hen wil ik een stem zijn. Mensen uit Zuid-Afrika benaderden me, de Fillippijnen – omdat ik op hen lijk. Mijn genezing was voor hun relevanter, hoopvoller, omdat ik niet wit ben, zoals Timothy Ray Brown. „Ik heb Timothy via Zoom ontmoet en uren met hem gebeld. Hij vertelde een half jaar voor zijn dood dat hij zou sterven, en zei: ‘Ik geef de fakkel door aan jou. Ik had twaalf fantastische jaren, maar mijn tijd zit erop.’ Het betekent veel voor me dat ik zijn zegen heb om zijn werk voort te zetten.”