Het valt wel mee met die leerachterstand

Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), bracht woensdag een alarmerende boodschap. Omikron baart zorgen en zou grote impact kunnen veroorzaken. „Iedere nonchalance die we nu tonen,” zei Tedros, „kost levens. [...] Hoe we nu handelen, bepaalt hoe Omikron zich ontwikkelt. Als landen wachten tot hun ziekenhuizen vol raken, is het te laat. Wacht niet. Handel nu.”

Ginny Mooy is antropoloog en was lid van het Red Team.

In Nederland liggen de ziekenhuizen al vol. We balanceren op het randje van code zwart. We hebben Delta al niet eens onder controle. We zijn, kortom, het zicht volledig kwijt.

Inmiddels weten we dat iedere variant die dominant wordt weer een nieuwe pandemie veroorzaakt. Afwachten is het stomste wat we kunnen doen. Toch lijkt het weer februari 2020. We hebben niets geleerd. We reageren gelaten. Het zou ook mee kunnen vallen, zeggen we. Ondertussen mogen we met Kerstmis meer bezoekers ontvangen, terwijl de GGD’s de testvraag niet meer aankunnen. Er kan nog meer planbare acute zorg worden afgeschaald, dus zo slecht gaat het blijkbaar niet, zeggen we.

We maken ons nog niet zo druk om Omikron. Wel slaat hier de vlam in de pan over het eventueel vervroegen van de kerstvakantie. Ouders hangen in de gordijnen, de schoolleiders zijn verdeeld, leerkrachten kunnen het allemaal niet meer rondbreien. Veel scholen worstelen met de roosters, besmettingen, quarantaines, ijskoude lokalen omdat de ramen open moeten. En dan zijn er nog de protesterende ouders die vinden dat hun kind onder geen beding een mondkapje op mag. En de heetste hangijzers zijn er ook weer: leerachterstanden, de school als veilige haven, de algemene ontwikkeling. Alles, werkelijk álles rond het welzijn van kinderen lijkt af te hangen van het onderwijs. Je zou je intussen kunnen afvragen: waar hebben kinderen nog ouders voor?

Politieke smoesjes

Al anderhalf jaar voeren we lange discussies over kinderen en de scholen. Het blijft een ongemakkelijke dans rond allerlei gevoeligheden en politieke smoesjes. Hans Kluge, directeur van WHO Europa, draait er niet langer omheen. Hij deed deze week de dringende oproep om de kinderen en hun scholen te beschermen. Want hoewel kinderen veel minder vaak ernstig ziek worden, zit er voor hen toch een gezondheidsrisico aan een coronabesmetting. Daarbij reiken de gezondheidsrisico’s verder dan de kinderen zelf. Ze kunnen hun ouders en grootouders besmetten, die een veel groter risico hebben op ernstige Covid.

Ons volledig (bio)medische OMT wil ‘beperkende’ maatregelen in het onderwijs het liefst vermijden, „vanwege wetenschappelijk bewijs voor schade aan de ontwikkeling”. Hier zou wat meer bescheidenheid hen sieren, want de studie naar de ontwikkeling van kinderen en maatschappelijke vraagstukken zijn wetenschappen op zich. Sommige studies zijn niet zo goed opgezet en uit data kunnen verkeerde conclusies getrokken worden. Sommige onderzoeken zouden de peer-review niet doorstaan, soms is er gewoon niet voldoende onderzoek gedaan om überhaupt conclusies te kunnen trekken.

Het lijkt weer februari 2020; we hebben niets geleerd

Wetenschappelijk bewijs over de schadelijke uitwerking van voorzorgsmaatregelen op scholen voor de ontwikkeling van kinderen, is er niet. De Onderwijsinspectie onderzocht recent wel de leerachterstanden en concludeerde: het valt mee. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid deed in opdracht van VWS een rapid review van gepubliceerde studies en rapporten. Hieruit blijkt dat veel uitspraken die gedaan worden „nog weinig wetenschappelijk onderbouwd zijn” en dat onderzoeksresultaten veelal gebaseerd zijn op kleine observationele studies. Naast negatieve gevolgen worden ook een aantal positieve gevolgen gevonden – waarbij de kanttekening moet worden gemaakt dat de signalen van Jeugdgezondheidszorg-professionals nog onvoldoende zijn onderzocht.

Het wetenschappelijke bewijs dat het OMT ziet over schadelijke uitwerking van voorzorgsmaatregelen op de sociale ontwikkeling van kinderen, komt dus uit de eigen (bio)medische hoge hoed.

Kinderen verspreiden het virus ook

In andere landen bogen biomedische wetenschappers zich juist over het gedrag van het virus en ondervonden dat mondkapjes, ventilatie, vaccinatie, testen en kinderen in quarantaine houden bij klachten, de scholen veiliger maken.

Lees ook: Bij de vierjarigen rollen de woorden ‘lockdown’ en ‘quarantaine’ er al vloeiend uit

De Wereldgezondheidsorganisatie bundelde die kennis en kwam met een advies om zowel de kinderen als hun omgeving te beschermen. Daarmee zijn wij nu te laat. Als de scholen dicht moeten om de virusdruk in de samenleving omlaag te brengen, dan moet het. Al wordt het kunst en vliegwerk, het is nu aan ons allemaal om uit deze problemen komen. Want niemand heeft er iets aan als de zorg al onderuit ligt, nog voordat Omikron het eventueel van Delta overneemt.

Al die spanningen in en rond het onderwijs zijn niet in het belang van de kinderen. De scholen koste wat kost openhouden ook niet. Kinderen verspreiden het virus ook en houden zo de epidemie gaande. Dat we als gevolg de maatschappij tien maanden per jaar op slot moeten zetten, zodat we uiteindelijk alleen nog maar naar school en werk kunnen, juist daar lopen kinderen schade aan hun ontwikkeling van op.

Dan zijn voorzorgsmaatregelen op scholen vele malen minder ingrijpend. Neem dat maar van een gedragswetenschapper aan.

Nieuwsbrief NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven