Het valt mee met de bloeddorst van de vampier

De grondeekhoorn wacht op een lage tak totdat er onder hem een muntjak passeert – het kleinste hert ter wereld. Dan springt hij op diens rug en bijt de halsslagader door, waarna het hert sterft. Vervolgens verwijdert de eekhoorn de ingewanden van het dode hert, en eet de maaginhoud, de lever en het hart.

Bovenstaand relaas gaat over de Borneo-grondeekhoorn (Rheithrosciurus macrotis), een zeldzame grondeekhoornsoort met een extreem grote pluizige staart: die is zo’n 30 procent groter dan de rest van zijn lichaam. De soort komt, zoals de naam al doet vermoeden, alléén voor op het Indonesische eiland Borneo. In 2014 publiceerde de antropoloog Erik Meijaard samen met twee co-auteurs een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Taprobanica over de soort. Daarin tekenden ze ook verhalen op van lokale jagers en dorpelingen over kippen en herten die vermoedelijk ten prooi waren gevallen aan de grondeekhoorn. „Hoewel het moeilijk is om in het bestaan van vleesetende eekhoorns te geloven”, zo schrijven de onderzoekers in het artikel, „sluiten we het niet bij voorbaat uit”. Zo was er in 1949 al een bioloog die schreef dat de dieren „venijnig bijten”. En bovendien is van andere eekhoornsoorten ook bekend dat ze niet strikt plantaardig voedsel eten, maar het soms ook hebben voorzien op kleine gewervelden, zoals vogels of muizen. „Dus”, zo concluderen Meijaard en zijn collega’s in de publicatie, „we blijven open-minded en wachten af welke verrassingen Rheithrosciurus wellicht onthult in toekomstige onderzoeken”.

Het vermeende bloeddorstige gedrag van de eekhoorn zorgde algauw voor de bijnaam ‘vampiereekhoorn’ – onder andere Science, Smithsonian Magazine en Business Insider noemden de soort zo.

Keiharde zaden

Maar wetenschappelijk bewijs over de eetgewoonten ontbrak. Althans: er was nooit over gepubliceerd.

Daar is nu verandering in gekomen: eind november verscheen in het Raffles Bulletin of Zoology een artikel van Meijaard en twee Amerikaanse biologen, Andrew Marshall en Mark Leighton, waarin de eetgewoonten van de Borneo-grondeekhoorn uit de doeken worden gedaan. Daarvoor zijn velddata gebruikt die Leighton al tussen 1985 en 1992 verzamelde tijdens een grootschalig biodiversiteitsproject. Zodoende werden 79 eetmomenten van Rheithrosciurus waargenomen. In totaal at de eekhoornsoort tijdens die waarnemingen vijf verschillende soorten plantenzaden, waarvan één – Canarium decumanum – duidelijk favoriet was. Die keiharde zaden worden zelden door andere dieren gegeten.

De eekhoorn heeft een voorkeur voor keiharde zaden. Foto Getty Images

Volgens de onderzoekers is de Borneo-grondeekhoorn een ‘extreme specialist’ met een voorkeur voor harde zaden. Zo’n uitzonderlijke, eenkennige voorkeur voor zaden wordt ook wel zaadpredatie genoemd. Van hertenconsumptie is in het zevenjarige veldwerk nooit iets waargenomen. En al is absense of proof natuurlijk niet met zekerheid proof of absense, toch lijkt de naam vampiereekhoorn niet op zijn plek. Als er dan tóch een pakkende bijnaam moet worden gegeven, kies dan voor assassin squirrel, schrijven de auteurs: de eekhoorn gaat bij de zaadpredatie net zo toegewijd te werk als een sluipmoordenaar.

