Het is voor of tegen ons, in Amerika

In 2020 zwalkte de toen 17-jarige Kyle Rittenhouse met een aanvalsgeweer door de straten van Kenosha, Wisconsin, waar op dat moment een Black Live Matter-protest plaatsvond. Volgens eigen zeggen om de brave burgerij te beschermen. In de uren daarna echter, schoot hij twee (witte) mannen dood en verwondde hij een derde. Zelfverdediging, was zijn excuus.

Ian Buruma is historicus en schrijver.

Nu is de wet van Wisconsin nogal lankmoedig op het gebied van zelfverdediging. De staat staat het dragen van vuurwapens toe en het is geoorloofd te schieten als er een ‘redelijk vermoeden’ van bedreiging bestaat. Aangezien een van de slachtoffers zijn revolver had getrokken en de andere twee Rittenhouse achterna zaten, vond de jury dit redelijke vermoeden aannemelijk. Rittenhouse werd vorige maand vrijgesproken.

De conclusie van de jury is niet zonder meer dwaas. Natuurlijk, had een zwarte man twee witte mannen doodgeschoten, dan zou hij er waarschijnlijk minder makkelijk vanaf zijn gekomen. Maar dat is speculatie – geen reden om aan de goede trouw van de jury te twijfelen.

Niettemin werd de zaak in sommige linkse media afgedaan als een typisch voorbeeld van witte suprematie. De Britse krant The Guardian: „Het Rittenhouse-vonnis is een duidelijk bewijs dat men in alle redelijkheid kan vermoeden dat angst voor zwarten een witte persoon kan vrijpleiten van iedere misdaad.” Rittenhouse was immers bij een Black Live Matters-demonstratie.

Vijanden en martelaren

De reacties van rechts waren zorgelijker. Donald Trump ontving Rittenhouse in zijn riante huis in Florida en noemde hem „een fantastische kerel”, die de dupe was geworden van „rechtsmisbruik” van de openbare aanklagers. Rittenhouse werd zo een slachtoffer van de linkse elite.

Het gaat hier om meer dan verheerlijking van wapengeweld en burgerwacht. Trump schildert politieke tegenstanders af als gevaarlijke vijanden. En medestanders die naar de wapens grijpen, worden gezien als martelaren.

Dat is niet alleen voorbehouden aan rechts; ook links in de VS heeft er een handje van om martelaren te scheppen. George Floyd, de zwarte man die door witte politieagenten zo lang werd gesmoord dat hij stikte, werd een martelaar van ‘systematisch racisme’. Niet zelden is sociale rechtvaardigheid een excuus voor fanatisme, dat op zijn beurt weer extreem-rechtse reacties uitlokt. Maar het is zeker waar dat zwarte Amerikanen vaak door de politie worden mishandeld – of erger.

Rechts in de VS kent meer martelaren dan Rittenhouse alleen. Na de aanval op het Witte Huis in Washington, in januari 2020, werd een aantal vurige Trump-aanhangers gearresteerd. Terstond werden zij martelaren. Marjorie Taylor Green, een Congreslid dat warmloopt voor Trump en QAnon-theorieën, uitte na een bezoek aan de gevangenis haar diepe verontwaardiging: „Zoveel menselijk lijden” had ze „nog nooit gezien.”

Ashli Babbitt is ook zo’n martelaar van rechts. Babbitt, liefhebber van Trump en QAnon-theorieën, kwam om het leven toen ze samen met anderen de Amerikaanse Senaat bestormde. Ze werd geraakt door een politiekogel. Trump vond haar, zo zei hij later, „echt een geweldig mens”.

Religieus terrein

Nu is de Kyle Rittenhouse-zaak anders dan de dood van George Floyd of die van Ashli Babbitt. Woede over de behandeling van zwarten door de politie is vaak terecht – het is minder makkelijk om sympathie op te brengen voor het ‘patriottisme’ van Trump en zijn rechtse milities. En linkse of liberale politici moedigen minder vaak geweld aan. Maar het schermen met martelaarschap is gevaarlijk, zelfs als de motieven begrijpelijk zijn.

Martelaarschap is een religieus begrip. Religies ontstaan in het bloed van martelaren, mensen sterven voor hun geloof. Politieke partijen die appelleren aan dergelijke gevoelens, zijn zelden democratisch.

Politieke tegenstanders kun je en moet je respecteren – tenminste, zolang politieke conflicten over belangen en ideeën gaan waarover je in alle redelijkheid een debat kunt voeren. Compromis is nooit gemakkelijk, maar blijft mogelijk. Democratische politiek is niet heilig. Levens hoeven niet voor de ene of andere partij te worden geofferd. Maar begeeft de politiek zich eenmaal op religieus terrein, dan wordt redelijk debat veel moeilijker. In bloedoffers, of heiligschennis, is voor compromis geen plaats.

In de ogen van Trump en zijn meest enthousiaste volgelingen, niet alleen in de VS, zijn liberalen, mensen die zich bijvoorbeeld inzetten voor immigranten of het recht op abortus, niet zomaar politieke tegenstanders – zij vormen een existentiële bedreiging. Je bent voor of tegen ons, en als je tegen ons bent, wil je „ons volk vervangen”. Dit kan alleen eindigen in een strijd tot de dood. Bloed moet worden gewroken.

Democraten (en ik bedoel niet alleen de Democratische Partij in de VS) komen hierdoor in een lastige positie. Wat moet een politieke partij doen als de oppositie in handen van heilige strijders raakt? Je kunt hen niet langer respecteren; ze zijn niet langer opponenten met wie je kunt praten om tot een redelijke overeenkomst te komen. In de VS krijgen Democratische leiders (Clinton, Obama, Biden) wel eens kritiek uit eigen gelederen dat zij niet vuil genoeg terugvechten, dat zij de Republikeinen geen smerig koekje van eigen deeg geven.

Toch lijkt me dit geen goed idee. Binnen de rechtsorde moet alles worden aangewend om de vernieling van democratische instituties te voorkomen. Maar een doodstrijd tussen de partijen zouden die instituties niet overleven. Een quasi-religieuze oorlog zou extreem-rechts bijna zeker winnen; zij hebben meer fanatici en, in de VS, ook meer wapens om mee te schieten.