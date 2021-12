Het circuit in Abu Dhabi staat ver af van gewone Formule 1-fan

Je hoort Lewis Hamilton eerder aankomen dan je hem ziet. Het gebrul van zijn V6-motor echoot door de passage waar het circuit onder een glanzend vijfsterrenhotel doorloopt. Een seconde later verschijnt Hamilton zelf, zijn motorgeluid achterna racend tijdens de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Abu Dhabi. Hij stuurt zijn Mercedes door het hotel en raast langs de jachthaven pal naast het parcours.

De opvarenden van een paar zeiljachten die aan de kade liggen, hebben het druk met andere zaken. Op een van de boten hangen twee mannen een zonnescherm op. Een vrouw zet campingstoelen neer op de kade, rondom een koelbox waar weer iemand anders flesjes bier in legt. Niemand besteedt aandacht aan de luidruchtige racewagens even verderop.

Max Verstappen maakt dit weekend op het Yas Marina-circuit kans om Lewis Hamilton definitief te verslaan en zo de eerste Nederlandse wereldkampioen Formule 1 te worden. Abu Dhabi voorziet die ontknoping van een decor vol tegenstellingen. De laatste akte in het toneelstuk Hamilton versus Verstappen, bij voorbaat al een iconisch moment in de F1-geschiedenis, vindt uitgerekend plaats op een plek waar je maar weinig echte passie voor de sport proeft. En achter de schermen, in de wereld van de coureurs en hun raceteams, is het business as usual maar hangt tegelijk de spanning die zo’n beladen alles-of-niets-race met zich meebrengt.

Stofzuiger

Op het erepodium waar zondag de winnaar zijn trofee ontvangt, is donderdagmiddag een schoonmaakster in de weer met een stofzuiger. Een paar meter lager, in de pitstraat, krioelt het van de fans. Ze kijken naar de garages, waar leden van de teams hun auto’s aan het opbouwen zijn. Bij Verstappen en Hamilton is de drukte het grootst. Een cameraman die een promofilmpje maakt voor het circuit verdeelt de supporters in twee kampen, en laat hen hun favoriet aanmoedigen. „Go Max!”, schreeuwen tientallen Verstappen-fans op commando.

Enthousiasme genoeg bij het publiek in de pits. Toch is Yas Marina wat sfeer betreft geen partij voor de circuits in Australië, Brazilië en Japan, landen die de laatste F1-race van het seizoen organiseerden voordat Abu Dhabi in 2009 – dankzij tientallen miljoenen dollars – die gewilde plek op de kalender bemachtigde.

De races in Australië, Japan, Brazilië en andere (veelal Europese) landen met een grote autosporttraditie zien eruit als muziekfestivals. Tienduizenden fans drommen samen rond de circuits. De vele liefhebbers die in deze landen wonen, kunnen voor relatief weinig geld (kaartjes voor drie dagen beginnen ongeveer bij 170 euro) naar een grand prix op een acceptabele afstand van hun huis. Monza ziet ieder jaar rood van de Ferrari-fanatici, Silverstone is al jaren Hamilton-land.

In Abu Dhabi is het beeld op vrijdag anders. Tijdens de twee vrije trainingen, waarin de coureurs wennen aan het circuit en hun auto daarop kunnen afstellen, is driekwart van de zestigduizend witte stoeltjes op de vijf tribunes leeg. Zo’n vijfduizend Nederlandse supporters zijn afgereisd naar Yas Marina, veel meer dan gewoonlijk – maar van een oranjezee, zoals in Zandvoort, is voorlopig geen sprake.

Verrassend is de matige opkomst niet. In Abu Dhabi volgen relatief weinig mensen de Formule 1 – terwijl de bevolking ook nog eens voor 85 procent bestaat uit gastarbeiders die de tickets niet kunnen betalen. Zelfs voor fans van elders zijn de kaarten duur: drie dagen op de tribune kost zeker 600 euro. Exclusief vlucht en verblijf.

Klinisch

Wie rondloopt over het Yas Marina-circuit, valt nog iets anders op: de klinische uitstraling van het racecomplex, zeker in vergelijking met geliefde circuits als Spa-Francorchamps in België. De ontwerpers van die baan moesten het decennia geleden doen met het landschap zoals het er lag. Daardoor is Spa een glooiend parcours door de heuvels van de Ardennen. Toeschouwers klauteren er via smalle paden langs de bosrand naar hun plekken op grasheuvels, waar ze opeengepakt zitten tussen duizenden anderen, vaak in de regen, maar meestal met genoeg spektakel op de baan om zich aan te warmen.

Yas Marina kan daar niet verder van verschillen. Het ligt op Yas Island, een kunstmatig eiland ongeveer even groot als Schiphol. Het stuk land, waar ook allerlei pretparken en winkelcentra zijn gebouwd, is zo plat als een A4’tje. Toen de bouw van het circuit in 2007 begon, lag er feitelijk een blanco canvas. Zoals vaker bij prestigeprojecten in Golfstaten, was ‘groot, groter, grootst’ de leidraad bij het invullen ervan.

Kunstmatige heuvels, een sectie waarin de baan door een soort stadion loopt, een ondergrondse pitsuitgang, de jachthaven met plek voor 277 boten – Yas Marina kreeg het allemaal. Zo bouwde Abu Dhabi voor 1 miljard dollar een circuit dat eigenlijk vooral een symbool is voor de steeds verder gegroeide kloof tussen de Formule 1 en de gewone fan.

Geur van heet rubber

In de paddock, het afgesloten gebied achter de pits waar alleen coureurs, teamleden en ondersteunend personeel mogen komen, gaat het er vrijdag op het oog hetzelfde aan toe als altijd. Op de terrassen voor de leemkleurige teamonderkomens achter de pitboxen zitten enkele mensen in de schaduw. Bekenden uit het wereldje groeten elkaar, schudden handen. Monteurs van Verstappens Red Bull-team duwen karretjes met gebruikte racebanden voor zich uit. De geur van heet rubber kringelt voorbij.

Soms wordt opeens duidelijk dat dit geen gewoon raceweekend is – dat hier een zenuwslopend kampioenschapsgevecht wordt beslist.

Tegen het einde van de eerste vrije training wacht een selfiejager met zijn telefoon in de aanslag bij de uitgang van de Mercedes-pits op Lewis Hamilton. Hij druipt af als binnen een paar minuten cameraploegen van alle aanwezige tv-zenders komen aanlopen en zich precies voor zijn neus opstellen bij de achterdeuren van Mercedes en Red Bull. Na een kwartier komen Hamilton en Verstappen naar buiten, de een vlak na de ander. Ze benen zonder een woord te zeggen de hospitality-units van hun teams in.

Voor het publiek is het beter als Max wint. Het is toe aan wat anders Jackie Stewart drievoudig wereldkampioen

Het gros van de verzamelde journalisten had de twee coureurs waarschijnlijk het liefst willen vragen of ze het zondag netjes zullen houden op de baan. Vorige week hadden Verstappen en Hamilton in Saoedi-Arabië een paar controversiële clashes, niet voor het eerst dit seizoen.

Wat denkt Damon Hill, de wereldkampioen van 1996, die twee jaar daarvoor zelf de titel misliep doordat hij uit de beslissende race werd geramd door rivaal Michael Schumacher? „Er bestaat geen twijfel over het ongelofelijke niveau van Max”, zegt de Brit, die vrijdag in de paddock rondloopt als tv-presentator. „Ik denk dat hij geen ellebogenwerk nodig heeft om te winnen.”

Als Verstappen Hamilton van zijn ongeëvenaarde achtste kampioenschap afhoudt, is dat goed voor de Formule 1, zegt de wereldkampioen van 1997 Jacques Villeneuve. „Als Max wint, heeft Lewis niet alle records in handen. Dan blijft hij er nog jaren voor gaan. Waarom zou hij dat doen als hij alle records bezit?”

Ook Jackie Stewart (82), drievoudig wereldkampioen in de jaren zestig en zeventig, is in Abu Dhabi. Hij vocht de nodige duels uit in zijn tijd, maar altijd fair, want ongelukken wilden coureurs in die gevaarlijke tijd koste wat kost vermijden. Stiekem hoopt Stewart op een triomf van Verstappen. Na jaren van Hamilton-dominantie is de sport „toe aan wat anders”, zegt hij. „Mercedes heeft het geweldig gedaan, maar voor het publiek is het beter als Max wint.”

Het belangrijkste is dat Verstappen voorkomt dat Hamilton en hij opnieuw tegen elkaar aanrijden, vindt Stewart. „Hij moet nu zijn hoofd koel houden. Want om als eerste te finishen, moet je eerst finishen.”

Het is jaren geleden dat de Formule 1 in Nederland voor het laatst op het open kanaal te zien was, maar zondag zal dat voor één keer weer het geval zijn. Provider Ziggo, die de F1-rechten in handen heeft, laat ook mensen die geen klant zijn gratis naar de laatste grand prix van het jaar kijken via zijn Ziggo Sport Totaal-kanalen. De race begint zondag om 14.00 uur (Nederlandse tijd). Zaterdag is de kwalificatie, waarin de startvolgorde voor de race wordt bepaald. Max Verstappen en Lewis Hamilton gaan de race in met exact evenveel punten. In de geschiedenis van de Formule 1 is dat slechts één keer eerder voorgekomen, in 1974. Wie de meeste punten scoort, is wereldkampioen. Mochten beide coureurs uitvallen of buiten de punten finishen, dan gaat de titel naar Verstappen. Hij heeft dit jaar namelijk meer races gewonnen dan Hamilton (negen om acht). Verstappen en Hamilton kwamen gedurende het seizoen meerdere keren met elkaar in botsing tijdens hun gevechten op de baan. Om te voorkomen dat zo’n aanvaring, of een daaruit voortkomende straf, het kampioenschap beslist, heeft de wedstrijdleiding nog eens benadrukt dat onsportief gedrag grote consequenties kan hebben. Namelijk: puntenaftrek in de WK-stand en daarmee ook automatisch verlies in de strijd om de wereldtitel.