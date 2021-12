Ik sta met het boodschappenlijstje van mijn vriendin bij de groenteboer. Ik bestel een prei, een bloemkool en een lenteui. We kijken samen naar de bestelling dat als een stilleven op de toonbank ligt. Ik vraag aan de groenteboer: „Wat denk je dat ik vanavond te eten krijg?” Hij aarzelt even en antwoordt: „Ik denk niks bijzonders.”

