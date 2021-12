Gemeente Utrecht wijkt af van wet en versoepelt bijstandsregels jongeren

De gemeente Utrecht wijkt af van de wettelijke bijstandsregels voor kwetsbare jongeren om te voorkomen dat ze buiten beeld raken of in de schulden belanden. Dat heeft de gemeente vrijdagochtend bekendgemaakt. Momenteel schrijft de wet voor dat werkzoekende jongeren pas na vier weken een aanvraag kunnen doen voor een uitkering. De gemeente Utrecht wijkt daar vanaf: voortaan kunnen jongeren daar direct aanspraak maken op een uitkering.

Lees ook dit stuk over de Participatiewet: Politiek beseft: gemeente helpt burger niet beter

Jaarlijks melden zich zo’n duizend jongeren voor een bijstandsuitkering. Zo’n tweederde zet die aanvraag niet door na de periode van vier weken werk zoeken. Het is niet altijd bekend waarom zij de aanvraag staken, maar volgens de gemeente Utrecht verdwijnt een deel van hen in de schulden of van de radar. Het is niet bekend om hoeveel jongeren het gaat. Utrecht heeft ook bepaald dat jongeren tot 221 euro van de inkomsten uit vrijwilligers- of deeltijdwerk mogen behouden, naast hun uitkering. Dit gold volgens de gemeente al voor volwassenen. De versoepelde regels voor jongeren zijn in elk geval één jaar van kracht.

De coronacrisis speelt ook mee in de keuze van de gemeente om jongeren te ontzien. „De coronamaatregelen en de economische crisis raken jongeren hard”, aldus wethouder Linda Voortman (Werk en Inkomen, GroenLinks). „Jongeren die een aanvraag voor een bijstandsuitkering doen zijn vaak kwetsbaar met problemen op meerdere gebieden, zoals wonen, financiën of psychische gezondheid.

Volgens Voortman werkt de participatiewet „sterk in het nadeel” van jongeren, dat kan leiden tot schulden of dakloosheid. Door het bijstandsregime te versoepelen hoopt de gemeente de groep „sneller perspectief” te geven. Bovendien zouden jongeren minder snel in de schulden belanden, omdat ze al een inkomen hebben verdiend met werk.

Kabinet

In de Participatiewet is een uitzondering gemaakt voor jongeren op de bijstandsregels. De wet bepaalt dat zij eerst zelfstandig op zoek moesten naar een baan voordat ze aanspraak konden maken op een uitkering. De gedachte was dat jongeren met mogelijkheden op de arbeidsmarkt zo niet direct in de bijstand terecht komen en daar blijven. Maar volgens de gemeente Utrecht pakt dat in de praktijk verkeerd uit. Utrecht pleit er bij het nieuwe kabinet dan ook voor om de wet aan te passen.

De wet, die er kwam in 2012 onder kabinet Rutte ll bestaande uit de VVD en PvdA, regelt dat niet het Rijk, maar gemeenten verantwoordelijk zijn voor hulp aan kwetsbaren, zodat ze makkelijker konden ‘participeren’ in de samenleving. Dat gebeurde ook met onder meer de Jeugdwet. Er kwam veel kritiek op dat beleid, onder meer omdat het veel gemeenten aan financiële middelen ontbrak.

Onder meer het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) concludeerde vorig jaar dat gemeenten niet beter presteerden dan het Rijk en dat kwetsbaren niet makkelijker aansluiting vinden tot de samenleving, onder meer omdat ze minder zelfredzaam blijken dan gehoopt.