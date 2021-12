En zo kan Poetin toch gaan meepraten over veiligheid in Europa

Vladimir Poetin lijkt te krijgen wat hij wil: een discussie met het Westen over veiligheid in Europa. Oost-Europese landen vrezen concessies aan Rusland, de Verenigde Staten vinden dat een discussie nog geen concessie is.

In de Oekraïne-crisis kreeg deze week de diplomatie een kans, ook al leidde dat niet onmiddellijk tot ontspanning. Na wekenlange bezorgdheid over de concentratie van Russische militairen aan de grens met Oekraïne – compleet met het door de VS gelekte scenario dat Rusland in januari wel eens met 175.000 militairen van drie kanten zou kunnen aanvallen – werd er afgelopen week op hoog niveau gezoomd.

Of Poetin werkelijk militaire escalatie op het oog heeft of niet, door militairen en materieel samen te trekken versierde hij dinsdag in ieder geval een videogesprek met de Amerikaanse president.

Joe Biden had twee boodschappen voor hem. Mocht hij een invasie wagen, dan zou hem dat komen te staan op ongekende economische sancties.

Daarnaast bood Biden Poetin een diplomatieke uitweg, een ‘afrit’ van de snelweg van confrontatie, zoals het in Washington werd omschreven. Biden was bereid over de Russische zorgen over de NAVO te spreken en te bezien „of we tot aanpassingen (accommodations) kunnen komen”. Om zo „de temperatuur aan het oostelijke front te verlagen”.

In de Baltische Staten – die de dreiging van Rusland dagelijks voelen en daarom een kort lontje hebben als het om Poetin gaat – ging meteen het alarm af. „Ik hoop dat ik het bij het verkeerde eind heb, maar ik ruik ‘München’”, zei de Estse parlementariër Marko Mihkelson tegen de Financial Times. In München probeerden Europese machten in 1938 Hitler-Duitsland te apaiseren door het Sudetenland, een stukje Tsjecho-Slowakije, weg te geven.

Om de broeiende bezorgdheid weg te nemen sprak Biden donderdagavond met de ‘Boekarest 9’, de landen aan de oostflank van de NAVO. Daar zou hij gezegd hebben dat hij „niet over jullie, zonder jullie” zou spreken, aldus een medewerker van de Letse president tegen persbureau Reuters.

Biden zou de oostelijke NAVO-partners ook extra militaire ondersteuning in het vooruitzicht hebben gesteld. In Washington wezen zijn medewerkers er bovendien op dat de VS vierkant achter de solidariteitsclausule van het NAVO-verdrag staan, het befaamde artikel 5 waarin is vastgelegd dat een aanval op één een aanval op allen is.

Moskou wil zich er niet bij neerleggen dat Oekraïne een zelfstandige staat is

Biden belde ook met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en gaf hem de garantie dat er „geen beslissingen over Oekraïne worden genomen zonder Oekraïne”, aldus het Witte Huis. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba, zei daarna dat hij niet de indruk had dat er concessies waren gedaan.

Hoe het overleg met Rusland precies vorm gaat krijgen is onduidelijk. Poetin zou Biden op korte termijn een aantal voorstellen doen. Het is ook niet bekend of Biden gevraagd heeft om een gebaar van goede wil – vermindering van het aantal militairen aan de grens – voordat het gesprek kan worden geopend.

Biden belde deze week ook een paar keer met West-Europese bondgenoten. Want, wat wordt de rol van Europa in een gesprek over de veiligheid van Europa?

De nieuwe Duitse regering, die met dank aan de coronavariant Omikron al geen wittebroodsweken waren gegund, valt meteen in een buitenland-crisis van formaat. Minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock, geen ervaring maar voorstander van een harde lijn tegen Moskou, ging zich deze week net voorstellen in Brussel en Parijs. In Parijs verklaarde ze met collega Jean-Yves Le Drian dat het Europese Normandië-overleg over Oekraïne snel moet worden hervat.

Contactgroep Normandië

De oorlog in de Donbas eindigde in 2014 met een staakt-het-vuren en akkoorden over de toekomst van Oekraïne, de akkoorden van Minsk. In een speciaal overleg, de contactgroep Normandië, wordt sindsdien gesproken over de (niet-)naleving van die afspraken. In de contactgroep zitten naast Oekraïne en Rusland ook Duitsland en Frankrijk.

Rusland ging de afgelopen tijd niet meer in op uitnodigingen voor het Normandië-overleg. Poetin wil graag zaken doen met Biden. De eisen die hij op tafel legde gaan het mandaat van het Normandië-clubje ook ver te boven. Poetin wil de garantie dat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO en dat de NAVO geen wapens in oostelijke richting verschuift.

Eigenlijk vindt Poetin dat Oekraïne deel hoort uit te maken van Rusland. Historisch en cultureel zijn daar ook goede argumenten voor, de twee zijn nauw met elkaar verweven.

Maar het liep anders. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd Oekraïne een zelfstandig land dat, tot grote ergernis van Poetin, steeds meer contact zoekt met het Westen. Oekraïne zou het liefst lid worden van NAVO en EU. Met de EU heeft Oekraïne een associatieverdag en ook met de NAVO werkt Kiev samen. Maar lidmaatschap is niet aan de orde.

Toch begint Poetin daar steeds opnieuw over. En de NAVO heeft hem daar ook een geweldig excuus voor gegeven. In 2008 beloofde de NAVO Oekraïne ooit lid te kunnen worden. George W. Bush duwde die belofte door tijdens de NAVO-top in Boekarest, al waren veel landen tegen. Net als zijn eigen inlichtingendiensten, meldde een ingewijde deze week aan de The New York Times.

De belofte van Bush fungeert al jaren als voorwendsel voor Rusland, maar het echte probleem is dat Moskou zich er maar niet bij neer wil leggen dat Oekraïne een zelfstandige staat is met Westerse aspiraties.