Harry Potter-boek uit eerste druk levert recordbedrag van 470.000 dollar op

Ogenschijnlijk is het een doodgewoon boek. Een harde kaft, ongesigneerd, wat oud misschien: publicatiedatum 1997. Desalniettemin zette dit exemplaar van Harry Potter and the Philosopher’s Stone, het eerste werk van J.K. Rowling in de lange reeks over de jonge tovenaar, een nieuw record. Bij het Amerikaanse veilinghuis Heritage Auctions ging het donderdag voor een slordige 470.000 dollar (416.000 euro) onder de hamer - het hoogste bedrag dat ooit geboden werd voor een fictieboek uit de twintigste eeuw.

Het gaat om een exemplaar uit de eerste druk van het bekende jeugdboek, met op de harde cover de kenmerkende rode trein die de 11-jarige hoofdpersoon naar zijn nieuwe school vervoerde - Zweinstein, de plek waar jonge tovenaars leren omgaan met hun krachten. In navolging van The Philosopher’s Stone bracht Rowling nog zes boeken in dezelfde reeks uit. Stuk voor stuk werden het bestsellers: in totaal verkocht Rowling wereldwijd meer dan vijfhonderd miljoen Harry Potter-exemplaren in ruim tachtig verschillende talen.

Vijfhonderd exemplaren

Met 120 miljoen verkochte werken verslaat alleen The Hobbit van J.R.R. Tolkien uit 1937, dat 140 miljoen keer over de toonbank ging, het eerste boek uit de Harry Potter-reeks. Maar dat The Philosopher’s Stone een overweldigend succes zou worden, wist de Britse uitgever Bloomsbury destijds niet: het printte slechts vijfhonderd exemplaren, waarvan het merendeel naar openbare bibliotheken ging. Kenners denken dat hiervan nog ongeveer tweehonderd in goede staat in omloop zijn. De rest is vermoedelijk gesneuveld of verslonden.

De kaft van de eerste druk van ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’ uit 1997. Foto Reuters

Die schaarste maakt de overgebleven eerste edities van The Philosopher’s Stone begeerd. Het boek dat donderdag onder de hamer ging, is volgens het veilinghuis „magisch, ongelooflijk helder en zo ongerept dat het onwerkelijk is om vast te houden”. Het werk werd aangeboden door een Amerikaanse verzamelaar. Wie het werk heeft gekocht, is niet bekendgemaakt.

Het bedrag van 470.000 dollar is ook een record voor Rowling zelf. Vroege edities van haar boeken werden vaker geveild, maar leverden nooit meer dan twee ton op. Overigens kon ook inmenging van de auteur daar geen verandering in brengen: afgelopen zomer bracht eenzelfde editie, eveneens een hardcover van de eerste druk uit 1997, destijds gesigneerd door Rowling bovendien, een schamele 105.000 dollar op. Relatief een koopje.

Handleidingen

De hausse op vroege edities uit de Harry Potter-collectie gaat niet ongezien voorbij aan early adopters van de reeks. Verschillende digitale handleidingen bieden uitkomst om vast te stellen of het eigen Harry Potter-exemplaar waardevol is.

Naast de hardcover, de afbeelding op de kaft en het publicatiejaartal, biedt bijvoorbeeld ook een foutje op pagina 53 een aanwijzing. Harry krijgt een lijstje met te kopen schoolspullen mee en ziet daarop tweemaal ‘één toverstaf’ staan. In volgende edities werd de fout gecorrigeerd. Ook de pagina met auteursrechten biedt uitkomst: Rowling wordt daar nog met haar voornaam ‘Joanne’ aangeduid, in plaats van de initialen J.K. Ook dat is in latere drukken aangepast.

Het werk werd in 1998 voor het eerst in het Nederlands uitgegeven als Harry Potter en de steen der wijzen. Een paar jaar later, in 2001, werd het boek verfilmd. Deze, en de zeven Harry Potter-films die volgden, werden ook een groot succes.