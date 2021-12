Een geweldige bijdrage aan de diversiteitsdiscussie – van Annie M.G. Schmidt

Wat een goed idee om van Annie M.G. Schmidts Zwartbessie een prentenboek te maken. In de eerste plaats natuurlijk omdat het gedicht over Nederlands meest beroemde depressieve kip een echte Schmidt-klassieker is, met geestige observaties, klankrijk taalgebruik en spitsvondige rijmvondsten die haar (kinder)poëzie typeren. Neem alleen al de openingszinnen, waarin Schmidt toelicht waarom de egaal zwart bevederde kip in een labiele gemoedstoestand verkeert: ‘Ze wou zo graag gespikkeld zijn./ Ze dacht het o, zo dikkels:/ Waarom ben ik zo effen zwart?/ Waarom heb ik geen spikkels?’ En dit is nog maar het begin. Ook verderop etaleert Schmidt – zonder dat er een regel gekunsteld overkomt – hoe ongekend lenig haar rijmvermogen was, met als meest originele ingeving de voortreffelijk op ‘depressie’ rijmende roepnaam ‘Zwartbessie’, al doet het ‘meieren’ (zaniken) van de kip dat ten koste gaat van het leggen van haar ‘eieren’ er nauwelijks voor onder.

Diversiteitsdiscussie

Maar wat anno 2021 naast Schmidts onvolprezen vakmanschap opvalt aan Zwartbessie, is hoe geweldig het gedicht aansluit bij de huidige diversiteitsdiscussie (in de kinderboekenwereld). Dit terwijl de getroebleerde kip die in Het Parool op acht augustus 1953 het daglicht zag, toen niemand nog woke was, inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Die actualiteitswaarde zit ‘m dan ook niet in de kleur van het kippenverenkleed. Dat die zwart is, is vermoedelijk een toevalstreffer. Niet dat daardoor de betekenis ervan moet worden onderschat – zeker niet als je weet dat kinderboekenpersonages nog steeds bijna allemaal wit zijn – maar of Schmidt zich hiervan bewust was, kun je je afvragen. Nee, waar in veel kinderboeken culturele diversiteit zich gemakshalve beperkt tot het geven van een donkerder huidskleur van de verhaalfiguren door de illustrator (Djenné Fila’s afbeelding van ‘dappere Daan’ bij Schmidts gedicht ‘Twee vleugeltjes’ in de fraaie nieuwe bloemlezing Het mooiste van Annie M.G. Schmidt is hiervoor illustratief), laat Zwartbessie zien dat diversiteit uiteindelijk draait om het bieden van ruimte aan andere opvattingen dan die van jezelf en de groep waartoe je behoort.

Want dat de veertien andere kippen Zwartbessie uitlachen is niet omdat ze zwart is, maar omdat de kip zich bij het hebben van ‘stippen’ iets heel anders voorstelt dan de rest van de kippentoom. ‘Och’, denkt ze, ‘ik heb ze wel misschien, maar ja, ’t zijn zwarte spikkeltjes, je kunt ze dus niet zien.’ Een inventieve oplossing voor Zwartbessies probleem, maar geen kip die haar gedachtegang volgt. De haan al helemaal niet. Die ‘zei geprikkeld:/ Je bent gewoon een zwarte kip, en niet in ’t minst gespikkeld’. De pijnlijke sociale uitsluiting heeft nogal dramatische gevolgen voor Zwartbessie: ‘op een mooie morgen lag ze naast het kippenhok./ Ze had haar ogen dicht. Ze zei geen tak meer en geen tok’.

Pronkhouding

Schmidt nam met ‘Zwartbessie’ ongetwijfeld ook het verschijnsel depressie als zodanig op de hak, zoals ze eigenlijk alles treffend op de hak nam. Dat je dit knotsgekke gedicht evengoed op een eigentijdse manier kan interpreteren, bewijst echter hoe tijdloos de zeggingskracht wel niet is. Deze wordt overigens knap versterkt door Annemarie van Haeringens (kippen)illustraties. De trotse pronkhouding van Zwartbessie op het titelblad is even veelzeggend als haar uitstraling in depressieve staat: tegen een lege achtergrond ligt ze languit gevloerd, even theatraal als suggestief met haar poten omhoog, waarbij Van Haeringens minimale lijnvoering een cartoonesk effect heeft dat Schmidt uitstekend past. Gelukkig bedriegt ook hier de schijn. Wanneer de haan, treurend om Zwartbessies vermeende verloren leven, de woorden declameert, ‘ook al klinkt het ingewikkeld:/ zij was een zwarte kip, en zij was prachtig gespikkeld’, herrijst ze opeens. Daarmee toont Schmidt een overtuigend staaltje diversiteitsdenken avant la lettre: laat los, die eigen (stippen)visie, accepteer de ander en het komt allemaal goed.