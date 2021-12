Een draaiende waas

Er is wijn gedronken, rode wijn, er werden sigaren gerookt, er kwam nog meer wijn, weer rode, en na afloop is de boel de boel gelaten. De volgende ochtend zijn daar dan niet alleen de volle asbakken maar ook de glazen met ingedroogde wijn. Aan opruimen valt niet langer te ontkomen. De asbakken worden leeggekiept en in de glazen wordt warm water gezet om de rode resten los te weken. Boven het roze vocht condenseert waterdamp aan de binnenkant van de glazen. Hier begint de Waarneming van de Week.

Er is iets vreemds met die condensatie. De waterdamp condenseert niet over de volle omtrek van de glasbinnenkant maar de condens beperkt zich tot een zone: eerst de helft van de omtrek, dan een derde en een kwart tot een smal strookje overblijft. Er kunnen jaren overheen gaan voordat je opmerkt dat dat condensplekje altijd in dezelfde richting wijst zolang het glas op dezelfde plaats op hetzelfde aanrecht in hetzelfde huis staat. Draai je het glas een kwart slag dan is de beginsituatie binnen een minuut of vijf hersteld. Een mirakel hoe snel zo’n condensplek over de glaswand kruipen kan.

Glazen van dikker glas doen het ook, maar minder uitgesproken. Waarom gaat het zoals het gaat? Dat wil je weten. Het meest voor de hand ligt dat er in de keuken een vaste circulatie bestaat waardoor lucht over de open glazen strijkt die verdamping aan één zijde bevordert. Daarmee stemt overeen dat de smalle condensplek zich niet ontwikkelt als je een bierviltje op het wijnglas legt. Dan condenseert het vocht opeens over de volle rondheid van het glas. Anderzijds bracht een pufje sigarenrook geen spoor van die veronderstelde luchtstroom in beeld. Daarmee verviel automatisch ook de alternatieve uitleg: dat de onzichtbare luchtstroom het glas aan loefzijde meer koelde dan aan lijzijde.

Toch vertoonde een nagenoeg lege, maar stevig dichtgedraaide plastic fles Spa Rood net zo’n lokale condensatie als het wijnglas en in precies dezelfde richting. Er zit absoluut systeem in de verschijnselen.

Condens in een afgesloten petfles. Foto Karel Knip

Een verklaring drong zich niet op, laten we het zo zeggen. In de afgesloten fles Spa Rood kón het niet waaien en buiten de fles viel de wind niet aan te tonen. Opeens was er de vraag of de waargenomen verschijnselen niet het gevolg konden zijn van een onbalans in warmtestraling. Als de ene kant van het wijnglas meer warmtestraling ontvangt dan de andere, ontstaan temperatuurverschillen die effect kunnen hebben op condensatie en verdamping.

Geparkeerde auto’s

Zó gezocht is dat niet. In heldere, windstille winternachten ‘met veel uitstraling’, dat is: met een zwarte nachthemel die minder warmte naar de aarde straalt dan de gebruikelijke wolkenluchten, in zulke nachten raken geparkeerde auto’s ook vaak asymmetrisch bedauwd. De kant die naar huizen of heggen stond gekeerd blijft droog, de kant die naar de sterren wees koelde zo sterk af dat de temperatuur ervan beneden de dauwpuntstemperatuur van de lucht daalde. Ook vreemde patronen in rijp zijn vaak het gevolg van stralingsverschillen.

Binnenshuis zijn de verschillen niet zo groot, maar ze zijn er wel degelijk. Buitenmuren zijn kouder dan binnenmuren, van een glaswand op het noorden komt nooit veel warmte en de straling van een cv-radiator neemt het gezicht (het voorhoofd) op wel drie meter afstand waar. De hardnekkige richtingsvoorkeur van de condens in de wijnglazen moet hiermee in verband staan.

Overigens zijn wat dit betreft niet de wijnglazen maar die afgesloten flessen Spa Rood, met een bodempje ontgast spawater, het ideale studieobject. Op het kristalheldere, ultradunne petplastic, dat licht hydrofoob is, zet de condens zich af als een waas fijne druppeltjes die maar heel langzaam tot grotere druppels uitgroeien. Haarscherp geeft die waas de richting aan van waaruit de minste warmtestraling komt.

Een gevoelig systeem

Dat werd extra duidelijk toen een batterij petflessen in een matig verwarmde kamer voor zo’n glaswand-op-het-noorden werd gezet. Werd het linker deel van de glaswand met luxaflex afgedekt dan richtte de condenswaas zich op het rechterdeel. Liet je de jaloezieën voor het rechter deel zakken dan draaide de waas in een dag of drie naar links. Van de hierboven veronderstelde koelende luchtstroom is zoiets niet te verwachten.

Het is een gevoelig systeem, dat water in die petfles. Monteerde je een stukje piepschuim (polystyreen) voor de noordkant van de fles dan ontstond daarachter geen enkele condens. Was er juist al eerder condens gevormd dan verdampte dat in de loop van een paar dagen achter het styreen. Vermeldenswaard is ook dat boven een verzadigde zoutoplossing nooit condens ontstond, zelfs niet als die oplossing weer voor de helft met water was aangelengd. Het keukenzout verlaagt de waterdampspanning.

Lang niet alles aan de asymmetrische condensatie in wijnglazen en petflessen is goed te begrijpen, maar internet biedt hier helaas geen steun. Het lijkt of het fenomeen aan de waarnemingen is ontsnapt. Op een enkele plek is wel wat aandacht voor eenzijdige condens in een afgesloten plastic fles mineraalwater (vreemd genoeg juist aan de kant waar de zon op stond), maar erg verhelderend zijn de overpeinzingen niet. Experimenteel onderzoek ontbrak. Er valt nog veel te doen.