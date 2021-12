Een democratische top van geringe hoogte

De inzet van president Bidens verkiezingscampagne was het winnen van ‘de ziel van de natie’. Die ambitie zou zich ook moeten vertalen in een Democratisch initiatief om te onderstrepen dat een leidend Amerika terug is op het wereldtoneel. Deze dagen vindt de langverwachte Summit for Democracy plaats. Naarmate die top dichterbij kwam, daalden al de verwachtingen van wat ermee bereikt zou kunnen worden.

In februari van dit jaar zei Biden nog op de veiligheidsconferentie in München: „Democratie komt niet per ongeluk tot stand. We moeten het verdedigen, ervoor vechten, het versterken en vernieuwen.” Maar nu moeilijke keuzes voor verdediging en vernieuwing van de democratie in de praktijk voorliggen, worden ze angstvallig vermeden.

Een scherpe keuze voor democratie - het blijft lastig. Het Witte Huis worstelde voor de Summit met de vraag welke regeringen het zou uitnodigen. Singapore, een belangrijke bondgenoot van de VS, is er niet. Irak, Brazilië en Pakistan – niet bepaald bakens van democratie – mochten wel meedoen. Een duidelijke lijn is niet te ontwaren.

De Europese Unie was ook uitgenodigd, maar mist een gezamenlijke inbreng door dwarsligger Hongarije. Dat land is als enige EU-lidstaat niet gevraagd deel te nemen. Daar trokken de VS in elk geval een duidelijker grens dan de EU zelf; Europa verbindt nauwelijks consequenties aan de systematische acties van de Hongaarse premier Viktor Orbán om rechtsstaat en fundamentele vrijheden onderuit te halen. Die interne ondermijning van de democratie is misschien nog wel het gevaarlijkste gif.

In de Verenigde Staten wordt aan de poten van het stemrecht gezaagd in door Republikeinen geleide staten. Nog dit jaar viel een menigte het Capitool aan, wijsgemaakt dat de verkiezingen oneerlijk waren verlopen. Door de diepe verdeeldheid keurt het parlement dat in dit gebouw zetelt nog nauwelijks beleid goed.

Welke rol technologiebedrijven spelen en zouden moeten spelen in een democratie, komt op de Summit alleen binnen veilige kaders aan de orde. De bazen van die bedrijven mogen nieuwe producten presenteren die misbruik van technologie moeten tegengaan. Over hoe technologie mensen tegen elkaar opzet – zoals YouTube, dat leugens viraal laat gaan – horen we weinig. Dat via Facebook mensen, wapens en nep-QR-codes worden verhandeld en desinformatie de democratie ondermijnt, moet kennelijk ergens anders worden opgelost. Wel is een prijsvraag uitgeschreven voor nieuwe technologische oplossingen die de democratie moeten bevorderen.

Regeringsvertegenwoordigers benadrukken evengoed dat ‘meer’ moet worden gedaan en dat democratieën hun verantwoordelijkheid moeten nemen om ervoor te zorgen dat technologie de democratie steunt. Hoe zij dat precies gaan doen, werd nog niet duidelijk. Een gedeeld gevoel van urgentie heerst, maar visie over de democratische richting ontbreekt. Op het laatste moment werd de lancering van een initiatief voor een nieuwe ‘alliantie voor de toekomst van het internet’ uitgesteld. Voor het voorgestelde bondgenootschap, dat democratische landen moet verenigen rondom democratische waarden bij het bestuur van het internet, is meer tijd nodig.

De Summit is zo vooral een bijeenkomst geworden die nog eens de problemen illustreert. In plaats van resultaat krijg je een startschot voor ‘een jaar van actie’. Met een bijna onhoorbaar knalletje is dat jaar begonnen, terwijl naar de beste verdediging van de ziel van de democratie nog gezocht wordt.

