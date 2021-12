‘De dag begint nadat we elkaar hebben gegroet’

Linda: „Als publiciteitsexpert leer ik ondernemers, organisaties en auteurs met een maatschappelijk hart in het nieuws te komen. Ik heb zelf journalistiek gestudeerd. Voor mijn afstuderen kreeg ik een baan bij de lokale krant Almere DEZE WEEK, die heb ik mee mogen opzetten. Dat was fantastisch. In 2011 heb ik de keuze gemaakt om voor mezelf te beginnen. Bij de krant werd het steeds meer van hetzelfde. Maar ik vond de verhalen van ondernemers erg interessant, net als de opkomst van sociale media en online marketing.”

In het kort Linda Graanoogst (49) is ruim 10 jaar zelfstandig publiciteitsexpert en getrouwd met Etien. Ze studeerde Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam en werkte in het bedrijfsleven voor ze de Hogeschool voor Journalistiek deed in Utrecht. Daarna werkte ze bij de lokale radio, tv en krant. Ze wonen in Almere en hebben een dochter, Rosalie (14). Etien Graanoogst (57) groeide op in Suriname waar hij na zijn eerste sportopleiding op het ministerie van Sport en Welzijn werkte en als coördinator van een sportcentrum. Daarna deed hij de ALO in Nederland. Hij geeft al meer dan 25 jaar gymles en wiskunde op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam Zuidoost. Samen verdienen ze ongeveer drie keer modaal.

Etien: „Ik ben in Suriname opgegroeid en heb daar een tijdje gewerkt als coördinator van een sportcentrum. Daarna ben ik de ALO in Nederland gaan doen. 31 jaar later werk ik nog altijd als gymleraar.”

Linda: „We hebben elkaar leren kennen op de school waar hij werkte als gymleraar en ik via een uitzendbureau terechtkwam.”

Etien: „ We kennen elkaar 24 jaar, zijn 18 jaar getrouwd. Toen ik net in Nederland was, woonde ik elfhoog. Het regende en het was grijs, ik zag weinig andere mensen. Eerlijk gezegd heb ik veel heimwee gehad. Ik ben hier oosterse vechtkunst gaan beoefenen en daarin kon ik me ontwikkelen. Daarom wist ik toch wel waarom ik voor Nederland had gekozen. In Suriname stond ik stil, werd ik klein gehouden. Als ik terugkwam van vakantie in Suriname, had ik soms moeite weer te aarden in Nederland. In Suriname bracht ik veel tijd door in het bos. De kracht van het echte oerwoud kun je niet omschrijven. Hier in Nederland zijn alle bomen geplant.”

Linda: „Etien heeft het idee opgevat om een tweede huis te bouwen in Suriname. De grond is gekocht en zijn broer heeft al een huis gebouwd op dezelfde kavel. Het is een prachtig land én bloedheet.”

Ochtendmens

Etien: „De wekker ging jaren om zes uur en ik ging vaak voor half zeven het huis uit. Anders stond ik maar in de file of moest ik met het openbaar vervoer.”

Linda: „De snelweg naar Amsterdam is verbreed, maar hij staat nog regelmatig om zes uur naast zijn bed.”

Etien: „Ik ben wel een ochtendmens. De kinderen op school worden moe van me, haha. Zeker als ik tai ki kenpo [Japanse vecht- en beweegsport] heb gedaan, ben ik helemaal van ‘heeeeeeee’. Vanochtend heb ik het thuis gedaan, tien minuten voordat ik de dag begin. Maar een tijd lang deed ik het van zeven tot acht op school.”

Linda: „Het is zijn manier om zich op te laden. Ook daardoor kan hij ontzettend goed omgaan met pubers.”

Etien: „Ik ben erin gerold. Er was weleens een opstootje op straat in Suriname; toen ben ik een vechtsport gaan doen. Ik wilde me leren verdedigen. Het grappige is: sindsdien heb ik nooit meer hoeven vechten op straat. Tai ki kenpo is puur voelen en proberen zo goed mogelijk te bewegen. Als ik ’s ochtends in zen sta, gaat mijn energie stromen. Je voelt je echt gegrond. Je ademhaling verloopt rustig. Ik stond vandaag in de gymzaal en dan lekt mijn energie niet zo makkelijk weg. Ik geniet van de kinderen, ik ontspan en alles loopt makkelijk.”

Linda: „Ik sta rond een uur of zeven op. Dan begin ik met mediteren. Liever niet eerder, maar soms coach ik ondernemers ’s morgens in een groep online. Daarvoor wil ik op tijd op mijn kantoor zijn; dat is een kwartiertje fietsen vanuit huis.”

Etien: „Ik ben wel verplicht haar gedag te zeggen voor ik ga. Eigenlijk vind ik dat raar, want mij hoef je echt niet te storen in mijn slaap.”

Linda: „Ik wil de dag gewoon niet beginnen zonder dat we elkaar hebben gegroet. Rosalie en ik ontbijten samen. ’s Avonds eten we wel met zijn drieën aan tafel, dat vind ik ook belangrijk, dan nemen we de dag door. Wat heb je meegemaakt, aan positieve en negatieve dingen, wat kun je daaruit leren?”

Webinar

Etien: „Gewoon: aandacht voor elkaar.”

Linda: „Mijn klanten komen uit heel Nederland, soms ook uit België. Tijdens corona ben ik veel trainingen online gaan geven en voor mijn tweedaagse training heb ik een professionele opnamestudio afgehuurd in Bleiswijk.”

Etien: „Om half vier ben ik klaar met lesgeven. Daarna spreek ik leerlingen, vergader ik of train ik met iemand die in de buurt woont van school. Om half vijf stop ik meestal met werken.”

Linda: „Ik probeer tot half zes uiterlijk door te werken. Het kan weleens voorkomen dat ik ’s avonds nog een webinar geef, maar dat beperk ik zoveel mogelijk. Wie wanneer kookt, stemmen we met elkaar af en dat gaat ook een beetje op gevoel.”

Etien: „Afgelopen week appten we elkaar gewoon: ‘Ik ben al thuis, begin vast met koken.’ Voor de zomer hadden we echt vaste dagen waarop we kookten.”

Linda: „Dat is ook fijn, dan weet je wanneer je in actie moet komen en wanneer je het wat rustiger aan kan doen.”

Etien: „Maar we helpen elkaar ook, hoor. Als jij iets hebt op de avond dat je moet koken, kook ik.”

Linda: „Boodschappen heb ik in coronatijd wel online gedaan, omdat je dan in een keer een vaste voorraad kunt laten komen. Dat vond ik wel handig.”

Etien: „Ik houd er niet van.”

Linda: „Hij wil het liefst elke dag langs de winkel. Etien heeft het idee dat het vers is als hij het in de winkel koopt.”

Etien: „Nee, nee, dat is het niet, ik heb een hekel aan een volle koelkast. Die moet lekker overzichtelijk zijn. Ik houd niet van opslaan en bewaren.”

Linda: „Maar ja, ik wil graag ook eten voor de dag erna te kopen, zodat ik niet weer naar de winkel moet. Ik houd niet van shoppen.”

Etien: „Maar soms koop je best veel boodschappen in een keer.”

Hoe doen zij het? Woning Linda en Etien hebben een koopwoning in Almere Stad, een rijtjeshuis. Boodschappen Online doet Linda de weekboodschappen, Etien gaat het liefst dagelijks langs de supermarkt om snel inkopen te doen voor het avondeten. Hulp in de huishouding Een keer per week. Huisdieren Casper de kat. Laatste grote uitgave Nieuwe badkamer en het stuk grond voor het tweede huis dat ze laten bouwen in Suriname.