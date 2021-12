‘Consuburgers’ moeten bedrijven richting geven

Het is 7.40 uur in de ochtend en ik consumeer het nieuws van de dag terwijl ik mijn tanden poets. Tandenborstel in mijn rechterhand, iPhone in mijn linker. Maar ondanks het meditatieve karakter waarmee mijn linkerduim over het zwarte scherm van de telefoon glijdt, word ik plots overvallen door een vreemd gevoel. Ik verzink in gedachten, denkend aan de andere miljard iPhone-gebruikers. Hoe beïnvloedt het apparaat hun ochtendroutine en de rest van hun dag? Maakt het feit dat wij een iPhone gebruiken ons onderdeel van dezelfde gemeenschap, of zijn wij slechts anonieme gebruikers die geen enkele (emotionele) binding met het bedrijf Apple hebben?

Apples ceo Tim Cook stelde vorige maand tijdens DealBook (een online top van The New York Times) dat bedrijven de verantwoordelijkheid hebben om een positieve invloed in de samenleving uit te oefenen. „We moeten ons allemaal inzetten om producten te maken die de geestelijke gezondheid van mensen helpen en niet tegenwerken”, aldus Cook, die de functie van de iPhone om de schermtijd bij te houden als voorbeeld gaf. Die functie helpt mensen herinneren dat te veel tijd achter hun telefoon doorbrengen hun geestelijke gezondheid aantast. „Als je gedachteloos aan het scrollen bent, of je laat meeslepen door negativiteit […], dat is slecht voor je mentale gezondheid en voor de mensen om je heen.”

Mark Zuckerberg, zijn collega-ceo bij Meta (voorheen Facebook), benadrukt ook in zijn publieke optredens dat zijn bedrijf mensen over de hele wereld verbindt, en daarmee bijdraagt aan een betere wereld. Toch krijgt het bedrijf de afgelopen jaren – terecht – de kritiek dat het in de inrichting van algoritmes ophef een prominente rol geeft. Goed voor de portemonnee van Zuckerberg en zijn aandeelhouders, slecht voor de democratie en mentale gezondheid.

Met meer dan 2,8 miljard gebruikers in de wereld heeft Facebook twee keer zoveel gebruikers als de Katholieke Kerk leden heeft. Zoals de kerk met zijn catechismus, gebeden en inrichting van het gebouw erin slaagt om een ritueel over te dragen aan zijn leden, zo lukt het Facebook om de gebruikers dagelijks aan vaste rituelen te onderwerpen (liken, commenten, sharen, scrollen). De keuzes van het bedrijf in het beheren en verspreiden van informatie beïnvloeden het gedrag van miljarden mensen wereldwijd.

De spagaat waar onze moderne wereld zich in bevindt is dat wij een onwerkbaar onderscheid hebben gemaakt tussen de rol van bedrijven en de overheid in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Daar waar wij als burgers onze politieke bestuurders ter verantwoording roepen, hebben wij als consumenten geen enkele inspraak in bedrijven die onze goederen produceren en diensten leveren. Dat is curieus, aangezien de keuzes van ceo’s evenveel invloed op ons leven hebben als de wetten die door onze politieke bestuurders worden gemaakt.

Ik denk aan Artistoteles, die een kleine 2.300 jaar geleden al stelde dat wij als individuen onderdeel zijn van een grotere gemeenschap, een polis. Het is binnen deze gemeenschap (de familie, het bedrijf, de stad, de kosmos) waar onze talenten tot bloei komen. Het denken in onderscheid (bedrijven opereren vanuit eigenbelang en politiek voor het collectieve belang) is volgens Aristoteles een mythe. Bedrijven en mensen die daar werken en hun producten consumeren zijn onderdeel van dezelfde gemeenschap.

Wij zijn dus zowel sociale, politieke als economische dieren. Beter gezegd, wij zijn ‘consuburgers’. Het geld dat bedrijven aan ons verdienen is niet alleen bedoeld om ons te laten consumeren, maar het koopt ook onze inspraak in. Zoals wij via verkiezingen politici een mandaat geven om bij te dragen aan politieke beslissingen, zo geven wij als consuburgers met ons geld aan bedrijven een mandaat om keuzes te maken die het welzijn van de samenleving ten goede komen. De activiteiten van die bedrijven hebben tenslotte een directe impact op onze natuur en sociale werkelijkheid.

De eeuwige discussie over de rol van bedrijven in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken wordt door de pandemie weer prangend gemaakt. Denk aan de mondiale vaccinatie-apartheid. Voor het effectief aanpakken daarvan moet je niet alleen in het Europese Parlement zijn, maar ook in de bestuurskamers van farmaceutische bedrijven. Hetzelfde geldt voor de aanpak van mentale gezondheid en online haat – daarvoor moet je bij techbedrijven zijn, en niet bij stoffige politici.

In mijn droomwereld hebben consuburgers, zoals iPhone- en Facebook-gebruikers, ook inspraak in de keuzes die deze bedrijven maken. Dat is de enige manier om te voorkomen dat de planeet naar de filistijnen gaat, democratie erodeert en mondiale ongelijkheid toeneemt.

Kiza Magendane is politicoloog en schrijft om de week een column op deze plek.