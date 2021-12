Snowboarders die beschermende kussens dragen, kijken naar de kaart van het Thaiwoo-skiresort in Zhangjiakou, dicht bij de locaties voor de Olympische Winterspelen in Beijing. In Nederland staat een diplomatieke boycot van de Spelen nog ter discussie. Een motie die oproept tot een boycot is in de maak. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen (CDA) vindt het “prematuur” om nu al een beslissing te nemen over het al dan niet sturen van een regeringsdelegatie. Knapen wil eerst erover praten met Europese collega-ministers.

Foto Thomas Peter/Reuters