Broekers-Knol vreest voor ‘onaanvaardbare situatie’ zonder extra bedden in asielopvang

Nog voor het einde van het jaar zijn er tweeduizend nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig, schrijft demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) van Justitie en Veiligheid vrijdag in een Kamerbrief. Als er niet wordt ingegrepen, volgt een „onaanvaardbare situatie” waarbij „asielzoekers niet langer kunnen worden opgevangen”. Om dat te voorkomen wil Broekers-Knol maatregelen nemen. Welke maatregelen precies, maakt ze in de brief niet duidelijk.

In de brief verwijst Broekers-Knol naar de inspanning die Nederlandse gemeenten in de afgelopen maanden geleverd hebben om 8.500 opvangplekken vrij te maken. Het zijn voornamelijk „tijdelijke, (nood)opvangplekken” in onder meer „evenementhallen, paviljoens, defensielocaties, hotels, vakantieparken en boten”. Vrijdag kondigde het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan 170 asielzoekers op te gaan vangen op een cruiseschip langs de Rijnkade in Arnhem.

Toch is die inspanning „niet voldoende gebleken om de acute problematiek op te lossen”, schrijft Broekers-Knol. Eind oktober waren er binnen 48 uur twaalfhonderd extra opvangplekken nodig om de druk op het opvangcentrum in het Groningse Ter Apel te verlichten. Daar moesten asielzoekers vanwege een gebrek aan bedden op de grond slapen. Een maand later bevestigde het COA dat ‘Ter Apel’ opnieuw overbelast was: er verbleven 2.600 asielzoekers, zeshonderd meer dan waar het centrum op gebouwd is.

