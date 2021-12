Brits Hooggerechtshof maakt uitlevering van Assange aan VS mogelijk

Klokkenluider Julian Assange mag toch door de Britse autoriteiten worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat heeft het Brits Hooggerechtshof vrijdag geoordeeld, melden internationale persbureaus. Het hof heeft daarmee de uitspraak van een Britse rechtbank uit januari, die bepaalde dat Assange juist niet mocht worden uitgeleverd, teruggedraaid. Het is niet duidelijk of de Britse autoriteiten de klokkenluider daadwerkelijk zullen uitzetten.

De rechtbank oordeelde in januari dat het risico te groot was dat Assange bij uitlevering zelfmoord zou plegen of psychische schade op zou lopen. De VS gingen in hoger beroep en beloofden daarbij de kans op zelfdoding te verkleinen. Zo stelden de Amerikaanse autoriteiten Assange niet naar een gevangenis van de meest restrictieve soort te sturen, tenzij hij in de toekomst in de fout gaat. Het Brits Hooggerechtshof stemde daarmee in en blokkeert mogelijke uitlevering niet.

Assange richtte in 2006 klokkenluiderswebsite WikiLeaks op en wordt in de Verenigde Staten verdacht van spionage en het hacken van overheidswebsites. Vanaf 2010 haalde hij het nieuws door grote ladingen overheidsdocumenten, veelal vertrouwelijk en verkregen met behulp van inlichtingenanalist Chelsea Manning, op WikiLeaks te publiceren. Daarmee onthulde hij mogelijke oorlogsmisdaden van de Verenigde Staten in Irak en Afghanistan. Later publiceerde Assange ook diplomatieke memo’s en documenten over de marteling van terreurverdachten in de omstreden militaire gevangenis Guantánamo Bay. De Verenigde Staten begonnen naar aanleiding van de eerste lekken in 2010 een strafrechtelijk onderzoek naar Assange.

Lees ook dit artikel: Hoe moet het verder met Julian Assange na zijn arrestatie?

Skateboarden en de kattenbak

Advocaten van de klokkenluider stelden dat hij vanuit journalistieke principes handelde toen hij de documenten openbaar maakte. Volgens Washington heeft Assange daarentegen met die onthullingen de levens van in het Midden-Oosten aanwezige Amerikaanse militairen in gevaar gebracht. Medestanders van Assange verzamelden zich vrijdag voor het Brits Hooggerechtshof om hun steun aan de klokkenluider te betuigen. Zij zien Assange als symbool staand voor transparantie en de strijd tegen de Amerikaanse almacht.

De Australische Assange kwam vast te zitten in het Verenigd Koninkrijk toen hij in 2010 in de problemen kwam met de Zweedse justitie. Drie vrouwen deden in het Scandinavische land aangifte tegen hem wegens verkrachting en aanranding, waarna de Zweedse autoriteiten een arrestatiebevel uitvaardigden. Assange was op dat moment in het Verenigd Koninkrijk en meldde zich bij de Britse politie. Hij vreesde via Zweden te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten en vocht dit aan.

Toen de klokkenluider uitlevering aan Zweden niet langer juridisch kon voorkomen, vluchtte hij naar de Ecuadoriaanse ambassade in Londen. De regering van de linkse, anti-Amerikaanse president Rafael Correa was bereid Assange te helpen, maar de banden tussen de partijen raakten verzuurd. Zeven jaar en diverse incidenten later, van skateboarden op de gang tot het niet verschonen van de kattenbak, droeg de Ecuadoriaanse ambassade hem in het voorjaar van 2019 alsnog over aan de Britse autoriteiten.

(Praten over zelfdoding kan met de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.)