Boosteren in Duitsland om op vakantie naar Oostenrijk te kunnen

Met haar armen omhoog komt Annette Guffens het vaccinatiecentrum in Aken uitgelopen. Ze heeft net haar boosterprik gehad. Zonder afspraak is ze gewoon naar binnengelopen, vertelt ze. „Ze waren superbehulpzaam en deden helemaal niet moeilijk.”

Ze wordt opgewacht door haar man, Jan-Willem Guffens, die het „godgeklaagd” vindt dat ze vanuit Den Bosch helemaal naar Duitsland moesten rijden om een boosterprik voor zijn vrouw te regelen. Ze is geboren in het jaar 1968, waardoor ze in Nederland een Janssen-vaccin kreeg. Maar vanaf 3 januari is dat onvoldoende om in Oostenrijk cafés en skigebieden binnen te komen. En de twee willen heel graag op wintersport, te meer omdat ze vorig jaar ook al niet konden.

De registratie van coronavaccins is niet centraal geregeld, waardoor het moeilijk na te gaan is hoeveel Nederlanders in Duitsland of andere landen een boosterprik hebben gehaald. Duidelijk is wel dat steeds meer mensen de grens over steken, omdat ze het in Nederland te lang vinden duren voor ze aan de beurt zijn. Omdat ze op wintersport willen bijvoorbeeld, of om beter beschermd te zijn tegen het coronavirus.

En dat gaat behoorlijk simpel, vertelt Annette Guffens in Aken. „Ik moest twee formulieren invullen, dat controleerden ze en vervolgens moet je even wachten. Daarna ben ik opgeroepen met een nummer, alsof je bij de Chinees zit, en krijg je een prik. Zonder kosten.” Ze houdt een aantal documenten vast waarmee ze nu naar een apotheek iets verderop moet voor de QR-code. De medewerkers van de priklocatie hebben het adres op haar telefoon ingevoerd om het haar makkelijk te maken. Nog 1,8 kilometer wandelen en ze heeft een Duitse QR-code waarmee ze straks kan skiën in Oostenrijk. De prik, van Moderna, staat al wel in haar gele boekje.

Anette Guffens en haar partner Jan-Willem Guffens.

Anette Guffens toont de registratie van haar Moderna-prik in haar gele boekje.

Anette Guffens toont de registratie van haar Duitse boosterprik in haar Nederlandse gele boekje.

Chris Keulen

Aken is populair onder Nederlanders, blijkt. Het is net over de grens bij Limburg en heeft meerdere priklocaties. De grootste is bij Aachen Arkaden, een winkelcentrum dat volledig leeg lijkt te staan. Er staat op vrijdagochtend een bescheiden rij van mensen die een vaccinatie komen halen. Twintiger Paul Bruin is net geprikt en loopt met zijn vader, die ook Paul heet, terug naar de auto. Hij woont in Delft, zijn vader in Tilburg. Afgelopen zomer heeft hij het Janssen-vaccin genomen. „Omdat de overheid het aanraadde voor jongeren.” Maar ook hij kan daarmee niet op skivakantie, dus is hij vorige week naar een priklocatie in Amsterdam gegaan. „Het was helemaal leeg, maar ik werd toch weggestuurd. Nederland biedt je nu nog geen mogelijkheid om een boosterprik te krijgen als je Janssen hebt gehad.”

‘Wat een geklooi’

Bruin vond het wel een avontuur, om helemaal naar Duitsland te gaan. „Ik vind het wel slecht dat het in Nederland niet kan. Het zegt wel iets over de Duitse capaciteit en de Nederlandse.” Zijn vader: „Dit is voor mij de eerste keer dat ik denk: wat zijn we in Nederland eigenlijk aan het doen? Wat een geklooi.”

Het is niet bekend wat de Duitse overheid van het boostertoerisme vindt. Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Volksgezondheid beweert dat niet-Duitsers geen vaccin kunnen krijgen in het land. Alleen mensen die in Duitsland wonen of bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering hebben, zouden er voor in aanmerking komen – althans, zo is de theorie.

William van Veldhoven bijvoorbeeld, die in de regio Weert woont, toont dat de praktijk anders is. Hij is net geprikt en heeft een Duitse QR-code op papier en via een Duitse app op zijn telefoon. Ook hij is geboren in 1968 en dus gevaccineerd met Janssen. „Ik wil op wintersport met mijn jongens, maar dat gaat in Oostenrijk niet met het vaccin dat ik van Hugo de Jonge moest nemen.”

Van Veldhoven is blij dat hij nu op vakantie kan met zijn zoons. „Het kostte alleen wat benzine. In Nederland heb ik van alles geprobeerd, maar er kon niks. Met dank aan dansen met Janssen. Nou, ik ben uitgedanst.”