Artsen: ‘De vaccins zijn er, de prikkers zijn er, waar zit het probleem?’

Ruim een week geleden vonden internist Robin Peeters en huisarts Shakib Sana al dat het boosteren van ouderen te langzaam ging. Dat was 2 december, precies een maand nadat de Gezondheidsraad had geadviseerd om kwetsbare ouderen een derde prik te geven. Binnen een week heeft de booster effect, blijkt in andere landen, en Peeters zag naast ongevaccineerde Covid-patiënten ook steeds meer gevaccineerde coronapatiënten in het ziekenhuis – allemaal kwetsbare ouderen. Hun vaccin uit maart, april, mei, werkte niet meer voldoende.

„Alle reden om haast maken”, zegt Peeters, die werkt in het Erasmus MC en voorzitter is van de internisten in Nederland. Ook Sana wond zich op, omdat hij tijdens hun informatie- en vaccinatiesessies op de markt in Rotterdam (die zij al maanden elke zaterdag houden), steeds vaker ouderen trof die om een booster vroegen. „Maar die mogen we niet geven. Want dan worden sommige mensen voorgetrokken.”

Peeters en Sana trommelden via hun site gezondheidskloof.nl binnen 36 uur bijna 500 artsen en verpleegkundigen op die bereid zijn in hun vrije tijd te vaccineren. Op straat, op de markt, in een sporthal. Vrijdag, een week geleden, boden ze de landelijke GGD-Ghor alle namen aan . Een week later is vrijwel niemand van die 500 artsen opgeroepen.

Sinds begin november hebben ruim 255.600 ouderen een booster ontvangen en naar schatting 322.000 mensen in een instelling of een ziekenhuis. Nog eens 119.000 mensen met een afweerstoornis hebben hun derde prik, gehad – bijna 700.000 in totaal. Sana: „We hebben berekend dat als we alleen al met 300 mensen een week lang zouden vaccineren, we nu nog eens 700.000 mensen hadden kunnen inenten.”

Boosteren gaat heel langzaam

Een week kan groot verschil maken. De booster is na een week effectief en leidt prompt tot minder ziektegevallen en dus ziekenhuis-opnames, zegt Sana. „Wij begrijpen niet zo goed waarom de artsen en andere zorgprofessionals, die zich hebben aangemeld, (nu) niet nodig zijn. Het boosteren gaat heel langzaam en de huisartsen, verpleeghuizen en ziekenhuizen lopen over met Covid-patiënten. De vaccins zijn er, de prikkers zijn er – er hebben zich naast onze 500 nog een paar duizenden aangemeld – dus waar zit het probleem? We krijgen er de vinger niet achter. We kunnen veel onnodig leed voorkomen.”

De landelijke GGD-Ghor zegt in een reactie over de vijfhonderd aanmeldingen dat het „niet gelukt is vraag en aanbod te matchen”. „Wat we nodig hebben zijn mensen die een aantal weken lang, meerdere uren per week beschikbaar zijn. Mensen die her en der een aantal uurtjes kunnen prikken, dat krijgen we roostertechnisch niet rond.”

In andere Europese landen hebben miljoenen mensen de booster al gehad. In België is al bijna 20 procent van de bevolking geboosterd, in Duitsland hadden op 1 december al meer dan 10 miljoen inwoners de boosterprik gekregen.