Aldel behoed voor derde faillissement, 120 banen weg bij doorstart

Aluminiumfabrikant Aldel is gered van een derde faillissement, en gaat in afgeslankte vorm verder. De huidige directeur Chris McNamee neemt met zijn bedrijf Aloft de fabriek in Delfzijl over van het Amerikaanse private-equityfonds York Capital. Bij de reorganisatie gaan 120 van de in totaal 325 voltijdbanen verloren, maar raakt Aldel ook vrijwel al haar schulden kwijt.

Damco Aluminium Delfzijl (afkorting: Aldel) werd in 1966 gevestigd in Delfzijl en geldt als een van de grootste werkgevers in Noordoost-Groningen. De fabriek smelt en giet hoogwaardig aluminium dat onder meer wordt gebruikt in de auto-industrie. In 2020 boekte Aldel een omzet van 135 miljoen euro. Als een van de grootste energieverbruikers van Nederland werd Aldel dit najaar fors getroffen door de sterke stijging van de energieprijzen. De fabriek moest alle ovens stopzetten. Momenteel wordt er alleen nog gerecycled staal verwerkt.

Lees de reportage uit Delfzijl: Smelter van aluinaarde zoekt heil in groene stroom

Aldel heeft het de afgelopen jaren zwaar gehad. In 2013 werd al eens faillissement aangevraagd vanwege hoge energieprijzen. Vier jaar later volgde een nieuw faillissement. Private-equityfonds York Capital nam het bedrijf in 2017 over en stak 70 miljoen euro in nieuwe ovens. Er kwamen 75 arbeidsplaatsen bij.

Inmiddels staat de fabriek voor een nieuw probleem. Door het grote elektriciteitsverbruik moet Aldel veel emissierechten betalen, waarmee het de CO 2 -uitstoot vergoedt voor het opwekken van de stroom. Omdat de prijs van aluminium op de wereldmarkt wordt bepaald, kunnen fabrieken emissierechten niet doorberekenen in de prijs van hun eindproduct. Metaalfabrikanten in Duitsland en Frankrijk worden gecompenseerd voor hun emissierechten, en kunnen doordraaien. Maar doordat de regelingen voor Nederlandse bedrijven in 2020 afliepen en er geen besluit is genomen voor de komende jaren, staan de ovens in Delfzijl voorlopig uit.

Wachten op Den Haag

Met de overname blijft vooral veel hetzelfde. Het management blijft zitten, evenals de directie. Wat directeur Chris McNamee betreft blijft ook de huidige productiestrategie van Aldel ongewijzigd. „We zijn op de juiste weg. Ik geloof in de toekomst van deze fabriek, zolang de Nederlandse regering haar toezeggingen nakomt als het gaat om het compenseren van emissierechten.”

Zowel Brussel als Den Haag heeft een EU-breed gelijk speelveld beloofd als het aankomt op de compensatie van emissierechten. Dat het kabinet tot op heden geen duidelijkheid verschaft, baart McNamee zorgen. „Als dat voortduurt, verdwijnt de productie naar Frankrijk, Duitsland of China”, aldus McNamee. „Daar hebben ze die CO 2 -taks niet.”

De ontslagronde die in september al werd aangekondigd, valt volgens vakbondsbestuurder Albert Kuiper van FNV Metaal iets minder zwaar uit dan verwacht. „Er wordt nog gekeken of er met de huidige mensen nog vacatures opgevuld kunnen worden.” Ook de bonden wachten op duidelijkheid van het kabinet. Volgens Kuiper zijn er in het sociaal plan terugkeerregelingen afgesproken. „Zodra de fabriek weer open mag, heb je die mensen direct weer nodig. Aldel zag ze dan ook met pijn in het hart vertrekken.”