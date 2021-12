Acteur Jussie Smollett schuldig bevonden aan liegen over haatmisdrijf

Een jury in Chicago heeft de Amerikaanse acteur Jussie Smollett schuldig bevonden aan het in scène zetten van een schijnbaar racistische en homofobe aanval op hemzelf en het doen van een valse aangifte daarover. De rechter zal later de straf bepalen.

Smollett, vooral bekend uit de tv-serie ‘Empire’ over een hip-hop imperium, stapte in 2019 naar de politie in zijn woonplaats Chicago met de mededeling dat hij ’s nachts door twee mannen met bivakmutsen op was aangevallen. Zij zouden racistische en anti-homo opmerkingen hebben gemaakt en een touw om zijn nek hebben gehangen. Smollett, zoon van een Afrikaans-Amerikaanse moeder en een Joodse vader, is homoseksueel. In zijn aangifte liet hij vermelden dat de twee aanvallers hem hadden toegevoegd dat de buurt waar hij liep ‘MAGA-land’ was, naar de leuze van toenmalig president Trump: ‘Make America Great Again’.

Het nieuws over de aanval maakte een storm van reacties los. Vooraanstaande Democratische politici zagen in de geschetste gebeurtenissen het bewijs dat aanhangers van Trump gewelddadig en racistisch waren. Toenmalige presidentskandidaten Cory Booker en Kamala Harris noemden het op Twitter allebei een ‘moderne lynch-poging’. „We moeten deze haat in het gezicht zien”, schreef de huidige vicepresident Harris erbij. Ook Joe Biden sprak zijn afschuw over de veronderstelde aanval uit: „Wij staan achter je, Jussie.”

Tegenstrijdigheden

Maar de politie van Chicago, een stad waar driekwart van de kiezers vorig jaar op Biden stemde, ontdekte al snel tegenstrijdigheden in de verklaring van Smollett. Ook vonden zij het verdacht dat hij, in zijn eigen huis na de vermeende aanval, het touw nog om zijn nek had hangen.

Binnen twee weken had de politie twee zwarte broers verhoord, die verklaarden dat zij door Smollett waren betaald om deze aanval op hem in scène te zetten. Een van de broers had als figurant op de set van Empire gewerkt. De politie vond een cheque van 3.500 dollar, van de rekening van Smollett, een week voor de ‘aanval’ overgemaakt op naam van een van de broers.

Na de arrestatie van Smollett sloeg de publicitaire aandacht om. In Republikeins-gezinde media werd de gretigheid van Smollett’s verdedigers van het eerste uur breed uitgemeten. Zijn rol bij Empire raakte hij kwijt. Komiek Dave Chappelle wijdde een deel van zijn show aan de zaak-Smollett: „De Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap bleef zo stil over deze zaak, dat de homo-gemeenschap ons beschuldigde van homohaat, omdat we Jussie niet wilden steunen. Wat zij niet begrepen, is dat we hem wel degelijk steunden – met ons stilzwijgen. Omdat wij wél begrepen dat deze gast overduidelijk zat te liegen.”

Smollett zelf is steeds blijven volhouden dat hij onschuldig is en dat de aanval op hem werkelijk een daad van racistisch en homofoob geweld was. Zijn advocaat kondigde direct na het proces aan in hoger beroep te gaan.