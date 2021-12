Nu de Sint weer op weg is naar Spanje, breekt de kersttijd aan. Met het gezin ga je een dag winkelen in de stad. Bij de pomp vul je je auto nog even met benzine, en je parkeert daarna in een garage in de stad. Jullie kopen een paar schoenen en horloge voor je man, een jurk voor jezelf, en kleurpotloden en een houten treinset voor je kinderen. Onderweg naar huis nemen jullie een kerstboom mee van het tuincentrum.

De prijs van dit dagje uit kan per maand nogal verschillen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent maandelijks het algehele prijspeil aan de hand van 219 productgroepen. In deze rubriek is die winkelmand teruggebracht tot 8 aankopen: benzine, parkeergeld, herenschoenen, dameskleding, klokken en horloges, overige schrijf- en tekenartikelen, speelgoed en feestartikelen, en planten en bloemen.