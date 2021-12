Zo spannend was het nog nooit in Abu Dhabi, waar de strijd om de wereldtitel Formule 1 voor de vierde keer wordt beslist

Het is pas donderdagmiddag, maar eventjes komen de auto’s van Max Verstappen en Lewis Hamilton al heel dicht bij elkaar. In de pits worden de zwarte Mercedes en de donkerblauwe Red Bull vlak na elkaar een garage ingerold voor de technische keuring.

Een paar meter, meer afstand zit er niet tussen de twee beste Formule 1-wagens van het jaar. Monteurs met korte broeken en T-shirts in de teamkleuren staan erbij, kletsen wat, maken grapjes.

Als de auto’s elkaar zondag op de baan tijdens de Grote Prijs van Abu Dhabi opnieuw dermate dicht naderen, is de kans groot dat de sfeer niet meer zo ontspannen zal zijn. Een van de bestuurders zal aan het einde van de race op het Yas Marina-circuit de wereldtitel hebben veroverd. Voor Hamilton zou het zijn achtste zijn, voor Verstappen zijn eerste. Beiden gaan met 369,5 WK-punten de ontknoping in.

In dat ongekend spannende scenario is er eigenlijk maar één vraag die ertoe doet. Wat gebeurt er in het geval dat Hamilton en Verstappen zondag wiel-aan-wiel op een bocht afstuiven – voor de zoveelste keer dit seizoen, maar nu met de allerhoogste prijs op het spel?

Ruwe strijd

Terwijl de F1-teams in Abu Dhabi hun pitboxen inruimen, is het rumoer over de vorige confrontatie tussen de twee titelrivalen nog lang niet verstomd. Tijdens de hectische race afgelopen zondag in Saoedi-Arabië vochten Hamilton en Verstappen meermaals om hetzelfde stukje circuit. Het ging er ruw aan toe, herhaaldelijk belandden de coureurs op de uitloopstroken langs de baan.

Vooral Verstappens schuld, oordeelden de stewards, de F1-scheidsrechters. Hij kreeg in totaal vijftien strafseconden en moest tijdens de race twee keer zijn plek afstaan aan Hamilton. Bij een van die gedwongen positiewisselingen knalde Hamilton achterop de vertragende Verstappen – naar later bleek doordat de Nederlander extra had geremd. Hamilton werd nergens voor gestraft en pakte een cruciale zege.

Lees ook het verslag van de Grote Prijs van Saoedi-Arabië: Twee uur lang chaos aan de Rode Zee

De discussie na afloop ging vooral over Verstappen. Waren de manoeuvres waarmee hij Hamilton in Jeddah probeerde in te halen en achter zich te houden op het randje, of erover?

Verstappen zelf vindt uiteraard dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Hij ergert zich vooral aan de beslissingen van de stewards, die volgens hem niet consistent zijn. „De regels gelden kennelijk niet voor iedereen”, zegt hij donderdag op het circuit tegen de pers. Hij verwijst naar de inhaalpoging in ronde 37 van Hamilton, die Verstappen resoluut blokkeerde. Beiden belandden naast de baan, Verstappen werd bestraft. Terwijl andere coureurs soortgelijke acties hadden uitgehaald, aldus de Nederlander. „Maar die kregen geen straf.”

Verstappen staat niet alleen in zijn klacht over jurybesluiten die alle kanten opgaan. De stewards riepen de afgelopen jaren al talloze keren kritiek over zich af. Bijvoorbeeld toen ze vorige maand in Brazilië een controversiële verdedigende actie van Verstappen, waarbij hijzelf en Hamilton ook naast het parcours belandden, juist ónbestraft lieten. In Jeddah haalde Verstappen dat besluit aan, nadat hij voor zijn manoeuvre in ronde 37 wel straf had gekregen. „In Brazilië was het nog prima.”

Grijs gebied

Het helpt niet mee dat het vierkoppige scheidsrechtersteam elke grand prix weer uit andere leden bestaat. Maar vaak spelen autosportincidenten zich ook af in een lastig te beoordelen grijs gebied en valt er wat te zeggen voor zowel de schuld als de onschuld van een coureur.

Dat de stewards überhaupt zo regelmatig in actie moeten komen, heeft er ook mee te maken dat de sport in de loop van de jaren steeds veiliger is geworden. Coureurs liepen dertig, veertig jaar geleden bij zware ongelukken veel meer risico op verwondingen, of zelfs de dood. Dat was een goede motivatie om altijd genoeg ruimte te laten tijdens duels. Ook maakten de grindbakken en grasstroken naast veel banen plaats voor asfalt. Veiliger als een auto uit de bocht vliegt, maar voor sommige rijders ook een uitnodiging om de uitloopzone bij het circuit te betrekken.

Op de plaats van handeling tijdens de laatste race van het seizoen is geen gebrek aan grote uitloopstroken van asfalt. Het in 2009 opgeleverde Yas Marina is een prestigeproject zoals je die in de Verenigde Arabische Emiraten overal ziet. Midden in het circuit ligt een haven voor luxejachten, de tribunes zijn zo hoog als die van de Johan Cruijff Arena. De F1-wagens racen onder een vijfsterrenhotel door met een schil van ledlampen, die ’s avonds in alle kleuren oplichten.

Volgens Max Verstappen is er in de regels voor zondag „niks nieuws bijgekomen”. Foto’s Antonin Vincent/EPA

Tot nu toe werd het kampioenschap drie keer beslist in Abu Dhabi, en tweemaal speelde het circuit zelf een flinke rol in de ontknoping. En niet per se op een positieve manier. Inhalen is van oudsher moeilijk op Yas Marina, doordat aan elk lang recht stuk een langzame bochtencombinatie vooraf gaat, waarin de auto’s elkaar door hun gevoelige aerdodynamica lastig kunnen volgen. Dat ervoer Fernando Alonso, die in 2010 als WK-leider aan de race begon, maar na een pitstop achter de Rus Vitali Petrov belandde. Alonso’s Ferrari was veel sneller dan de Renault van Petrov, maar toch bood het circuit hem geen plekken waar hij kon inhalen. Alonso finishte als zevende, de titel ging naar Sebastian Vettel.

Zes jaar later probeerde Lewis Hamilton het inhaalprobleem van Yas Marina te gebruiken om zijn teamgenoot Nico Rosberg van de titel af te houden. Hamilton leidde de race en nam expres gas terug om achter hem een ophoping te veroorzaken, in de hoop dat Vettel en Verstappen dan de kans zouden krijgen Rosberg in te halen. Tevergeefs: 2016 was vooralsnog het laatste jaar waarin Hamilton geen kampioen werd.

Nieuwe bochten

Dit jaar is het circuit grondig verbouwd om het inhalen makkelijker te maken. Op twee plekken zijn de reeksen van langzame bochten vervangen door één snelle. Of het zal werken, blijkt pas zondag tijdens de race.

Vorig jaar won Verstappen overtuigend in Abu Dhabi, maar hij is zelf de eerste om toe te geven dat hem dat voor dit jaar geen garanties geeft. Het is afwachten of de Red Bull even goed is in de nieuwe bochten als de Mercedes. Vorig jaar was Hamilton bovendien herstellende van een coronabesmetting en had Mercedes de afstelling van zijn auto vermoedelijk meer gericht op een testsessie een paar dagen ná de race, dan de wedstrijd zelf.

Hoe de krachtsverhoudingen ook zullen uitvallen in Abu Dhabi, de kans is groot dat er weinig verschil tussen Verstappen en Hamilton zal zitten. Een rechtstreeks treffen op de baan is een reële kans. Verstappen heeft daarbij een troef in handen: hij heeft dit jaar meer races gewonnen dan Hamilton (negen om acht), dus bij gelijke stand is hij kampioen.

Dat geldt ook in een situatie waarin beiden de finish niet halen – bijvoorbeeld door een onderlinge botsing. Het zou niet voor het eerst zijn dat het WK zo beslist wordt. Ayrton Senna reed in 1990 rivaal Alain Prost van de baan en stelde zo zijn tweede titel veilig. In 1994 won Michael Schumacher het kampioenschap door een beuk aan het adres van Damon Hill.

Zulke acties zullen in het gevecht Verstappen-Hamilton niet worden getolereerd, maakte wedstrijdleider Michael Masi donderdag duidelijk. In het communiqué dat hij voor elke race aan de teams verstuurt, had hij dit keer een specifiek deel van de F1-spelregels uitgelicht. De strekking daarvan: wie zich schuldig maakt aan onsportief gedrag kan strafpunten aan de broek krijgen. In de huidige context betekent dat verlies van het kampioenschap.

Een paar uur nadat Masi zijn document de wereld in heeft gestuurd, zitten Hamilton en Verstappen naast elkaar in de perszaal. Hamilton zegt te hopen dat de ingrijpende maatregelen uit Masi’s brief niet nodig zullen zijn. Dan neemt Verstappen het woord. „Ik weet wat er in de regels staat”, zegt hij. „Er is niks nieuws bijgekomen.”