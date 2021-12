Zangers Luwten: ‘Ik hou van de onvoorspelbaarheid van andere mensen’

Luwten, nom de plume van muzikant, zangeres en videomaker Tessa Douwstra, wint de 3voor12 Award voor het beste album van het jaar. In het juryrapport wordt Draft, tweede album van zangeres Luwten, geprezen als „een subtiele, detailverliefde plaat (met) een perfecte balans tussen poppy en artsy”. Luwten, vindt de jury, creëert een eigen klankwereld tussen folk en elektronica, op „een verlegen album dat niet hoeft te schreeuwen om goed te zijn”.

Aan de telefoon vanuit Nijmegen vertelt Tessa Douwstra monter dat ze er niet van houdt uitgebreid stil te staan bij de nadelen van de pandemie voor haar als artiest. Om zich heen ziet ze muzikanten en cultuurwerkers die het moeilijk hebben, maar voor haar persoonlijk was 2021 een goed jaar. „Draft kwam uit en een tweede mijlpaal was mijn eerste helemaal zelf geregisseerde video bij het nummer ‘Sleeveless’. De plaatuitgave konden we niet vieren in een zaal, maar daar stonden een heleboel online-optredens tegenover. Heel blij was ik met het feit dat we een flink aantal keren in het buitenland konden spelen. Duitsland, Parijs, Londen, we hebben ondanks de pandemie toch nog veel kunnen reizen. Weer kunnen spelen met de band voelde als thuiskomen.”

Het wegvallen van concerten en tournees gaven Luwten ruimte om aan andere dingen te werken. „Ik keek er al lang naar uit om meer met beeld bij mijn muziek te gaan doen. Het bedenken en maken van dingen vind ik minsten zo belangrijk als ze live op een podium brengen. Voor veel muzikanten ligt dat anders, niet alleen financieel maar ook voor hun gevoel van nut in de wereld.”

Ze werkte vaak solitair, maar dat is aan het veranderen. „Als ik helemaal alleen ben, dan ben ik mezelf, dacht ik vroeger. Op een gegeven moment had ik me die gedachte zo toegeëigend dat ik er ook echt een beetje eenzaam van werd. Schaven aan muziek vind ik fijn om lekker helemaal alleen te doen, omdat je dan grenzeloos kunt puzzelen zonder iemand die over je schouder meekijkt. Maar tegenwoordig zoek ik toch vaker mensen op voor samenwerking. Dat geeft me energie. Zij kunnen altijd dingen die jij niet kan, en ik hou van de onvoorspelbaarheid in de bijdrage van andere mensen.”

Amerikaanse tournee

Frank Wienk, ook wel bekend als Binkbeats, is haar co-producer en zielsverwant. „We voelen elkaar heel goed aan en we brengen elkaar op nieuw ideeën.” Na haar eerste album Luwten uit 2017 is elektronica een belangrijker onderdeel van haar muziek geworden. „Veel van de liedjes van het tweede album zijn ontstaan in de computer. Schrijven en produceren ging meer hand in hand, omdat ik het allemaal meteen deed. Uitgangspunt was dat wat ik aan het begin deed, er aan het eind nog steeds in moest zitten. Ik heb de regie veel meer zelf in handen genomen.”

Clips en beeld bij haar muziek zijn een wezenlijk onderdeel van het artistieke proces, vindt Douwstra. „Björk heeft daar eens iets moois over opgemerkt. Het menselijk oog is heel ver ontwikkeld, zei ze, en de oren veel minder. Geluid is veel abstracter dan iets wat je kunt zien: tv kijken gaat ons veel makkelijker af dan een plaat van begin tot eind luisteren. Beelden bij de muziek kunnen helpen om de tekst beter tot je te nemen.”

Voor volgend jaar staat een tour naar Amerika en Canada op het programma, naast inhaaloptredens in Nederland. „Draft gaan we in volle glorie op het podium brengen. Er komt beslist ook gauw nieuwe muziek en ik werk aan alle beeldprojecten die ik nu in mijn hoofd heb. Daar heb ik heel veel zin in.”

Draft is uit bij Glassnote. Inlichtingen over concerten: is uit bij Glassnote. Inlichtingen over concerten: luwten.com