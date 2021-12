Wielerfan die met ‘Opi-omi’-bord valpartij veroorzaakte in Tour de France krijgt boete

De vrouw die tijdens de afgelopen Tour de France een massale valpartij veroorzaakte door met een bord op de weg te gaan staan, krijgt een boete van 1.200 euro. Dat heeft de rechtbank in Brest donderdag bepaald, melden Franse media. Ook moet ze het symbolische bedrag van 1 euro overmaken naar de Franse rennersorganisatie UNCP, dat daarmee het signaal wil afgeven dat toeschouwers van wielerwedstrijden medeverantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de renners.

Tijdens de eerste etappe van de Tour de France, verreden op 26 juni, stond de wielerfan op 45 kilometer van de finish langs de route. Nadat de cameramotoren passeerden, stapte ze met een bord met de boodschap ‘Allez opi-omi’ de weg op, niet lettende op het aankomende peloton. Jumbo-Visma-renner Tony Martin kon haar niet meer ontwijken, waarop ook tientallen renners achter hem tegen de grond gingen. Onder andere Jasha Sütterlin (Team DSM) en Marc Soler (Movistar) moesten vanwege hun verwondingen de koers verlaten.

De Franse autoriteiten namen de zaak hoog op en gingen op zoek naar de vrouw, die zich vier dagen na het incident meldde bij het politiebureau. Voor de rechtbank in Brest betuigde ze in oktober spijt en zei ze dat het nooit haar bedoeling was geweest om anderen te verwonden. De officier van justitie eiste naast een boete vier maanden voorwaardelijke celstraf tegen de vrouw, maar daar ging de rechter donderdag niet in mee.