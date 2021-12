‘Waar jongeren vroeger vochten met de blote vuist, dragen ze nu een mes’

In een klaslokaal van de voormalige Technische School in Hillevliet op Zuid zat Robine de Lange (59), president van de rechtbank Rotterdam, vorige maand nog een zitting voor. Naast haar bestuurlijke werk probeert ze eens in de twee weken, onder meer als familie- en kinderrechter, zelf zittingen te houden. Twee zaken dienden die dag, op een themazitting huiselijk geweld. Oordeel: een vrijspraak, de ander een straf met „héél véél bijzondere voorwaarden. Afkicken, dat soort dingen.”

De rechtbank houdt zittingen op de locatie voor een proef met Wijkrechtspraak, die draait naast de ‘gangbare’ zittingen. De rechtbank begon hiermee tijdens De Langes presidentschap. Doel: niet alleen oordelen, ook bijdragen aan het oplossen van problemen waardoor mensen bij de rechter komen. Niet in de gewichtige, officiële rechtbank met glazen pui en marmeren vloer, maar in de wijk, achter de lamellen van wat eens een schoolgebouw was – en op een ijsblauw Perzisch kleedje. „Daarmee willen we maatschappelijk relevant blijven”, zegt De Lange in haar werkkamer, in de nok van het rechtbankgebouw.

Ze vertrekt na negen jaar naar de rechtbank in Den Haag. Ondanks goede ontwikkelingen de afgelopen jaren, is ze ook bezorgd. Over het aantal rechters, over verharding. En over toegang tot de rechter. „Men verwart toegang tot de rechter met toegang tot het recht, maar dat is wezenlijk anders.”

Robine Gerarda de Lange-Tegelaar (1962, Den Haag) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden en studeerde af in 1985. In 1989 begon ze aan de opleiding tot rechter. Ze begon in 1993 in Rotterdam als gerechtsauditeur en rechter-plaatsvervanger bij de sector strafrecht. In 1994 vertrok ze naar de rechtbank in Den Haag, waar ze in 2001 plaatsvervangend sectorvoorzitter, in 2002 vicepresident en in 2004 sectorvoorzitter familie- en jeugdrecht werd. In 2012 kwam ze terug naar Rotterdam en werd president van de rechtbank. In 2022 gaat ze naar Den Haag, ook als president. De Lange is getrouwd, heeft drie kinderen en woont in Wassenaar.

In uw negen jaar steeg het vertrouwen in de rechtspraak met 8,5 procent, blijkt uit CBS-cijfers. Hoe kan dat?

„Ik zie op zitting regelmatig mensen die het gevoel hebben dat ze vastlopen. Als je als rechter een luisterend oor biedt, snapt waar het over gaat, geeft dat vertrouwen. Bejegening is heel belangrijk, daar besteden we veel aandacht aan. Alle rechters, maar ook telefonisten en bodes, begrijpen dat voor de meesten contact met ons eenmalig is, dat ze daarom gespannen zijn.

„Verder investeren we veel in de toegankelijkheid van rechtspraak en de doorlooptijden van zaken. Ik ben blij en trots dat het vertrouwen groot is en dat de onafhankelijkheid van de rechter in Nederland niet ter discussie staat. Dat mensen weten: die rechter is onafhankelijk, als die de knoop doorhakt, zal het zo zijn.”

Is Rotterdam in die negen jaar een veiligere stad geworden?

„De criminaliteit is afgenomen. Het aantal strafzaken ook. En dat is goed, in die zin is het veiliger. Máár: verdachten worden jonger en gewelddadiger, zien we. Waar jongeren vroeger vochten met de blote vuist, dragen ze nu een mes. Als kinderrechter vind ik dat ontzettend zorgelijk. We horen moeders die hun kinderen fouilleren voor ze de deur uit gaan.”

Onlangs diende de zaak tegen de 15-jarige jongen die ervan wordt verdacht de 15-jarige Joshua uit Beverwaard te hebben doodgestoken. Ook Joshua droeg een mes, bleek later. „Dus het had ook andersom kunnen zijn. Dat is het zorgelijke.”

Als u zo’n zaak voorzit, wat hoort u dan van die jongens?

„Daar kan ik weinig over zeggen. In het algemeen: jeugdrecht is erop gericht herhaling te voorkomen en de jongere weer op het rechte pad te krijgen. Ter illustratie: ik was één van de rechters in de zaak van de brand in het Plaswijckpark. Na afloop dachten wij, en ook de mensen van Plaswijckpark: het komt wel goed met die jongens. Dat streef je na.”

Waarom denken jullie dat het goed komt?

„Het was eigenlijk een uit de hand gelopen kwajongensstreek. Fikkie stoken met kerstbomen. Ook de jongens schrokken daar zo van, dat ze zich inmiddels echt realiseren dat ze dat niet moeten doen.”

De Lange: „Met name de moord op Derk Wiersum had enorme impact. Als togadragers waren we allemaal geraakt.” Foto Andreas Terlaak

Is de Rotterdamse rechtspraak veranderd?

„Met de inhoud van zaken bemoei ik me natuurlijk niet, ik zie wel dat zaken steeds complexer zijn geworden. Dat vergt veel van de organisatie. We hebben ook veel aandacht voor klare taal gekregen. Dat vind ik ook als rechter en als bestuurder heel belangrijk. Ik wil ook geen managementjargon horen.”

Hoe werd het complexer?

„Deels doordat we steeds meer grote zaken hebben, met meer dan tien verdachten, twintig behandeldagen. Dat zijn bijvoorbeeld drugsgerelateerde zaken, of terrorismezaken. Maar niet alleen. Vroeger kenden we de term ‘megazaken’ alleen voor het strafrecht, inmiddels gebruiken we het ook voor handelszaken en bestuursrechtelijke zaken. De zaken worden groter en ingewikkelder, door een steeds complexer wordende samenleving vanwege de digitalisering, of door EU-wetgeving die erom vraagt meer ter zitting te bespreken. Dat vergt een andere aanpak.

„Tegelijkertijd is het aantal kleine zaken afgenomen, dat is een landelijke ontwikkeling die al voor mijn tijd begon. Omdat het Openbaar Ministerie zelf strafzaken mag afdoen [met een strafbeschikking, sinds 2008]. En omdat de griffierechten voor bijvoorbeeld kantonzaken [kleinere zaken waarbij een advocaat niet verplicht is] een tijd lang zo hoog waren, dat kleine zaken niet meer loonden om voor de rechter te brengen.”

Wat betekent dat voor Rotterdam?

„Aan de ene kant hebben we, gegeven die toegenomen complexiteit, gekeken naar de organisatie. Rechters specialiseren zich in toenemende mate, bijvoorbeeld in maritieme zaken of cyberzaken. En we hebben meer oog voor planning en regievoering om te zorgen dat het behapbaar blijft. Maar het is lastig, ik merk dat het knelt. Alles is behoorlijk efficiënt georganiseerd, maar we hebben gewoon meer rechters en juridisch medewerkers nodig, merken we.”

Hoeveel meer?

„We hebben ruim tweehonderd rechters in Rotterdam, en hebben er zonder meer twintig extra nodig. Toegegeven: dat is behoorlijk. We halen al mensen met heel veel ervaring binnen, van goed niveau. Maar als je van advocaat de stap maakt naar rechter, moet je een nieuw vak leren. Dat kost tijd en geld. De derde staatsmacht is op de totale rijksbegroting ongeveer een miljard, waarvan ook nog twintig procent via griffierechten binnenkomt. Dat mag wel wat meer. Zéker tien procent extra, om te kunnen uitbreiden in rechterscapaciteit.”

Waarom moet de rechtspraak toegankelijker worden?

„Het houdt ons maatschappelijk relevant. Als een zaak ingewikkeld is om te starten, lang duurt en veel kosten met zich meebrengt, zijn burgers terughoudend om een zaak aan de rechter voor te leggen en kunnen ze denken: laten we het anders organiseren. Als procedures snel en toegankelijk zijn, kunnen we voorkomen dat zaken escaleren. De kantonrechter of kortgedingrechter kan heel snel juridische knopen doorhakken, voordat het helemaal in de prut gedraaid is.”

Gebeurt er genoeg op dat gebied?

„Wat mij zorgen baart: ik hoor in discussies hierover veel over ‘toegang tot het recht’. Maar in artikel 17 van de Grondwet staat toegang tot de recht-er! Niemand kan van de rechter worden afgehouden die de wet hem toekent.”

Wat is het verschil?

„Ga naar een juridisch kantoor op de hoek, en je hebt toegang tot het recht. Dat is wezenlijk anders dan toegang tot de onafhankelijke rechter, de derde staatsmacht, waarvan je weet dat die goed is opgeleid en van kwalitatief hoog niveau. In die toegang is de advocatuur een belangrijke schakel. Het is belangrijk dat de sociale advocatuur voldoende geld krijgt. Die is echt nodig om toegang tot de rechter te bieden. Dat verdient blijvend aandacht.

„En: de griffierechten zijn voor kleine zaken écht te hoog. Ze zijn onlangs verlaagd, maar moeten nóg lager.”

Jullie proberen ook bij te dragen aan oplossingen van problemen. Hoe?

„Wij zien bijvoorbeeld veel mensen met problematische schulden. De schuldeiser heeft recht op de vordering als het toewijsbaar is. Dus we vonnissen gewoon. Maar als blijkt dat we diegene volgende week weer zouden kunnen zien, met een nieuwe onbetaalde rekening, dan kan de rechter tegenwoordig vragen: ‘Heeft u meer schulden?’ ‘Ja.’ ‘Komt u daar ooit nog uit?’ ‘Nee.’ ‘Zal ik onze schuldenfunctionaris bellen?’ Dat is een neventaak van de juridisch medewerkers die buiten de zitting om in gesprek gaan en contact leggen met de schuldhulpverlening.”

Zodat diegene er iets aan heeft voor de rest van zijn leven?

„Ja. We willen de rechtspraak zo inrichten dat het effectief is, dat mensen er wat aan hebben. Het gaat om die maatschappelijke relevantie. Uiteindelijk is iedereen erbij gebaat om door die schulden heen te komen. Daar dragen wij graag aan bij.”

Klinkt niet als een taak van de rechtbank.

„Je kunt ook zeggen: we zien het probleem en wij zijn in staat iemand te koppelen aan schuldhulpverlening, omdat we daar afspraken over hebben met de gemeente. Als het project dan eenmaal loopt is het vrij eenvoudig, terwijl we ondertussen ook gewoon vonnissen.”

Welk effect had de moord op Derk Wiersum en Peter R. de Vries in Rotterdam?

„Met name de moord op Wiersum had enorme impact. We hadden de ochtend erna een bijeenkomst op de rechtbank met rechters, officieren en advocaten. Als togadragers waren we allemaal geraakt. Tegelijkertijd gaf het een gevoel van: wij samen stáán voor de rechtstaat. En we blijven dat doen. Dat was goed om te merken. Maar het is een gegeven dat er sindsdien meer gevoelens van onveiligheid zijn.”

Wat kunnen jullie met die gevoelens?

„Daar treffen we maatregelen voor, maar – zoals dat gaat met veiligheidsmaatregelen – die hangen we niet aan de grote klok. De gevoelens van onveiligheid komen ook door sociale media, waar mensen soms uitlatingen doen die heel naar zijn. Dan kun je denken: het zijn maar sociale media, maar je weet niet wie erachter zit. En je weet niet welk effect het heeft op anderen. Dus als het bedreigend is, doen we aangifte.”

Beveiligen jullie rechters?

Stilte. „Als dat nodig is wel.”

Komt een bedreiging nu meer binnen?

„Ja. De toon van het debat is bepaald scherper geworden, ook in de politiek. Zij zouden daarin een beter voorbeeld moeten geven. Mensen kijken naar gezagsdragers. We hebben als instituties een voorbeeldfunctie.”

