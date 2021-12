Verkoopverbod op sigaretten in Nieuw-Zeeland moet voor rookvrije generatie zorgen

Sigarettenreclames verschijnen in Nieuw-Zeeland al sinds de jaren zestig niet meer op de televisie en radio, en wie in het land een pakje wil kopen betaalt er omgerekend een slordige 25 euro. Toch maakte Ayesha Verrall van het Nieuw-Zeelandse ministerie van Volksgezondheid donderdag de invoering van een nieuwe wet bekend, die de verkoop van sigaretten volledig moet uitdoven. Het doel: een rookvrije generatie creëren.

Vanaf 2025, als de huidige generatie 14-jarigen 18 jaar oud wordt, gaat de minimum leeftijd voor het kopen van sigaretten jaarlijks met een jaar omhoog. In theorie betekent dit dat in 2070 de dan 80-jarigen de laatste mensen zijn die sigaretten kunnen kopen in Nieuw-Zeeland, maar de bedoeling is dat al in 2025 minder dan 5 procent van de bevolking nog rookt. Andere nieuwe maatregelen: de hoeveelheid nicotine in tabaksproducten gaat sterk omlaag en steeds minder winkels mogen sigaretten verkopen.

Vroegtijdig overlijden

De wetgeving is nodig, zegt Verrall. Roken is ondanks eerdere maatregelen in Nieuw-Zeeland nog altijd een van de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaken in het land. Jaarlijks overlijden zo’n 5.000 inwoners vroegtijdig vanwege roken of meeroken, op een bevolking van 4,8 miljoen. Daarnaast beginnen juist vooral Nieuw-Zeelanders tussen de 18 en 24 met roken. Premier Jacinda Ardern staat achter de nieuwe wet. „De helft van degenen die eraan begint, sterft aan de gevolgen ervan”, aldus de premier.

De nieuwe wet in Nieuw-Zeeland is weliswaar ingrijpend, maar niet uniek. In het Aziatische land Bhutan mogen helemaal geen sigaretten worden verkocht. Ook Zweden heeft een uitgesproken wens om in 2025 rookvrij te zijn. Dat doet het Scandinavische land onder meer met een rookverbod op treinstations en in speeltuinen.