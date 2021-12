Uitgever in de schaduw van de Tweede Wereldoorlog

Hij had zijn boeken al netjes opgeruimd. De eerste drukken uit zijn vaders Exil-bibliotheek, 350 banden uit en over de jaren dertig en veertig, stonden klaar om naar Berlijn te verhuizen. Werken van Heinrich Mann, Joseph Roth, Arnold Zweig, Thomas Mann. Als geschenk van „Vater und Sohn an die Heimat-stadt”, zei hij dit voorjaar in een interview met NRC; een geschenk aan het Exil-museum dat daar wordt gebouwd. Veel planken in zijn huis aan de Herengracht zijn leeg, de leuningen van zijn fauteuil versleten.

Tot vlak voor zijn overlijden op woensdagochtend was Andreas Landshoff (91) bezig met zijn erfenis. Als uitgever en als getuige van de nazitijd in Berlijn. Zijn bibliotheek is niet zomaar een unieke verzameling, ze is een herinnering aan het goede Duitsland van dichters en denkers; kritische geesten in de traditie van Goethe, Schiller, Schopenhauer en Nietzsche die voor de nazi’s moesten vluchten. Zijn vader/uitgever Fritz Landshoff, zei hij, was zo’n Dichter und Denker.

Schaduw van vader

Hoe erudiet en succesvol Andreas Landshoff ook was, hij leefde altijd met het idee dat zijn plaats in de schaduw van zijn vader was. Terwijl hij als schooljongen nog geloofde in de ‘Endsieg’, vluchtte zijn Joodse vader in 1933 naar Amsterdam om samen met Emanuel Querido in Duitsland verboden Duitse en Oostenrijkse literatuur uit te geven. De boeken van Querido Verlag vormen een literair monument van de eerste orde.

Andreas leefde in het Derde Rijk bij zijn moeder en stiefvader. Ruth Hellberg was in de jaren twintig een gevierd actrice in bohemien Berlijn, waar ze de kinderen van Thomas Mann ontmoette, verliefd werd op actrice Pamela Wedekind en daarna op Fritz Landshoff. In 1930, het jaar dat Andreas werd geboren, beleefde zijn moeder met zes tot acht premières per seizoen het hoogtepunt van haar carrière.

Ze trouwde in 1934 met filmregisseur Wolfgang Liebeneiner, die onder Hitlers bewind directeur werd van de UFA filmstudio’s, het Hollywood van Europa. Zijn moeder maakte in de nazitijd twaalf speelfilms.

„Ze waren geen nazi’s, maar ook geen helden”, onderstreepte Andreas Landshoff. Hij somde de talloze keren op dat zij vervolgde collega’s, vrienden en buren hadden geholpen.

Pas na de oorlog hoorde Landshoff dat zijn vader Joods was, en dat hij daarom was gevlucht. ,,En dat ik dus half Joods was. Zeer verwarrend.”

Naar Amsterdam

Andreas Landshoff koos hetzelfde beroep als zijn vader. Hij ging in de leer bij Duitse uitgevers en vertrok ook naar Nederland om samen met zijn vader vertaalde Amerikaanse kunstboeken uit te geven. Hij kreeg drie zoons, de laatste met actrice en zangeres Yoka Berretty, met wie hij in 1960 trouwde. Van haar dochter werd hij stiefvader.

Toen het interview in juni in de krant verscheen, complimenteerden zijn vrienden hem, de man die altijd ruimte aan anderen gaf. „Eindelijk heb je durven spreken.” Maar zelf was hij ontevreden. „Ik wilde dat het helemaal over mijn vader zou gaan”, zei hij. ,,Moet je kijken, mijn foto is groter dan de zijne.”

Tegen zijn uitgeversvrienden Engel Verkerke en Jaco Groot, die hij jarenlang elk weekend trof in een Amsterdams café, zei hij dat hij op zijn graf wilde zetten: ‘Ik had nog zoveel willen lezen’.