SEPA Green Energy als vierde bedrijf failliet vanwege hoge energieprijzen

SEPA Green Energy is het vierde bedrijf in korte tijd dat vanwege de hoge energieprijzen failliet gaat. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) maakte donderdag bekend de vergunning van SEPA te hebben ingetrokken. De curator heeft tot 22 december om een bedrijf te vinden dat de 21.000 klanten van SEPA kan overnemen. Als dat niet lukt, worden de klanten per 5 januari verdeeld over de marktpartijen, waarna ze na een opzegtermijn van dertig dagen zelf een nieuwe leverancier zouden kunnen zoeken. In de tussentijd krijgen de klanten, waaronder een aantal grootverbruikers, van SEPA wel gas en elektriciteit geleverd.

SEPA raakte in acute financiële problemen, omdat het de inkoop van energie liet regelen door Anode Energie, dat vorige week ook failliet is verklaard. Met het faillissement van Anode verloor SEPA zijn inkooppositie. Oprichter Eric van Teeffelen van Anode sprak eerder tegenover persbureau ANP de verwachting uit dat bedrijven als SEPA het moeilijk zouden kunnen krijgen. Eerder gingen ook Welkom Energie en Enstroga failliet vanwege de stijgende energieprijzen. Aan het faillissement van Allure Energie, afgelopen maand, lag niet de stijging van de energieprijzen, maar een conflict tussen aandeelhouders ten grondslag.

De gas- en elektriciteitsprijzen stegen het afgelopen najaar sterk. Het relatief koele voorjaar leidde er in Europa toe dat de gasvoorraden minder werden aangevuld. Ook het economisch herstel na het begin van de coronacrisis, de duurdere emissierechten en de aanstaande sluiting van het Groningerveld werkten prijsopdrijvend.

