In het Witte Huis zit Joe Biden de virtuele Summit for Democracy voor. Amerika is voorzitter van de Summit for Democracy en heeft 110 landen uitgenodigd deel te nemen. President Biden hoopt met zijn Democratietop van 9 en 10 december de democraten in de wereld nieuw elan te geven. Die kunnen wel wat steun gebruiken na de magere jaren onder zijn voorganger Trump, waarin autocraten de wind vol in de zeilen hadden.