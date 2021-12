Mees List: ‘Soms zitten we wel vier of vijf uur aan de lijn’

‘Als je vijf dagen in de week ’s avonds werkt, waaronder de vrijdagavond en de zaterdagavond, is het nogal moeilijk een sociaal leven te onderhouden met normale mensen: je vrienden van vroeger die wekkers zetten en forenzen en kinderen naar school brengen. Die vrijmibo’s houden en misschien doordeweeks eens naar een voorstelling gaan – al dat soort dingen waaruit ik denk dat het kantoorleven bestaat. Gooi daar een verhuizing naar het buitenland bij en je raakt nog verder verwijderd van je geliefden.

„In mijn vak hecht je snel aan de mensen van je team, omdat je voortdurend onder hoge druk samenwerkt. Maar buiten het werk om nieuwe mensen ontmoeten: dat gaat niet zo makkelijk. Dus is het fijn om nog wat contact te hebben met het thuisfront.

„Ik heb hier een abonnement op De Groene Amsterdammer: dat houdt me verbonden met de Nederlandse intellectuele scene. In realiteit is het trouwens meer het omgekeerde van kicks voor niks, want het kost me klauwen vol geld, en vervolgens ligt hier dus een stapel van tien ongeopende nummers op tafel. Na een twaalfurige dienst kijk ik toch vaak gewoon een paar afleveringen Seinfeld, in plaats van een artikel van acht bladzijden te lezen over het coronabeleid van een demissionaire premier in een land waar ik niet meer woon.

„Goed, wat wel werkt is bellen. Nooit videobellen, want dan raak je afgeleid door je eigen ijdelheid, door hoe je erbij zit, door hoe die ander erbij zit – heel irritant. Gewoon bellen, met oortjes in. Je merkt dat door WhatsApp er steeds minder wordt getelefoneerd – vooral de nieuwe generatie houdt er niet meer van – maar het is zó fijn. Hoe vaker je iemand spreekt, hoe meer je elkaar te zeggen hebt. Gesprekken kunnen gaan over Grote Belangrijke Zaken, maar net zo goed over helemaal niks.

„Ik hield vroeger al van lang aan de telefoon zitten, en dat lange bellen kreeg een comeback toen een vriendin van mij naar Frankrijk verhuisde. Die belde dan als ze bijvoorbeeld lang in de auto zat. Nog steeds zitten we soms wel vier of vijf uur aan de lijn. Dan heb ik ondertussen de was gedaan, ben ik naar de supermarkt gelopen, heb ik de boodschappen gedaan, de was opgevouwen, de afwas uitgeruimd, gekookt, gegeten, mijn teennagels geknipt. Al die dingen waar je in je eentje totaal geen zin in hebt, worden bijna therapeutisch als je aan de lijn zit. Een beetje zoals je vroeger eindeloze krabbels maakte op het notitieblok naast de huistelefoon.

„Als ik met mijn vader aan de lijn zit wordt hij he-le-maal gek van het lawaai van de afwas, dus je kan dit trucje niet bij iedereen uithalen: als ik met hem bel, ga ik op de bank zitten en kan ik hooguit wat wollen truien stoppen, dat maakt tenminste geen geluid. Hij woont in Amerika, we hebben elkaar de afgelopen twee jaar nauwelijks kunnen zien. Daardoor ontstond er een hele vaste structuur in ons gebel: elke week reserveer ik een van mijn vrije avonden om bij te praten.

„We zijn allebei nogal breed van stof en zo duurt een gesprek makkelijk anderhalf uur. Over het dagelijks leven en alles waar we mee zitten, maar ook over boeken, filosofie, kunst en politiek. Heel erg leuk. We hebben in de afgelopen jaren nog nooit zoveel vast contact gehad als nu per telefoon.”

Mees List (37) is sommelier van het beste restaurant van de wereld, Noma, in Kopenhagen.