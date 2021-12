‘Slavernij is óók een cultureel fenomeen, iets waar mensen status aan ontleenden’

De stilte duurt lang, heel lang. Veertig seconden. Zo lang heeft Karwan Fatah-Black nodig om te antwoorden op een vraag waarover hij zonder twijfel al vaker heeft nagedacht. Het is namelijk de kern van zijn nieuwe boek dat net is verschenen: Slavernij en beschaving. Geschiedenis van een paradox. Daarin schrijft hij dat er ‘een nieuw verhaal’ nodig is over het Nederlandse slavernijverleden. De vraag was of hij de kern van dat verhaal kan samenvatten. Een paar keer lijkt hij iets te gaan zeggen. En dan antwoordt hij uiteindelijk in één zin: „We zouden alle bijdragen aan de afschaffing van de slavernij moeten vieren, in plaats van een verhaal van westerse zelfoverschatting te vertellen.”

Voor de goede verstaander is het een zin vol controverse. Praten over het slavernijverleden is nog steeds moeilijk, schrijft Fatah-Black al op de eerste bladzijde van zijn boek. ‘Waarom is het zo’n hot issue en worden mensen nerveus als het besproken wordt’, vraagt hij zich af. Tijdens dit gesprek – via Zoom – kiest de historicus zijn woorden dan ook zorgvuldig. Dat weerhoudt hem er niet van soms stevige taal te gebruiken in de richting van collega’s, met name de (emeritus) hoogleraren Henk den Heijer en Piet Emmer. In hun publieke uitingen ‘schuwden zij de leugen niet’, schrijft Fatah-Black. Den Heijer was een van zijn promotoren, Emmer zat in zijn promotiecommissie. Ze waren verbonden aan de Leidse universiteit, waar Fatah-Black ook werkt.

In een opinieartikel in Trouw schreef Den Heijer fel: ‘De polarisatie in de samenleving rondom het koloniale verleden, slavernij en racisme neemt hand over hand toe. Grote woorden als racist, fascist en landverrader worden niet geschuwd, helaas niet alleen door radicaal-links en radicaal-rechts maar ook door sommige historici in krantenartikelen in tweets.’ Aanleiding was een interview met Fatah-Black (die genoemde woorden overigens niet gebruikte). Met zijn collega Den Heijer heeft hij nog wel contact, maar dat is „moeizaam”.

Om te begrijpen wat hier aan de hand is moet meer worden verteld over het boek. Dat is in de eerste plaats een beknopte geschiedenis van de slavernij, in de oudheid, en daarna in de islamitische wereld en in de christelijke wereld. Maar het gaat vooral ook over hoe er nu in Nederland naar die slavernij gekeken wordt. Om dat duidelijk te maken heeft Fatah-Black het over een Groot Verhaal: het verhaal dat lange tijd dominant was als het ging over het slavernijverleden en dat nu door sommigen – ten onrechte – nog wordt aangehangen. Dat gaat zo: de westerse beschaving is in essentie anti-slavernij, want de westerse beschaving is gericht op vrijheid. Die paar eeuwen transatlantische slavenhandel zijn een aberratie in de geschiedenis. En dat de slavernij na die paar eeuwen werd afgeschaft is een westerse verdienste, want het waren vooral de abolitionisten in Europa die daarvoor zorgden. Slavernij is natuurlijk slecht, maar het is ook iets van het verleden. „Het gebeurde overzee, en het was vooral een economische, juridische aangelegenheid”, zegt Fatah-Black.

U ziet een verband met de arbeidsomstandigheden bij de bouw van voetbalstadions voor het WK in Qatar. Wat is dat verband?

„Er wordt vanzelfsprekend gedacht: als wij iets gaan doen, dan is het goed. Het is misschien wel slavernij, maar als wij daar langs gaan dan kan dat niet leiden tot meer slavernij, dan moet dat wel leiden tot een verbetering van arbeidsomstandigheden. Wij zijn de good guys. Die denktrant vind ik erg lijken op de manier waarop slavernij vaak werd goedgepraat in de negentiende eeuw. Toen werd gezegd: het is allemaal heel ernstig in Afrika, en misschien ook wel op die plantages, maar het is beter als wij daar bij zijn. Ik vind die twee manieren van naar de wereld kijken heel erg op elkaar lijken.”

Zit er niet ruim anderhalve eeuw tussen het WK in Qatar en de afschaffing van de transatlantische slavenhandel?

„Ja. Maar ik denk dat we de vanzelfsprekendheid van de eigen superioriteit en goede bedoelingen van generatie op generatie doorgeven.”

De ideeën bestaan langer dan het systeem?

„Precies.”

Het gaat dus niet alleen om een economisch systeem, maar ook om de ideeën erachter. Emmer en Den Heijer schreven in boeken die eerder dit jaar verschenen: het economische belang van de slavenhandel viel wel mee. Dan zijn jullie het op dat punt toch eens?

„Nee, onderzoek laat zien dat de slaveneconomie veel meer verweven was met allerlei aspecten van de economie.”

Doet het er eigenlijk toe hoe groot dat economische belang was? Slavernij is toch gewoon verwerpelijk?

„Dat is mijn punt, slavernij is meer dan een middel tot uitbuiting. Het is óók een cultureel fenomeen, dat gaat over eigenaarschap. Het was iets waar mensen status aan ontleenden. Iets wat effect had op het idee dat mensen hadden over hun plaats in de samenleving. Zelfs als mensen misschien geen slaven in de buurt hadden, in het moederland.

„Als je het culturele belang van dat eigenaarschap wilt ontkennen, begin je in Nederland met het ontkennen van het economische belang. Door te zeggen ‘het was economisch onbelangrijk’ sluit je de mogelijkheid af dat het een culturele en sociale relevantie had.”

In Slavernij en beschaving schrijft Fatah-Black: ‘Om de unieke band tussen het Westen en de transatlantische slavernij te ontkennen wordt soms de indruk gewekt dat Europese landen slechts tegen wil en dank bij deze slavenhandel betrokken raakten en hier bovendien vroegtijdig een einde aan maakten.’ Vervolgens citeert hij Emmer die schreef: ‘Zonder slaven uit Afrika zou er niet voldoende arbeid voor de plantages beschikbaar zijn’.

Daarmee stelt Emmer toch niet dat Europeanen tegen wil en dank bij de slavenhandel betrokken raakten?

Fatah-Black begint een zin. Denkt even na. En zegt dan: „Misschien had ik een ander citaat moeten kiezen. Maar dat is toch de verhaallijn die er in zijn analyse zit, als het gaat over Ghana, de Goudkust: we kwamen daar voor het goud. En de Ashanti hadden slaven. Om in die de goudhandel mee te kunnen doen moest er wel worden meegedaan aan die slavenhandel. En toen gingen de Indianen dood en was slavernij jammer genoeg de enige oplossing.”

Een van de twistpunten met uw collega’s Emmer en Den Heijer gaat over de afschaffing van slavernij. U hecht in dat verband veel belang aan de opstand op Saint-Domingue, het huidige Haïti, waar slaafgemaakten in 1791 de slavernij afschaften. Uw critici zeggen dat het vooral de abolitionisten in een Europa waren die de slavernij afschaften. Is geschiedenis niet altijd een samenspel van factoren?

„Dat is het ook. Waar het mij om gaat is dat die opstand überhaupt genoemd wordt. Maar het verhaal is altijd: de Britten hebben de slavenhandel in 1808 afgeschaft. Dat is gewoon niet het hele verhaal. Het is wel een fijn verhaal natuurlijk, maar het leidt tot een soort overschatting.”

Is dat het: het gaat uiteindelijk om identiteit? Om de vraag: wie zijn wij?

„Ja, en daar had ik dus misschien niet aan moeten komen. Maar ik kon het niet laten.”

‘De publieke interventies van mijn collega’s passen naadloos in het vertoog van Wilders, Verdonk en Baudet’, schrijft u. Was u niet bang Emmer en Den Heijer daarmee in de hoek van extreem-rechts te plaatsen?

„Dit gaat specifiek over opiniestukken die ze schreven in 2019. Daarin zaten ze de boel echt op te stoken. Door te suggereren dat Nederlandse instituties als het Mauritshuis zijn overgenomen door activisten. Door te zeggen dat luisteren naar een minister die vraagt om meer aandacht voor vrouwen en schaduwzijden in de canon van de Nederlandse geschiedenis, hetzelfde is als meewerken met het bezettingsregime – letterlijk. En door te zeggen dat een monument een beschuldiging is.”

Fatah-Black doelt op het monument ter herdenking van de afschaffing van de slavernij in Hoofddorp, waarover Emmer en Den Heijer in Elsevier schreven: ‘Maar waarom heeft de gemeente Haarlemmermeer afgelopen jaar een slavernijmonument geplaatst? Ten tijde van de slavernij was daar een meer, een watervlakte? Hoe “schuldig” is een meer? Moeten er ook slavernijmonumenten in de Noordoostpolder en de Wieringermeer worden geplaatst – of erger nog, in zee?’

Fatah-Black gaat verder: „Dat monument staat daar omdat daar nazaten van slaafgemaakten wonen die dat belangrijk vinden. Kritiek op instituties vind ik op zich geen probleem. Maar als je de suggestie wekt dat postkoloniale migranten een cultuurverwoestende kracht zijn, en je de eisen en wensen van die mensen niet serieus wil bespreken, dan is dat volgens mij polariserend en ophitsend. Op een manier die ik ook zie bij Rita Verdonk die zegt: ‘geen slavernijmonument meer’, Geert Wilders die zegt dat de tijd dat de Nederlandse vlag over de wereldzeeën waaide een goede tijd was en bij Baudet die bloemen legt bij het graf van Pieterszoon Coen. Ik zie daar geen ruimte tussen.”

Is er een moment geweest waarop u dacht: nu draag ik zelf ook bij aan de polarisatie?

„Nee. Maar ik heb dit hoofdstuk wel heel vaak geschrapt. Uiteindelijk vond ik het toch belangrijk dat het nu een keer is gezegd door een vakgenoot.”

Emmer en Den Heijer stellen ten onrechte dat Johan Maurits van Nassau-Siegen, de naamgever van het Mauritshuis, niet in slaven handelde, schrijft u. ‘Bij hun aanval op het Mauritshuis schuwden beide historici de leugen niet’. Waarom schreef u niet gewoon: mijn collega’s vergisten zich?

„Dat is gezegd. Ze zijn gewezen op hun fout, maar ze trekken zich daar niks van aan. En die artikelen die ze schreven waren gericht tegen mij. Ik werd aangesproken als activist, mijn plek als onderzoeker, wetenschapper, vakgenoot werd ontkend. Is dit dan de beste manier om te antwoorden? Ik weet het niet. Maar er moest wel een keer een antwoord komen.”

Verkondigen degenen die het slavernijverleden bagatelliseren ondertussen geen minderheidsstandpunt? Er is bijna geen gemeente meer in Nederland die geen onderzoek heeft ingesteld naar haar slavernijverleden.

„Zeker, het is aan het schuiven. Ik vind dat heel goed te zien aan de manier waarop er over de gouden koets gepraat wordt. Van ‘niet durven uit te spreken dat er een probleem was met die koets’ naar de situatie waarin de koning hem voor een tentoonstelling in een museum zet en zegt: nou, ga daar maar eens over praten. Dat is in tien jaar gebeurd en dat is een enorme verschuiving.”

Historicus Karwan Fatah-Black (Amsterdam, 17 april 1981) is sinds 2015 universitair docent aan de Universiteit Leiden. Zijn proefschrift ging over de handel vanuit Suriname. In juni 2020 hield hij de jaarlijkse Keti Koti Lezing. Hij werkte in dat jaar ook mee aan de nieuwe Canon van Nederland. Eerder publiceerde Fatah-Black onder meer Sociëteit van Suriname, 1683–1795. Het bestuur van de kolonie in de achttiende eeuw en Eigendomsstrijd. De geschiedenis van slavernij en emancipatie in Suriname.