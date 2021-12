Simone Weil wilde de wereld verbeteren, maar ging te vroeg dood

‘Ooit hebben wij Fransen de principes van 1789 de wereld ingestuurd. Maar wij doen er verkeerd aan om ons daarop voor te staan. Want noch toen noch sindsdien hebben wij in die geest weten te denken of die principes in praktijk weten te brengen. De herinnering daaraan zou ons eerder tot bescheidenheid moeten stemmen.’

Het zijn vermanende woorden die de Franse filosofe Simone Weil in 1943 schrijft vanuit Londen. Als lid van de beweging France combattante, onder leiding van generaal De Gaulle, maakt ze deel uit van het verzet. Alleen, niet zoals ze het zich aanvankelijk had voorgesteld. In plaats van de Duitsers aan het front te bestrijden moet zij, opgescheept met een kantoorbaantje, vanaf de zijlijn toekijken. Voor iemand die, na haar studie filosofie, in socialistische tijdschriften schreef, vakbondswerk verrichtte, als ongeschoold arbeider in fabrieken werkte en had gestreden in de Spaanse Burgeroorlog, was deze situatie ronduit frustrerend.

Naoorlogse samenleving

Wat ze wel kon doen was haar pen ter hand nemen om zo een toekomst voor haar land te schetsen. Want waarvoor werd er gestreden? En wat voor een soort samenleving zou Frankrijk na de oorlog moeten worden?

In haar laatste essays, waarvan er nu drie zijn gebundeld in het boekje Waar strijden wij voor? probeert Weil hier een antwoord op te formuleren. Niet op een praktisch, maatschappelijk niveau, maar door te kijken naar wat de mens, van binnenuit, drijft. Weil (1909-1943), die zich als agnosticus vanuit het jodendom verdiepte in de christelijke mystiek, richt zich in eerste instantie op de hoge ethische waarden van de ziel. De moderne mens heeft het bestaan hiervan verworpen en is daarmee veraf komen te staan van ‘het werkelijke’ en ‘het zuivere goede’. Willen we streven naar een betere samenleving, dan moet er iets zijn ‘dat een bevolking op natuurlijke wijze en uit de grond van zijn hart kan liefhebben, en dat vanuit zijn eigen verleden, zijn traditionele idealen en verlangens, en niet door suggestie, propaganda of import van elders.’

In Frankrijk zijn volgens haar dan ook de republiek, het algemeen kiesrecht en onafhankelijke vakbonden absoluut noodzakelijk. Maar zonder ‘een vernieuwing in de manieren van leven, in een creatieve aanpak van de sociale problematiek en een opwelling van nieuwe ideeën zullen wij geen vrijheid, gelijkheid en broederschap vinden’, aldus Weil.

Lees ook: De filosofe die koos voor een leven als fabrieksarbeider

Toch had ze daar, terwijl de oorlog voort woedde, maar weinig vertrouwen in. Moreel gezien, schrijft ze, ‘zijn de mensen in hun geheel zo ziek geworden dat ze alleen nog maar als door een wonder kunnen genezen.’

Het zijn sombere woorden, zeker voor wie zich realiseert dat Weil in augustus van dat jaar, op 34-jarige leeftijd, eenzaam in een sanatorium in Kent overlijdt aan de gevolgen van verwaarloosde tuberculose. Haar werk – waaronder het omvangrijke manuscript L’enracinement (‘De verworteling’) dat in 1949 onder auspiciën van Albert Camus werd uitgegeven en volgend jaar in vertaling bij uitgeverij IJzer verschijnt – werd postuum gepubliceerd. Wie haar essays in deze bescheiden bundel leest, proeft ook de eenzaamheid van die laatste maanden. De teksten geven de indruk van iemand die geheel in haar eigen gedachten zit opgesloten, de taal die ze bezigt is lang niet altijd even toegankelijk.

Lees ook over de roman De Pest van Camus: Schreeuwen tegen de leegte

Dwangmatig

Op het dwangmatig af lijkt Weil alle aspecten van het mens-zijn in relatie tot zijn geknakte positie in de wereld te willen verhelderen. Soms klinkt haar toon zelfs aanmatigend, alsof zij alleen van bovenaf de wereld observeert en haar lezers uitlegt ‘hoe het echt zit’. Zo meent zij dat arbeiders, die zijn blootgesteld aan vernederend werk, nauwelijks in staat zijn om hiertegen in protest te komen. ‘Dat gevoel is (…) wel aanwezig, maar zo vaag dat het door hen zelf nauwelijks opgemerkt wordt.’ Dat klinkt als een observatie vanuit de ivoren toren maar Weil, die zichzelf in een alwetende positie plaatst, redeneert hier dan ook vanuit een metafysisch niveau. De filosofie van Plato indachtig, meent Weil dat het voor ieder mens nauwelijks mogelijk is het geluid van de ‘eigen ziel’ te horen. Dit wordt ook continue verstoord door aanspraken, eisen en vorderingen die de mens van buitenaf opgelegd krijgen. Zo noemt ze de moderne fabriek ‘het toppunt van verschrikking’. ‘Ieder mens wordt daar voortdurend belaagd door de tussenkomst van eisen van buitenaf; tegelijkertijd staat de ziel in de kou, is in nood en verlaten. De mens heeft een warme stilte nodig, maar krijgt een ijskoud lawaai.’ Dat zijn nog altijd ware woorden voor wie nu kijkt naar de moderne mens die in de informatie-economie door aanhoudende prikkels van buitenaf steeds vaker de stilte moet missen.

Maar nog belangrijker is, zoals Jan Mulock Houwer in het korte nawoord van dit boekje schrijft, dat de mens, geïnspireerd door het besef van het hoge waardenniveau van de ‘andere wereld’, uiteindelijk tot zelfverbetering kan komen. De hooggestemde kernwaarden uit die wereld zouden wel eens kunnen dienen voor een nieuwe grondwet en een nieuwe samenleving. Hoe dat te bereiken, dat beschrijft Weil in het essay, getiteld ‘Studie voor een verklaring van de verplichtingen tegenover de mens’. Daarin beschrijft zij nauwkeurig alle behoeften van de menselijke ziel. Een verheven, maar ook ontroerend betoog dat ons doet realiseren dat we nog altijd ver verwijderd zijn van de idealen van 1789.



Simone Weil: Waar strijden wij voor? Over de noodzaak van anders denken. IJzer, 108 blz. € 16,50 Waar strijden wij voor? Over de noodzaak van anders denken. IJzer, 108 blz. € 16,50 ●●●●●