Rutte IV: geld voor leraren en huizen

De formerende partijen van Rutte IV willen de loonkloof tussen leraren in het primair en voortgezet onderwijs dichten door het salaris van leraren in het primair onderwijs te verhogen. Ook willen VVD, D66, CDA en ChristenUnie plannen uit het Nationaal Programma Onderwijs, het miljardenplan dat tijdens de coronacrisis werd opgezet om onderwijsachterstanden te verkleinen, permanent maken.

Ingewijden melden aan NRC dat over deze plannen overeenstemming is bereikt. Donderdagavond werd nog door de onderhandelaars met informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) gesproken. Zij bevestigden donderdag in een brief aan de Tweede Kamervoorzitter dat de vier partijen hun coalitieakkoord nog voor het kerstreces willen presenteren. Dat zal begin volgende week zijn nadat de fracties hun akkoord hebben gegeven, melden betrokkenen.

Daarmee kan het kabinet-Rutte IV nog niet van start. Naar verwachting zal de Tweede Kamer er nog dezelfde week over debatteren, waarna VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte als formateur een nieuw kabinet kan gaan samenstellen. Begin januari zou een nieuwe ministersploeg dan op het bordes kunnen staan.

Geld als oplossing voor problemen

Met de ontknoping nadert het einde van een lange formatie: het is vrijdag 268 dagen na de verkiezingen van 17 maart. De formatie werd maandenlang opgehouden door verstoorde verhoudingen en twijfel over de positie van Rutte als premier van een nieuw kabinet. Pas eind september volgde een keerpunt.

Geld is daarbij de oplossing gebleken voor veel problemen, zo zeggen meerdere ingewijden. Geld om bedrijven te helpen om te vergroenen. Geld om boeren tegen een redelijke prijs uit te kopen. Geld om extra huizen te bouwen. En ook geld erbij voor structurele uitgaven. Voor ieder iets, zo klinkt het.

Eind november meldde NRC al dat de vier partijen tientallen miljarden willen lenen en opzij zetten om twee grote fondsen voor eenmalige uitgaven te creëren. Het ene fonds is gericht op klimaatbeleid. De vier partijen willen het klimaatdoel omhoog bijstellen en stellen daarvoor veel extra geld beschikbaar. Via het andere fonds kan het nieuwe kabinet de stikstofcrisis aanpakken, bijvoorbeeld door op grote schaal boeren uit te kopen.

Nu melden betrokkenen dat de vier coalitiepartijen ook zinnen op een grote eenmalige pot geld voor woningbouw. De afgelopen jaren trok het kabinet al keer op keer geld uit voor het versnellen en subsidiëren van de bouw, bijvoorbeeld voor de infrastructuur rond grote nieuwbouwgebieden. Daar zou nu een vervolg op komen.

De eenmalige uitgaven hebben het voordeel dat ze niet structureel bijdragen aan de staatsschuld. Die zal in korte tijd rap stijgen, maar daarna stabiel blijven. Het kabinet hoeft dus geen ingrijpende bezuinigingen te doen om ze te balanceren.

Toch zijn niet alle grote uitgaven eenmalig, zoals de onderwijsplannen laten zien. Ook voor defensie zouden de vier formerende partijen extra geld beschikbaar willen stellen. Dat voorstel dook al eerder op in de gezamenlijke schetsen die eerst VVD en D66 en later VVD en CDA schreven.

Tegen NRC zeggen betrokkenen dat de coalitie-in-wording mikt om in één keer een volwaardig regeerakkoord te presenteren. De afgelopen weken zong vaak het plan rond om eerst met een akkoord op hoofdlijnen te komen – het ‘wat’ en het ‘waarom’ –, waarna de ministers de details konden invullen – het ‘hoe’. Daar lijken de vier partijen nu alsnog van af te wijken, hoewel ingewijden benadrukken dat het akkoord dat komende week wordt gepresenteerd niet gedetailleerd zou zijn.

Grote ministersgroep

Inmiddels lijkt er ook overeenstemming over de verdeling van kabinetsposten. Er komen in het kabinet-Rutte IV twintig ministers, verdeeld naar grootte van de partijen: acht voor VVD, zes voor D66, vier voor CDA en twee voor ChristenUnie. Daarnaast komen er tien staatssecretarissen.

In de verdeling die donderdagavond nog op tafel lag, krijgt het CDA niet opnieuw het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat betekent dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) niet kan terugkeren op die post. Er wordt in de partij nog gesproken of – en zo ja, op welke plek in het kabinet – De Jonge zal terugkeren.

De komende dagen zal ook blijken of de partijleiders van de formerende partijen zitting nemen in het kabinet of in de Kamer blijven. Ingewijden in het CDA melden dat Wopke Hoekstra die keuze al heeft gemaakt: hij keert terug in het kabinet.