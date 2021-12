Prinses Amalia kreeg op haar achttiende verjaardag onder andere twee ridderorden, een gouden postzegel en een eigen vlag. En ze moest de Raad van State toespreken. In de talkshows amper verbazing over hoe vreemd dat eigenlijk is, vader en dochter samen in die vergadering. Nee, het ging over hoe ze het deed, wat ze droeg en hoe lief haar ouders naar haar keken. In een woord: ge-wel-dig. En ze stond er al zo goed op na het door de RVD goedgekeurde standaardwerk van Claudia de Breij over haar leven.

Het hoofdredactioneel commentaar gisteren in NRC riep op om de discussie over de toekomst van de monarchie te voeren. Het gaat daarbij niet om de persoon Amalia, maar om de vraag of een constitutionele monarchie wel van deze tijd is. Kun je het iemand nog wel aandoen?

Dat deze discussie tot nu toe niet gevoerd is, ligt niet eens aan het koningshuis, maar vooral aan het dunne journalistieke schilletje eromheen. Het maakt niet uit wat de kuitenbijters van Zembla, Nieuwsuur en NRC onthullen. Hun werk wordt tenietgedaan door de kwezels van RTL Boulevard, Shownieuws en al die als journalist of deskundige vermomde droeftoeters die op hoogtijdagen de talkshowtafels frequenteren. Ook de NOS houdt het sprookje graag intact. Tussen het volk en monarchie zit in Nederland een dikke, plakkerige roze koek. Hoe meer suiker, hoe gretiger ervan wordt gevreten.

Nee, het ging over hoe ze het deed, wat ze droeg, hoe lief haar ouders naar haar keken

Republikeinse sentimenten die opspeelden na de coronablunders van de koning werden de afgelopen week moeiteloos verdreven door goedkope lyriek. Operazangeres Francis van Broekhuizen twitterde na de toespraak van Amalia bij de Raad van State: ‘Wat deed onze Prinses van Oranje het geweldig!! En kijk die trotse pa en ma!!!’

En ze was niet de enige.

Dieptepunt was de tafel die zich rondom de ook al koningsgezinde presentator Beau van Erven Dorens had gevouwen. Jan-Kees Emmer van De Telegraaf bleef maar emmeren op het aangeboren perfectionisme van onze kroonprinses en Justine Marcella, hoofdredacteur van blad Vorsten, bleef bijna in haar ontdekking dat de koning dezelfde stropdas droeg als op de dag dat hij Amalia achttien jaar eerder aan het volk toonde.

Ook een dieptepunt was het Algemeen Dagblad dat begin deze week de krant opende met een grote foto van Amalia. Bijbehorende tekst: ‘Amalia oogt nu al koninklijk’.

Wat er eigenlijk stond is: ‘Leve onze toekomstige leider’.

Dan ben je als krant geen luis in de pels, maar een mottenbal, een vod om je diep voor te schamen. Voor die hoofdredactie en al die kwezels als de zich journalist noemende Oranjefan Sandra Schuurhof hoop ik dat Willem-Alexander er een nog grotere puinhoop van maakt, liefst met een niet te verdedigen blunder. Alleen dan komt er in dit land een serieuze discussie over de toekomst van de monarchie.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.