Robbie Shakespeare hielp het moderne popgeluid vormgeven

De op 68-jarige leeftijd overleden Jamaicaanse meesterbassist en producer Robbie Shakespeare – helft van de legendarische ritmesectie en het producersduo Sly & Robbie – heeft de afgelopen decennia een enorme invloed uitgeoefend op het geluid van de moderne popmuziek.

Toen poptijdschrift Rolling Stone Shakespeare vorig jaar op een 17de plaats zette in een lijst met 50 grootste bassisten aller tijden, schreef het blad over zijn duo: „Geen andere muzikale entiteit in het post-Marley-tijdperk was zo alomtegenwoordig in het vormgeven van het geluid uit Jamaica en dat naar de wereld brengen.”

Bas en drums vormen de ruggengraat van reggaemuziek – en van de vele popmuziekgenres die nadrukkelijk voortborduren op de zeer invloedrijke Jamaicaanse muziek, remix, dj- en productiecultuur, van hiphop en house tot grime en reggaeton. En drummer en bassist Sly & Robbie waren als sessiemuzikanten, begeleidingsmusici en (vaak niet als zodanig benoemde) studioproducers, sinds halverwege jaren zeventig betrokken bij een eindeloze stroom cruciale reggaereleases van grote namen als Peter Tosh, Jimmy Cliff, Bunny Wailer, Dennis Brown, Gregory Isaacs en Mighty Diamonds.

Stuwende ritmesectie

Ze speelden een belangrijke rol bij de modernisering van het geluid van reggaemuziek. Sly & Robbie waren initiators van het rockers-subgenre, en joegen in Jamaica mede experimenten aan met elektronica, drumcomputers en digitale effecten die een cruciaal fundament vormden voor de moderne elektronische muziek. Met nummers als ‘Bam Bam’ en ‘Murder She Wrote’, die het duo begin jaren negentig opnam met Chaka Demus & Pliers, stonden de zogenoemde ‘Riddim Twins’ aan de basis van een nieuw herkenbaar geluid dat het succes van Jamaicaanse dancehall internationaal liet exploderen. Het geluid van Sly & Robbie ging eveneens de wereld over door samenwerkingen met mainstream-acts die gebruikmaakten van hun unieke ervaring als stuwende Jamaicaanse ritmesectie, en met moderne studiotechnieken. Het duo werkte mee aan succesprojecten van acts als Mick Jagger, Madonna, Bob Dylan, Grace Jones, No Doubt en Cyndi Lauper.

Robbie Shakespeare was dé drijvende bassist op talloze reggae- en popklassiekers: stuwend, massief, veelzijdig en innovatief. Ook was hij een van de Jamaicaanse muziekvernieuwers die het idee hielpen ontwikkelen dat muziek in de studio niet hoefde te klinken als op een podium – en dat met creatief gebruik van effecten en echo’s en opnametechnieken een nieuwe dimensie aan zijn eigen spel en muziek in het algemeen kon worden toegevoegd.

Sly & Robbie brachten talloze releases uit waarop ze hun visie op dub, elektronica, reggae, muziekproductie en het vermengen van genres verder uitbouwden. In 1999 kregen ze voor hun hitalbum Friends een Grammy Award. Woensdag werd bekend dat Robbie Shakespeare is overleden in Florida, waar hij woonde. Hij worstelde al langer met zijn gezondheid. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt.