PSV verder in Conference League na kansloze nederlaag tegen Real Sociedad

PSV heeft zich donderdag niet weten te plaatsen voor de play-offronde van de Europa League. Door een 3-0 nederlaag op bezoek bij het Real Sociedad verspeelde de club uit Eindhoven de tweede plek in de poule aan de Spanjaarden. Wel blijft PSV na de winterstop Europees actief, de derde plek geeft toegang tot de knock-outfase van de Conference League.

In San Sebastian was Mikel Oyarzabal de grote man aan de kant van Real Sociedad. Kort voor rust scoorde hij vanaf de stip de openingstreffer, na een handsbal van PSV-verdediger Phillipp Mwene. In de tweede helft profiteerde hij van balverlies van Érick Gutiérrez en passeerde hij doelman Joël Drommel voor de tweede maal. Nadat Ibrahim Sangaré met rood het veld moest verlaten vanwege een zwaaiende arm in het gezicht van zijn tegenstander, kon PSV met tien man niet meer terugkomen in de wedstrijd. Voormalig FC Groningen-speler Alexander Sørloth besliste vlak voor tijd de eindstand op 3-0.

Conference League

AZ verzekerde zich eind november al van de groepszege en kon zodoende vrijuit voetballen tegen Randers FC. Hoewel AZ de nodige kansen kreeg via onder meer Jesper Karlsson en invaller Vangelis Pavlidis, bleven de Alkmaarders lange tijd steken op 0-0. Vlak voor tijd scoorde invaller Thijs Oosting alsnog het enige doelpunt namens AZ. Een meevaller voor Randers: doordat FK Jablonec niet wist te winnen bij CFR Cluj, kwalificeerde de Deense ploeg zich desondanks voor de volgende ronde in de Conference League.

Later op de avond spelen ook Feyenoord en Vitesse hun laatste groepswedstrijd in de Conference League. De Rotterdammers zijn al zeker van groepswinst en trappen om 21.00 uur af tegen Maccabi Haifa. Voor Vitesse staat er meer op het spel: de Arnhemmers moeten een goed resultaat neerzetten tegen het Sloveense NS Mura om zicht te houden op Europese overwintering.

Tottenham

Eerder op de dag uitten de Arnhemmers hun onvrede over de gang van zaken rond de wedstrijd van concurrent Tottenham Hotspur, dat donderdagavond aan had moeten treden tegen Stade Rennes. De Engelse club liet woensdagavond weten dat vanwege acht coronabesmettingen in de selectie de wedstrijd zou worden afgelast. De UEFA moet nog besluiten of het duel op een later tijdstip alsnog wordt gespeeld, of dat de afgelasting zal resulteren in een reglementaire nederlaag voor Tottenham. Vitesse wilde vanwege het „ongelijke speelveld” dat zou ontstaan dat het duel met Mura ook zou worden uitgesteld. Omdat de UEFA hier geen akkoord op gaf, besloten de Arnhemmers dat het verstandig was om ondanks de onvrede aan de aftrap te verschijnen.